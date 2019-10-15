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Kitap Fuarını 4 günde 163 bin kişi ziyaret etti

İHA

Kitap Fuarını 4 günde 163 bin kişi ziyaret etti

Büyükşehir Belediyesi’nin bu yıl 10’uncusu düzenlenen Antalya Kitap Fuarı’na 7’den 70’e her yaştan vatandaş yoğun ilgi gösteriyor. 4 günde 163 bin kitapseverin akın ettiği Fuarda, Hanri Benazus, Erol Altun, Fikret Eroğlu, Saniye Acun, Vural Savaş ve Fatih Tuncay okurlarıyla bir araya geldi. Yazar Hanri Benzaus kitap fuarlarının sayesinde insanların okuma özürlerini aştığına dikkat çekerek, Başkan Böcek’e fuar için teşekkür etti.
Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından Cam Piramitte “Birlikte Okuyoruz” sloganıyla düzenlenen 10’ncu Antalya Kitap Fuarı büyük bir coşkuyla devam ediyor. İlk günden bu yana insan seli oluşan Fuarın dördüncü gününde de kitapseverler sevdikleri yazarlarla bir araya gelerek kitaplarını imzalattı. Öğrenciler Antalya’nın dört bir tarafından otobüslerle Kitap Fuarı’na akın ederek eğitimleri için gerekli olan ders kitapları yanında sevdikleri roman ve hikaye kitaplarını kütüphanelerine ekledi. 7’den 70’e her yaştan binlerce vatandaş sevdikleri yazarlara kitaplarını imzalatarak sohbet etti. Fuarın dördüncü gününde Hanri Benazus, Erol Altun, Fikret Eroğlu, Saniye Acun, Vural Savaş, Fatih Tuncay gibi değerli yazar, kitapseverlerle buluştu. Okurlar sevdikleri yazarlarla tanışma ve kitaplarını imzalatma fırsatı yakaladı.

"Muhittin Böcek için Antalya bir şans"
Atatürk’ü görüp hayatta olan son insanlardan olduğunu ifade eden 1930 doğumlu yazar Hanri Benazus, “Antalya’da kitap fuarları çok güzel oluyor. Ama genel olarak tüm Türkiye’de kitap fuarlarının herkese ulaşmasının gerektiğine inanıyorum. Çünkü okumayan özürlü bir toplum olduk. Böyle ortamlar sayesinde okuma özürlerimizi aşabiliyoruz. Muhittin Böcek Antalya için bir şans ve onun sayesinde buradayız. Her şey onun gönlünün isteği gibi olsun, bu bize yeter” dedi.
Çocuk edebiyatı, fantastik ve ayrıca yetişkinler için romanlar yazan Fikret Eroğlu da Kitap Fuarının örnek bir fuar olduğunu belirterek, “Kitap fuarı geçen yıllara nazaran bu yıl büyük bir izdihamla gerçekleşiyor. Bu durumdan ben çok umutlandım, mutlu oldum. Katlanarak devam edeceğini düşünüyorum” diye konuştu.

ANTALYA

15 Ekim 2019 Salı

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