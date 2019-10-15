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Antalya’da “Türkiye Güven Huzur Uygulaması (2019-4)” yapıldı

İHA

"Barış Pınarı Harekatı" 'nı provoke etmek isteyen terör örgütü sempatizanlarının engellenmesi ve caydırılması, mevcut huzur ve güven ortamının devamının sağlanması amacıyla Antalya'da gerçekleştirilen operasyonda 6 bin 729 kişi sorgulandı, 14 kişi yakalandı ve 24 litre gümrük kaçağı içki ele geçirildi.

Antalya’da “Türkiye Güven Huzur Uygulaması (2019-4)” yapıldı

“Barış Pınarı Harekatı” ’nı provoke etmek isteyen terör örgütü sempatizanlarının engellenmesi ve caydırılması, mevcut huzur ve güven ortamının devamının sağlanması amacıyla Antalya'da gerçekleştirilen operasyonda 6 bin 729 kişi sorgulandı, 14 kişi yakalandı ve 24 litre gümrük kaçağı içki ele geçirildi.
Türkiye'nin güney sınırında terör koridoru oluşturulmasını önlemek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla başlatılan “Barış Pınarı Harekatı” ’nı provoke etmek isteyen terör örgütü sempatizanlarının engellenmesi ve caydırılması, mevcut huzur ve güven ortamının devamının sağlanması, eğitim ve öğretimin güvenli ortamlarda sürdürülebilmesi, her zaman ve her yerde güvenlik güçlerinin varlığını vatandaşa hissettirmek amacıyla İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı birimleri tarafından ülke genelinde eş zamanlı olarak TÜRKİYE GÜVEN HUZUR (20194) uygulaması yapıldı.
Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde Antalya genelinde yapılan uygulamaya Asayiş, Terörle Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Narkotik Suçlarla Mücadele, Özel Harekat, Trafik, Çevik Kuvvet, Havacılık ve Deniz Limanı Şubeleri başta olmak üzere diğer birimlerin de personel takviyesi ile toplam bin 123 personel, 175 ekip, 2 deniz aracı, 2 hava aracı ve 2 dedektör polis köpeği katıldı.

6 bin 729 kişi sorgulandı
Şehir giriş/çıkışları ile şehir merkezlerinde önceden tespit edilen 22 sabit uygulama noktası ve 227 umuma açık yerde şüpheli şahıs ve araçlar üzerinde arama, kimlik kontrolü ve plaka sorgulaması yapılan uygulamaların sonucunda 6 bin 729 kişi sorgulanmış, 5’i kayıp şahıs olmak üzere toplam 14 aranan şahıs yakalandı, 2 şahsa adli ve idari işlem yapılmış, 179 araç kontrol edilmiş, 9 araca 3 bin 606 TL para cezası uygulandı, bir araç trafikten men edildi, 206 işyeri kontrol edildi, 8 işyerine cezai işlem uygulandı. Ayrıca 24 litre gümrük kaçağı içki ve 0.50 gram esrar maddesi ele geçirildi.

ANTALYA

15 Ekim 2019 Salı

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