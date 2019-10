Hekim Adayları beyaz önlüklerini giydi

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin geleneksel olarak düzenlediği “Beyaz Önlük” giyme töreninde bu yıl üniversiteye giriş yapan birinci sınıf öğrencisi 290 hekim adayı beyaz önlüklerini giyerek hekimlik yolunda ilk adımlarını attı.

Akdeniz Üniversitesi Atatürk Konferans Salonunda gerçekleştirilen törene, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, Rektör yardımcısı Prof. Dr. Erol Gürpınar, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gülay Özbilim, Antalya Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Nursel Şahin, öğretim üyeleri, öğrenci velileri ve öğrenciler katıldı. Törenin açılış konuşmasını yapan Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, "Geçmişten günümüze her toplumda kutsal bir meslek olarak kabul edilen hekimlik mesleğini tercih ederek, Akdeniz Üniversitesi’nde öğrenim görmeye hak kazanan siz değerli öğrencilerimizi, sizleri yetiştiren ailelerinizi ve sizlere emeği geçen herkesi en içten duygularımla kutluyorum. Bugün beyaz önlüklerinizi giyerek birçok bireyin çocukluk hayali olan hekimlik mesleğine adım atacaksınız. Büyük fedakârlıklar, özverili ve istikrarlı çalışmalar neticesinde kelimenin tam anlamıyla başarının bedelini ödemiş olan sizler için bugün emeğinizin karşılığını alacağınız çok özel bir gün. Alnınızın teri, bileğinizin hakkıyla elde ettiğiniz bu başarınız ile sizi sevenlere gurur kaynağı oldunuz" diye konuştu.



"Kendinizi geliştirmeyi ihmal etmeyiniz"

Hekim adaylarına Atatürk’ün ‘Beni Türk Hekimlerine Emanet Ediniz’ ve Şeyh Edebali’nin ‘İnsanı Yaşat ki Devlet Yaşasın’ sözlerini hatırlatan Ünal, "Eğitimöğretimiyle her zaman öne çıkan Tıp Fakültemizdeki değerli hocalarımızın da katkılarıyla, tıp alanında kendinizi çok iyi yetiştireceğinize inancım tamdır. Ancak sizler sadece kendi alanınızda değil farklı alanlarda da size sunulanla yetinmeyerek her zaman daha iyinin peşinde olmalısınız. Bilginizi sürekli artırmak için çok okumalı çok araştırmalısınız. Bütün bunları yaparken sosyal, kültürel ve sanatsal yönden de kendinizi geliştirmeyi ihmal etmeyiniz. Ülkemizde başarılarından sıkça söz edilen üniversite hastanemizde sunulan çalışma ortamı mesleki açıdan kendinizi geliştirmenize imkân sağlayacak, eşsiz güzellikteki kampüsümüzdeki sosyal, kültürel ve sanatsal faaliyetler ruh dünyanızı zenginleştirecektir. Hedeflerinizi gerçekleştirmek ve daha sağlıklı bir dünya için yapacağınız çalışmalarda sizlere yardımcı olabilmek için, Akdeniz Üniversitesi yönetimi olarak elimizden gelen gayreti göstereceğimizden emin olabilirsiniz’ ifadelerini kullandı.



"Beyaz önlüğünüzü giydiğiniz"

Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gülay Özbilim de, “Tıp eğitimimizin amacı tüm toplumun sağlık düzeyini yükseltecek hekim ve uzman hekimler yetiştirmektir. Hekimlik bilgi ve sanatın beraber uygulandığı bir meslektir. İyi bir hekim hem konusunda bilgili olmalı hem de bilgisini uygulamaya dönüştürebilen bir sanatkar olmalıdır. Sevgili öğrenciler sizler zorlu bir sınav yolculuğu sonunda Tıp fakültemizi kazandınız. Atatürk gençliğine yakışır bir hekim olarak yetişmeniz temennimizdir. Saflığı ve onuru temsil eden beyaz renk temizliğin simgesidir. Beyaz önlüğünüzü giydiğiniz bu günden itibaren sorumluluğunuzun farkında olarak akıl ve bilimi rehber edinerek 6 yıllık tıp eğitiminizi sağlıklı ve başarılı bir şekilde tamamlamanızı diliyor sevgi ve saygılarımla hepinizi selamlıyorum” dedi.

Protokol ve öğretim üyeleri tarafından 290 tıp öğrencisine beyaz önlüklerinin giydirildiği tören toplu fotoğraf çekimi ile son buldu.

