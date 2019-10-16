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Dünyadan 10 film, ilk kez Antalya'da gösterilecek

DHA

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde yapılacak 56. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması'nın filmleri belli oldu. Japonya'dan İran'a, Brezilya'dan Tunus'a, dünyanın dört bir yanından 10 film, Türkiye'de ilk kez Antalya'da gösterilecek.

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde yapılacak 56. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması'nın filmleri belli oldu. Japonya'dan İran'a, Brezilya'dan Tunus'a, dünyanın dört bir yanından 10 film, Türkiye'de ilk kez Antalya'da gösterilecek.
26 Ekim'de başlayacak 56. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin, uluslararası yarışmasında yer alacak filmler açıklandı. Almanya, Belçika, Brezilya, Çekya, Fransa, Hırvatistan, İran, İsveç, Japonya, Katar, Lübnan, Norveç, Ruanda, Sırbistan, Slovenya, Slovakya ve Tunus'tan toplam 10 film, En İyi Film ve En İyi Yönetmen dallarında 100 bin TL'ye yakın para ödülü için yarışacak.
JÜRİ BAŞKANI WOLFGANG BECKER
Bu yıl Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması Jürisi'nin başkanlığını Alman yönetmen ve senarist Wolfgang Becker yürütecek. 1988'de yönettiği ilk filmi 'Schmetterlinge' ile Locarno'da Altın Leopar kazanan, ardından çektiği 'Kinderspiele' (1992) ve Berlin'de Jüri Özel Ödülü'nü alan 'Life Is All You Get' ile başarısını sürdüren Becker, Altın Küre dahil bir çok ödüle aday olan ve Goya, César ödüllerinde yılın Avrupa filmi, Avrupa Film Ödülleri'nde ise En İyi Film seçilen 'Good Bye Lenin! / Elveda Lenin!' (2003) ile adını uluslararası alana da taşımıştı. En son, 12 yıl aradan sonra çektiği ve Daniel Brühl, Jesper Christensen, Denis Lavant, Geraldine Chaplin gibi önemli isimleri bir araya getirdiği 'Me and Kaminski / Ben ve Kaminski' adlı komedisini izlediğimiz usta yönetmen, Türkiye'ye ilk kez konuk olacak.
JÜRİ ÜYELERİ
Jüride Wolfgang Becker'e eşlik edecek isimler ise 2011'de çektiği ilk uzun metraj filmi 'Volcano' ile Cannes'da yarışan, San Sebastián, Selanik, Varşova film festivallerinden ödüllerle dönen 'Sparrows' (2015) ve bu yıl Locarno'da Genç Jüri Ödülü'nü kazanan uzun filmi 'Echo' ile ülkesinin önde gelen bağımsız sinemacılarından birine dönüşen İzlandalı senarist ve yönetmen Rúnar Rúnarsson, István Szabó klasiği 'Édes Emma, drága Böbe / Tatlı Emma Sevgili Böbe' (1992) başta olmak üzere, 'Vincent & Theo' (1990), 'Meeting Venus / Venüsle Buluşma' (1991), 'Immortal Beloved / Ölümsüz Sevgi' (1994) filmlerinin unutulmaz Hollandalı oyuncusu Johanna ter Steege, Pawel Pawlikowski'nin Oscarlı başyapıtı 'Ida' (2013) ve Oscar adayı son filmi 'Cold War / Soğuk Savaş'ın da (2018) aralarında olduğu bir çok filmin Polonyalı yapımcısı Ewa Puszczynska ile yapımcı ve sinema yazarı kimlikleriyle Kore sinemasını uluslararası alanda temsil eden, Busan Film Festivali'nin yönetmeni Jay Jeon olacak. 
TÜRKİYE'DE İLK KEZ ANTALYA'DA 
Antalyalı sinemaseverlerin, yılın ödüllerle karşılanmış yeteneklerini bir arada izleme fırsatı bulacakları yarışmadaki filmler, Türkiye'de ilk kez 56. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde gösterilecek. İlk filmi 'Eva Nová' (2015) ile övgüler alan Slovak yönetmen Marko Skop'un Karlovy Vary'de Ekümenik Jüri Ödülü ve En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'nü kazanan filmi 'Let There Be Light / Işık, Daha Fazla Işık', Macaristan'dan, Barnabás Tóth'un Zsuzsa F. Várkonyi'nin romanından uyarladığı ve ülkesinin 2020 Oscar aday adayı olan lirik yapıtı 'Those Who Remained / Geriye Kalanlar', Japonya sinemasının popüler oyuncularından Joe Odagiri'yi 10 yıl sonra ikinci kez kamera arkasına geçiren ve prömiyerini yaptığı Venedik'te Christopher Doyle imzalı görüntüleri ile övülen 'They Say Nothing Stays The Same / Zaman Her Şeyi Siler', Norveçli yönetmen Dag J. Haugerud'un Venedik'te Kuir Aslan'a aday olan filmi 'Beware Of Children / Çocuklar', İran sinemasının önde gelen yönetmenlerinden Reza Mirkarimi'nin Fajr'da En İyi Senaryo Ödülü'nü alan, Şangay'da ise En İyi Film, En İyi Yönetmen ve En İyi Erkek Oyuncu ödüllerini kazanan son filmi 'Castle Of Dreams / Şirin'in Kalesi', Sandra Kogut'un Toronto'da Çağdaş Dünya Sineması bölümünde gösterilen ve Brezilya sinemasının önemli oyuncularından Regina Casé'yi başrole taşıyan komedisi 'Three Summers / Üç Yaz' ve Dominik Moll'un Venedik Film Festivali'nde yarışan, Denis Ménochet, Damien Bonnard ve Valeria Bruni Tedeschi gibi isimleri buluşturan gerilimi 'Only The Animals / Yalnızca Hayvanlar', 'Sabır Taşı', 'Kahrolsun Dostoyevski' kitapları Türkçe'ye de çevrilen Afgan asıllı Fransız yazar ve film yönetmeni Atiq Rahimi'nin Toronto'da gösterilen filmi 'Our Lady Of The Nile / Nil'in Meryemi', yarışmanın merakla beklenen yapımları arasında yer alıyor. 
Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması'nda bu yıl, ödüllü iki ilk film de dikkat çekiyor. Tunuslu yönetmen Mehdi Barsaoui'nin Venedik'te En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'nü kazanan filmi "A Son / Bir Oğul" ve Hırvat video sanatçısı ve belgeselci Dana Budisavljevi''in 2. Dünya Savaşı sırasında tutulan bir günlükten yola çıkarak yazıp yönettiği, Pula Film Festivali'nde En İyi Film ve En İyi Yönetmen ödüllerini kazanan "The Diary Of Diana B. / Diana B.'nin Hatıra Defteri", seyirciyi geleceğin yaratıcı yönetmenleriyle tanıştırıyor.
Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması'nın kazananları ise 1 Kasım'da festivalin kapanış ve ödül töreninde belli olacak.
 

ANTALYA

16 Ekim 2019 Çarşamba

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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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