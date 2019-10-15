Turistleri taşıyan otobüsün çarptığı trafo direği, evin üzerine devrildi

ANTALYA'nın Demre ilçesinde, Alman turistlerin içinde bulunduğu otobüs, freni boşalınca yol kenarındaki ana trafo direğine çarptı. Direk yolun karşısındaki evin üzerine devrilirken, otobüs de karşı yönden gelen araca çarptı. Olayda yaralanan olmazken, araçlar ile evde maddi hasar meydana geldi.

Kaza, saat 10.30 sıralarında Demre'ye bağlı dünyaca ünlü Kekova'nın merkezi Üçağız Mahallesi'nde meydana geldi. Antalya'dan aldığı 45 kişilik Alman turist grubunu, Üçağız Mahallesi'nden başlayacak olan yat turu için götüren Serkan Kesik (33) yönetimindeki 07 EKD 034 plakalı tur otobüsünün, iddiaya göre freni boşaldı. Sürücüsünün kontrolünden çıkan otobüs, önce yolun kenarındaki ana trafo direğine ardından da karşı yönden gelen İbrahim Dinç yönetimindeki 34 BIH 034 plakalı hafif ticari araca çarptı. Ana trafo direği çarpmanın etkisiyle, otobüsün ön kısmı ile yolun karşısındaki Remzi Kasapoğlu'na ait evin üzerine devrildi. Kimsenin yaralanmadığı kazada otobüs ile ticari araçta maddi hasar meydana geldi. Turist grubu ise kazanın ardından yürüyerek limana gidip, yat turuna çıktı.

Kaza nedeniyle Üçağız Mahallesi meydanına giden yol trafiğe kapandı, mahalleye elektrik verilemedi. Jandarma ekiplerinin güvenlik önlemleri almasının ardından olay yerine gelen elektrik dağıtım ekipleri, vinç ile evin üstüne yıkılan trafo ve direği kaldırmak için çalışma başlattı.

Ev sahibi Remzi Kasapoğlu, "Teknede çalışıyorum, eve geldim. Tekneden malzemeleri getirdim. Evin içine girdim. Birden patlama gibi bir ses geldi. Dışarı çıktığımda trafonun evin üstüne yıkıldığını gördüm" dedi.



ANTALYA 15 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:38

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