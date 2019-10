Başkan Uysal, “Spor setleri de üreteceğiz”

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün üretimini gerçekleştirdiği çocuk oyun gruplarını incelediği gezide, “Spor setlerinin de üretimine başlayacağız. Bunu yaparken hem yenilikçi yaklaşımları takip ediyoruz hem de milletin parasının her kuruşunu tasarruf etmiş oluyoruz” dedi.

Başkan Uysal, kent mobilyalarının yapı sıra park ve diğer rekreasyon alanları için bitki üretimini de gerçekleştirilen Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün yapımına yeni başladığı çocuk oyun gruplarını inceledi. Uysal, müdürlüğün Ermenek Mahallesi’nde bulunan atölyelerinde üretilen oyun park sistemleri hakkında yetkililerden bilgi aldı. Başkan Uysal’a üretimi yapılan modelin çocuklarının güvenliklerini en üst düzeyde sağlarken onların algılama, hareket etme gibi gelişim özelliklerini desteklediği ifade edildi.

Tırmanma, denge sağlama, geçişler gibi birçok fonksiyonu içinde barındıran ahşap oyun grubunun tüm detaylarıyla ilgilenen Uysal, “Muratpaşa Belediyesi olarak her alanda üretiyoruz. Asfaltımızı üretiyoruz, park bitkilerimizi üretiyoruz. Teknik araç ve gereçlerimizi üretiyoruz. Son olarak Park ve Bahçeler Müdürlüğümüz çocuk oyun gruplarını üretmeye başladı. Spor setlerinin de üretimine başlayacağız” diye konuştu.

Üretim konusunda hassasiyeti yüksek bir belediye olduklarının altını çizen Başkan Uysal, “Bunu yaparken hem yenilikçi yaklaşımları takip ediyoruz hem de milletin parasının her kuruşunu tasarruf etmiş oluyoruz. Toplumun kaynaklarını doğru kullanmış oluyoruz” dedi.

ANTALYA 15 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:38

GÜNEŞ 06:57

ÖĞLE 12:48

İKİNDİ 15:58

AKŞAM 18:29

YATSI 19:43

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.