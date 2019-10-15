Alman turist denizde boğuldu

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ANTALYA'nın Alanya ilçesinde serinlemek için denize giren Alman Oskar Anton Georg (70) boğuldu.

Alanya'ya bağlı Okurcalar Mahallesi'ndeki bir otele tatil için gelen Alman Oskar Anton Georg, dün öğle saatlerinde denize girdi. Bir süre yüzdükten sonra suda batıp çıkmaya başlayan Alman turisti görenler, yüzerek yardıma gitti. Kıyaya çıkartılan Alman turist, çağırılan ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Georg, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Oskar Anton Georg'un cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.



ANTALYA 15 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:38

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