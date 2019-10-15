ASAT’tan İbradı’da yoğun çalışma

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü İbradı ilçesinin altyapısını iyileştirmek için dört koldan çalışmalarını sürdürüyor. Rutin onarım ve bakım hizmetinin yanı sıra yeni imalatlar ile ilçe halkına altyapı hizmeti ulaştırılıyor.

Yaklaşan kış mevsiminde artan yağışlara yönelik önlemlerle işe başlayan ASAT ekipleri, İbradı’nın Ormana Mahallesi’nde riskli olarak değerlendirilen noktalarda yağmur suyu hatlarında iyileştirme yaptı. Hattın belli soktalarında gerekli görülen bakım ve onarımların ardından ilçe, yağışlara daha hazırlıklı bir yağmur suyu drenaj altyapısı ile Ekim ayını karşıladı.

ASAT Ekipleri İbradı’da Kültür Bakanlığı ve Valilik nezdinde yürütülen restorasyon projesi kapsamındaki konutların kanalizasyon altyapısı için de gerekli çalışmayı başlattı. Restorasyona dahil olan 176 konut için toplamda 1400 metrelik atık su hat bağlantısı yapımına başlandı. Proje dahilindeki saha çalışmaları ASAT İbradı Şubesi ekiplerince sürdürülüyor. Çalışma tamamlandığında tarih ve kültür mirası olan İbradı’nın düğmeli evlerinde yaşayan yöre halkı, evlerin dokusu bozulmadan sağlıklı ve modern kanalizasyon hizmetine kavuşmuş olacak.



Yeni arıtmaya bağlandılar

İbradı’nın alt yapısını güçlendirme çalışmaları kapsamında ASAT, ilçe merkezindeki kanalizasyon hattını yeni sistem olan paket arıtmalı tesise bağlandı. Kontrolleri yapılarak devreye alınan bağlantı ile birlikte 247 hanenin atık suyu tesiste arıtılmaya başladı. Bu arada eski sistem dahilinde, hiç kullanılmayan ve atıl durumda bulunan arıtma havuzları da yıkılarak kaldırıldı.

ANTALYA 15 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:38

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