'Yıldızların Altında Manavgat' Ulusal Şiir Yarışması sonuçlandı

Manavgat Belediyesi’nin, Manavgat’ın tarihi, kültürel ve geleneksel zenginlikleriyle, doğal güzelliklerine sahip çıkmak ve tüm bu özellikleri şiirin o coşkulu, lirik sesiyle daha geniş kitlelere duyurabilmek amacıyla düzenlediği “Yıldızların Altında Manavgat” temalı Ödüllü Ulusal Şiir Yarışması sonuçlandı.

Yarışmaya Türkiye’nin 81 ilinden ve Manavgat’tan toplam 152 katılımcı, Manavgat ile ilgili yazdıkları şiirlerle katıldı. Son başvuru tarihi 29 Ağustos 2019 olan yarışmaya gönderilen birbirinden güzel eserler, 14 Ekim Pazartesi günü Atatürk Kültür Merkezi’nde toplanan jüri üyeleri tarafından değerlendirmeye alındı. Jüri üyeleri edebiyatçı ve şairler Şeref Bilsel, Hasan Öztoprak, Altay Öktem, Nadire Sönmez ve Tülay Enhoş, Manavgat ile ilgili olarak yazılmış en güzel 3 şiiri belirledi. “Yıldızların Altında Manavgat Ulusal Şiir Yarışması” nda ödül alan eserler, 19 Ekim 2019 Cumartesi günü Side Kültür Evi’nde düzenlenen etkinliklerde açıklanarak sahibini bulacak.



Ödül töreni Side'de

Ulusal Şiir Yarışması Ödül Töreni etkinlikleri kapsamındaki program, Side Kültür Evi’nde düzenlenen açılış kokteyli ile başlayacak. Katılımcı Manavgat yerel yazarları ve ANSAN yazarları, okuyucularla buluşarak kitaplarını imzalayacak. Cenk Demirtaş, “Felsefe Şiir İlişkisi” konulu söyleşisiyle Manavgat halkı ile buluşacak. Altay Öktem, Hasan Öztoprak, Şeref Bilsel ve Nadire Sönmez, “Bir İmkan Olarak Modern Şiir” konulu şiir söyleşisi gerçekleştirecek. Müzisyen Haluk Çetin, gitarıyla bir dinleti sunacak. Belediye Başkanı Şükrü Sözen’in katılımıyla ödül töreni gerçekleştirilerek yarışmada dereceye girenlere ödülleri sunulacak.



Birinci eser 10 bin TL alacak

Yarışmada birinciye 10 bin, ikinciye 5 bin, üçüncüye ise 3 bin TL ödül verilecek. Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, dünyanın eşsiz güzellikteki kenti Manavgat’ın adını daha çok duyurmak, güzelliklerin kamuoyuna daha çok yansıtılmasını sağlamak ve gençleri teşvik etmek amacıyla ulusal şiir yarışması düzenlediklerini söyledi. Sözen, “Manavgat’ımızın güzellikleri için şiirler değil destan yazılsa az kalır. Manavgat’ımızı en güzel hisseden ve hislerini dizelerine yansıtabilen insanlarımızı ödüllendirecek olmak bizi heyecanlandırıyor. Yarışmamıza Türkiye’nin dört bir yanından 152 eserin katıldığını öğrendik çok sevindik. Side Kültür Evi’nde düzenleyeceğimiz ödül töreni etkinliklerimize tüm halkımızı ve sanatseverleri davet ediyorum” dedi.

ANTALYA 15 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:38

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