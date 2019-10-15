Alanya Belediyesi’nden Engelsiz Plaja örnek proje

Alanya Belediyesi’nin “Engelsiz Kent Alanya” sloganıyla hayata geçirdiği, Gökkuşağı Engelsiz Halk Plajı’nda yeni bir düzenleme yapıldı. Engelli bireylerin hiç kimseden destek almak zorunda kalmadan denize girmelerini sağlayacak engelsiz plaj asansörü Türkiye’de ilk kez hayata geçirildi.

Alanya Belediyesi’nin “Sosyal Belediyecilik” anlayışı doğrultusunda Engelsiz Kent Alanya sloganıyla Kleopatra Plajı’nda hayata geçirdiği Gökkuşağı Engelsiz Halk Plajı’nda Türkiye’ye örnek olacak bir proje engelli bireylerin hizmetine sunuldu. Engelli bireylerin hiç kimseden destek almadan bireysel olarak denize girmelerini sağlayacak engelsiz plaj asansörü engelli bireylerin kullanımına açıldı. Plajın doğal yapısına hiçbir müdahale edilmemesi için demonte olarak tasarlanan ve hayata geçirilen proje, Türkiye’de bir ilk olma özelliği taşıyor. Hazırlanan platform, yaz sezonu öncesi kurulup kış dönemlerinde kaldırılabilecek.



“Türkiye’ye örnek olacak bir çalışma”

Uygulamaya koyulan sistem hakkında bilgiler veren Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, “Alanya Belediyesi olarak tüm sosyal projelerde öncülük yaptığımız gibi Engelsiz Kent Yönetmeliği’ne uygun olarak bir projeye daha imza attık. Şehrimizde hem yerleşik yaşayan hem de tatil amaçlı gelen engelli misafirlerimizin dünyanın en güzel plajı Kleopatra Plajı’ndan daha da fazla faydalanabilmeleri için bu bölgede geçmişte olduğu gibi bir sistem oluşturduk. Yeni yaptığımız sistem ile hiç kimseye ihtiyaç duymadan denizin ortasına kadar gidebilecek. Teknolojiden yararlanarak raylı sistemle kendileri gidip, geri gelebilecekler. Her ihtimale karşı cankurtaranlarımız çalışmalarına devam edecek. Ülkemizde öncü olacak bir projeyi hayata geçirdik” diye konuştu.

ANTALYA 15 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:38

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