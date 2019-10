Doç.Dr. Özer llkgün: “Meme kanserine yakalanma yaşı düştü”

Meme kanserine yakalanma yaşının artık düştüğüne dikkat çeken Aspendos Anadolu Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı ve Başhekimi Doçent Doktor Özer İlkgün, “Dünyada kadınlarda meme kanseri birinci sıradadır. Meme kanserine yakalanma yaşı düştü ve geçmiş yıllara oranla daha fazla meme kanseri vakasıyla karşı karşıya kalıyoruz” dedi.

Meme kanseri cerrahisi ile özel olarak ilgilenen, Aspendos Anadolu Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı ve Başhekimi Doçent Doktor Özer İlkgün, kadınlarda en fazla görülen kanser türü olan meme kanseri hakkında açıklamalarda bulundu. Ekim ayı, her yıl tüm dünyada ve Türkiye’de “Meme Kanseri Farkındalık Ayı” olarak kabul ediliyor ve meme sağlığı için etkinlikler gerçekleştiriliyor. Bu önemli ayda, meme kanseriyle ilgili farkındalığı artırma hedefiyle Aspendos Anadolu Hastanesi çalışanları olarak bizde, bu farkındalığın bir parçası olmak istiyoruz diyen Dr. İlkgün, Artık dünyada kadınlarda meme kanseri birinci sırada. Kadınlarda en sık gördüğümüz meme kanseridir. Bu yüzden bu ay bu denli önemlidir. Artık hepimiz bunu biliyoruz. Maalesef meme kanseriyle çok sık karşılaşıyoruz. Her yaşta karşımıza çıkıyor. Artık yirmi, otuz yaşında meme kanseri hastalarımız var. Bu yüzden mutlaka bir şeyler yapmamız gerektiğini düşünüyorum. Aspendos Anadolu Hastanesi çalışanları olarak daha fazla kadınlarımıza ulaşıp, meme kanseri hakkında bir bilinç ve farkındalık oluşturmak istiyoruz. Bulunduğumuz bölgede belediye ile iş birliği yaparak bir seminer gerçekleştireceğiz biraz daha sahaya yönelik, insanlara yaklaşarak daha yakın mesafede daha net mesajlar vermek istiyoruz” dedi.



“Meme kanseri artıyor"

İlkgün, “Dünyada ve Türkiye’de kadınlarda en sık görülen kanser türü olan meme kanseri ilk sıradadır. Meme kanserine yakalanma yaşı artık düştü. Çok fazla meme kanseri vakasıyla karşı karşıya kalıyoruz. Bu yüzden bu kadar önemli. Çünkü artık hepimiz bunu biliyoruz ve farkıbdayız. Maalesef çok sık görmeye başladık. Her yaşta karşımıza çıkıyor. Artık yirmi, otuz yaşında meme kanseri hastalarımız var. Doksan yaşında da var. Çok fazla karşımıza çıkmaya başladı. Bu yüzden mutlaka bir şeyler yapmamız gerektiğini düşünüyorum. Bu bir gerçeklik ve tüm dünya bunu tespit etti ve kabullendi. Giderek de hızla artıyor” açıklamalarıyla meme kanserinin arttığına dikkat çekti.



“Farkındalık oluşturacağız"

Tüm dünyada olduğu gibi Ekim ayı bir farkındalık ayı. İlkgün, “Bu önemli ayda, meme kanseriyle ilgili farkındalığı artırma hedefiyle Aspendos Anadolu Hastanesi çalışanları olarak bizde, bu farkındalığın bir parçası olmak istiyoruz. Biz hastane olarak, biraz daha sahaya yönelik, insanlara yaklaşarak daha yakın mesafede daha net mesajlar vermek istiyoruz. Daha doğru ve net mesajlar vermek için bulunduğumuz bölgede belediye ile iş birliği yaptık. 16 Ekim Çarşamba günü bir seminer gerçekleştireceğiz. Bu iş birliğindeki amacımız; soru cevap oluşturarak insanlara daha doğru bilgiler ve canlı bilgiler sunmak istiyoruz. Biliyoruz ki meme kanseri özel ve önemli bir konu. Kadınlar biraz tedirgin olabiliyor. Daha açık konuşamıyorlar. Biz bu kırılganlığı kırmak istiyoruz ve sahada olmak istiyoruz. Seminerle kadınlarımıza ulaşacağız. Yanlış bilgileri düzeltip, korkmamalarını, tedavinin mümkün olduğuna dair bir bilinç ve farkındalık oluşturacağız” açıklamalarında bulundu.

