Finike Belediyesi'ne üçüncü başkan yardımcısı ataması yapıldı

Bugün ne oldu?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi, üçüncü başkan yardımcısı olarak İyi Parti Finike Eski İlçe Başkanı İsmet Çetin'i atadı.

Finike Belediyesi'nde 31 Mart Yerel Seçimleri sonrası belediye başkanlığını kazanan Mustafa Geyikçi, üçüncü başkan yardımcısı olarak İyi Parti Finike Eski İlçe Başkanı İsmet Çetin'i atadı. Aynı zamanda emekli öğretmen olan İsmet Çetin bugün itibari ile Finike Belediyesi'nin üçüncü başkan yardımcısı olarak görevine başladı.

ANTALYA 15 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:38

GÜNEŞ 06:57

ÖĞLE 12:48

İKİNDİ 15:58

AKŞAM 18:29

YATSI 19:43

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.