Antalya'da fırtına ağaçları kökünden söktü

Antalya'nın Kumluca ilçesinde gece etkili olan fırtına sebebiyle bazı ağaçlar kırıldı, bazıları ise kökünden söküldü.

Antalya’nın Kumluca ilçesinde gece 02.50'de aniden çıkan fırtına ve sağanak yağmur, kaldırım ve refüjlerdeki ağaçların yola devrilmesine neden oldu. Ahmet Ali Ağa Bulvarı, Atatürk Caddesi ve Eski Cami Mahallesi'nde bazı ağaçlar kökünden söküldü, bazılarının ise dalları kırıldı. Kumluca Belediyesi, Karayolları ve Büyükşehir Belediyesi Kumluca Birimi ekipleri, yola devrilen ağaçların trafiğe engel olmaması için gece boyunca çalışma yaptı. Fırtına ve sağanak yağmur nedeniyle ilçeye 2 saat boyunca elektrik verilemedi.

ANTALYA 16 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:39

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