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YORUM KURALLARINI OKUDUM

Fikret Orman: İnsanların değil, Beşiktaş'ın peşinde koşalım

DHA

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, siyah beyazlı taraftarlara seslendi. "İnsanların değil, Beşiktaş'ın peşinde koşalım" diyen Orman, "Beşiktaş'ın mutluluğu için uğraşalım. Beşiktaş'ın mutsuzluğu için uğraşanların ömrünün uzun olmayacağını hep gördük. Bundan sonra da görmeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, siyah beyazlı taraftarlara seslendi. "İnsanların değil, Beşiktaş'ın peşinde koşalım" diyen Orman, "Beşiktaş'ın mutluluğu için uğraşalım. Beşiktaş'ın mutsuzluğu için uğraşanların ömrünün uzun olmayacağını hep gördük. Bundan sonra da görmeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu.
Kartal Yuvası 2020 İlkbahar-Yaz Koleksiyonu toplantısı, Antalya'da yapıldı. Kundu bölgesinde bulunan Aska Lara Otel'de düzenlenen toplantıya, Beşiktaş Başkanı Fikret Orman da katıldı. Kartal Yuvası mağazalarının sahiplerine seslenen Başkan Fikret Orman, "2012'de bu işe başladığımızda 25-26 mağazamız vardı. Sonrasında 4-5'ini kapattık. Bayilerimizin çoğu da benim dönemimde bayi oldu. Beşiktaş'a güvenen ve elini taşın altına koyan insanlarla birlikte çok iyi işler yaptığımızı düşünüyorum. İlk geldiğim günleri hatırlıyorum. Bizim mağazalarımızda ürün yoktu. Satın alamıyorduk. Çeşidimiz yoktu. Beşiktaş'ın vizyonunu artırırken de önemli işler yaptığımızı düşünüyorum" dedi.
Herkeste bir hüzün oluştuğuna vurgu yapan Başkan Orman, şöyle konuştu:
"Sakın hüzünlenmeyin. Benim bir yere falan gittiğim yok. Buradan taşındığım da yok. Yarın öleceğim de yok. Çoğunuzla şahsi dostluklarım var. Hep birlikte tekrar buluşup sohbet edeceğiz. Görevlerimiz değişmiş olacak. Ben Beşiktaş başkanlığından ayrılıyorum dediğim zaman bir yere gittiğim yok. Hep beraber olacağız. Hatta benim açımdan daha da rahat olacak. Hiç olmazsa ben de biraz taraftarlık tarafını yaşar pozisyona geleceğim. Sıkıntısı da olacak. Sizin için böyle modellik yapmayacağım. İnşallah yeni gelecek başkanımız da ürün satışları konusunda benim gösterdiğim itinayı gösterir, sizler için güzel modellik yapmaya veya ürün satışını artırmaya çalışırlar. İyi gidiyoruz. Geçtiğimiz günlerde önümüzdeki sezonun formalarına baktık. Çok güzeller. Özellikle ikisini çok beğendim. Çok daha güzel kreasyon yaptığımızı düşünüyorum. Siz bilmiyorsunuz ama sizin satışa çıkardığınız formaları biz bir sene öncesinden hazırlıyoruz. Her şey ilgi ile inanarak oluyor. İnşallah benim ayrılışım, daha doğrusu başkanlığı bırakmam bizim Kartal Yuvası'ndaki sinerjimizi değiştirmez. Hepimiz bu markaya, bu renklere gönül vererek bu işleri aşkla yaptık. Bu aşka da devam etmek lazım. Bu bizim sevdalı olduğumuz bir şey. Hüzünlenecek bir şey değil. Hepinize benim başkanlık dönemimde verdiğiniz desteklerinizden dolayı çok teşekkür ediyorum. Bizim aramızdaki ilişki hiçbir zaman menfaat üzerine olmadı. Dostluk, sevgi ve karşılıklı kazanç üzerine olan bir şeydir. Ben hiçbir bayimize veya hiçbir noktamıza özel bir ayrıcalık yaptırtmadım."
"İNSANLAR GELİP GEÇİCİ"
Beşiktaş'ta insanların gelip geçici olduğuna işaret eden Başkan Fikret Orman, konuşmasını şöyle sürdürdü: 
"Netice itibarıyla bizler ölümlü kişileriz. Bizler de gelip geçeceğiz. Görevlerimiz bitecek. Benimki de Allah'ın izni ile pazar günü son bulacak. Ondan sonra dost ve arkadaş olarak hep beraber olacağız. Bizleri sürekli ağırlayan ve otelini açan değerli kardeşim Ramazan Aslan'a çok teşekkür ediyorum. Beşiktaş seçimlerinin herkese hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah hep beraber bu sene de şampiyonluğu göğüsleriz. Benim size tavsiyem, hep Beşiktaş'ta kalalım. İnsanların değil, Beşiktaş'ın peşinde koşalım. Beşiktaş'ın mutluluğu için uğraşalım. Beşiktaş'ın mutsuzluğu için uğraşanların ömrünün uzun olmayacağını hep gördük. Bundan sonra da görmeye devam edeceğiz."GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Fikret Orman'ın açıklamaları
-Salondan detaylar

ANTALYA

16 Ekim 2019 Çarşamba

  • İMSAK 05:39
  • GÜNEŞ 06:58
  • ÖĞLE 12:48
  • İKİNDİ 15:57
  • AKŞAM 18:28
  • YATSI 19:42
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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