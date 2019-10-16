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Turizmci, 2020'de de rekor bekliyor

DHA

TURİZMCİLER, 2018 ve 2019 yıllarında olduğu gibi 2020'de de rekor beklentisi içinde olduklarını söyledi. Sektör temsilcileri, 2023 hedefi olan '75 milyon turist' sayısının yakalanacağını da kaydetti.

TURİZMCİLER, 2018 ve 2019 yıllarında olduğu gibi 2020'de de rekor beklentisi içinde olduklarını söyledi. Sektör temsilcileri, 2023 hedefi olan '75 milyon turist' sayısının yakalanacağını da kaydetti.
Antalya'nın Kemer ilçesinde düzenlenen, Akdeniz Turistik Otelciler Birliği'nin (AKTOB) ekim ayı toplantısında bir araya gelen turizmciler, toplantı sonrası gazetecilere değerlendirmede bulundu. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'nin kuzeyinde yürüttüğü 'Barış Pınarı Harekatı'na tam destek veren turizmciler, operasyonun kısa sürede başarıyla tamamlanmasını temenni etti. 2020 yılında da beklentilerin turist sayısında rekor olduğunu açıklayan sektör temsilcileri, 2023 yılında da '75 milyon turist' rakamının yakalanacağını kaydetti.
AYIK: YERİNDE VE HAKLI MÜCADELE
Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık, 'Barış Pınarı Harekatı'nın turizmi etkilemeyeceğini belirterek, "Bu çok önemli bir karar, oradaki operasyonların sürmesi ve devamlılığı. Bu Türkiye'nin geleceği ve gelecek nesillerin aslında güvenliği açısından son derece önemli bir operasyon. Türkiye burada gelecek mücadelesi ve güvenlik mücadelesi veriyor. Son derece yerinde ve haklı bir mücadele. Bunun en kısa süre içinde sonlanması ülkemiz geleceği açısından önemli olacaktır. Bu turizm sektörünün geleceği için de son derece önemli; çünkü Türkiye'de yürütülebilecek, o bölgeden kaynaklı herhangi bir terör faaliyeti bizim sektörümüzün devamlılığı ve sürdürülebilirliği açısından tehdittir. Onun için bizim operasyonu desteklememe gibi bir durumumuz söz konusu olamaz. İnşallah ordumuz orada en kısa süre içerisinde operasyonları tamamlayacak. Türkiye önümüzdeki günlere aydınlık bir şekilde bakacak. Bugüne kadar orada şehit düşmüş şehitlerimizin hepsinin ruhlarının şad olmasını diliyorum" diye konuştu.
'ANTALYA RAKAMLARI TARİHİ REKORA GİDİYOR'
'Barış Pınarı Harekatı' dolayısıyla turist sayısında herhangi bir azalma olmadığını vurgulayan Ayık, "Şu ana kadar en ufak bir etki görmedik. Rakamlarda da görmedik. Türkiye turist rakamlarında henüz bir azalma söz konusu değil. Ekim ayında bile Antalya rakamları tarihi rekora gidiyor. Yüzde 20'nin üzerinde artış var. Bu şunu gösteriyor, Türkiye çok önemli bir turizm ülkesi, tekrarlayan turist sayısı fazla olan bir ülkeyiz. Neticede gelen çok turist olduğu için bu durumdan mutluyuz" dedi. 
Türkiye'nin 2020 hedeflerinin de rekorlar kırmak olduğuna dikkati çeken Osman Ayık, 2020'nin kendileri için yeni rekor yılı olacağını söyledi. 
YAĞCI: ÜLKEMİZİN BEKASI VE GELECEĞİ İÇİN ÇOK ÖNEMLİ
AKTOB Başkanı Erkan Yağcı ise Antalya bölgesinde ekim ayı itibarıyla yüzde 20'lik büyümenin söz konusu olduğuna vurgu yaparken, yaşanılan durumun kendileri için sevindirici olduğunu söyledi. Antalya'nın dünyada kendini kanıtlamış destinasyon olduğunu kaydeden Yağcı, her türlü krize rağmen büyümelerini devam ettirdiklerini aktardı. 'Barış Pınarı Harekatı'nın ülkenin geleceği için önemli olduğunu vurgulayan Yağcı, "Ülkemizin bekası ve geleceği için çok önemli bir harekat. Mehmetçiğimize orada başarılar diliyorum, inşallah bir an önce sağ salim dönerler" diye konuştu. 
2019 yılını 50 milyonu aşan turist sayısıyla kapatacaklarının altını çizen Erkan Yağcı, 5 yıllık süreç için ise '75 milyon turist' sayısının gerçekçi rakam olduğunu söyledi. Yağcı, "Türkiye bunu yapabilecek güçtedir. Hem bilgi birikimi hem kapasite hem de sektörün yapısı düşünüldüğünde bunu başarabilecek güçteyiz. Hedeflerimize ulaşacağımıza inanıyoruz" dedi.
'TÜM DESTİNASYONLAR ETKİLENDİ'
Thomas Cook'un iflasının sadece Antalya ve Türkiye olayı olmadığını, dünya çapında bir olay olduğunu belirten AKTOB Başkanı Yağcı, yaşanılan durumun dünya turizmini etkilediğini kaydetti. Yağcı, "178 yıllık bir firma battı. Bundan tüm destinasyonlar etkilendi. Biz bunun etkilerini en aza indirgemek için ilk günden Kültür ve Turizm Bakanlığı'mızın liderliğinde tüm sektörün bileşenleri olarak çalışmalar yapıyoruz. Alacaklarımızla ilgili çalışmalarda bulunuyoruz. İngiltere ve Almanya'da takipçisi olacağız" diye konuştu.
Antalya'da bu yılki turist hedeflerinin 16 milyona ulaşmak olduğunu söyleyen Yağcı, yüzde 17'lik büyümenin devam etmesi halinde yıl sonunda hedeflenen rakamlara ulaşılabileceğini söyledi. Antalya'nın 2023 yılı turist hedefinin ise 25 milyon sayısına ulaşmak olduğunun altını çizen Erkan Yağcı, turizm sektörünün krizlere rağmen yoluna ve büyümesine bakacağını anlattı.
ATMACA: BÜTÜN PAZARLARIMIZDAKİ AKIŞ DEVAM EDİYOR
Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Ülkay Atmaca da ekim ayının turizmde etkisinin çok iyi olduğunu vurguladı. Suriye sınırında yapılan 'Barış Pınarı Harekatı'nın kendilerini etkilemediğini söyleyen Atmaca, "Yapılan operasyonun şu an bize etkisi olmadı. Ekim ayı verilerimiz çok iyi gidiyor. Rakamlarımız da ortada, havalimanına gelen uçak sayılarımız da arttı. Şu ana kadar elimize ulaşan rezervasyonlarda iptal durumu da yok. Bütün pazarlarımızdaki akış devam ediyor" dedi.
'SADECE TÜRK TURİZMİ BAŞARABİLİRDİ'
Turizm sektörünün bütün krizleri aştığına dikkati çeken Atmaca, "3 yıl önce 2016 Rusya krizimiz vardı. 2016 yılındaki bir krizden çıkıp da bir yıl sonra sektörü toparlayıp, 2018'de tüm zamanların turist rekorunu kırmak, sadece Türk turizmi başarabilirdi. Emeği geçen herkese sonsuz teşekkür ederim. O rekorların kırıldığı 2018 yılından sonra rakamları yüzde 16 daha artırmak bu sektörün yine başarısıdır" diye konuştu.
2020 yılı için önlerinde hiçbir olumsuz durum olmadığını da söyleyen Ülkay Atmaca, 2020'nin çok pozitif olacağını ve 2019'dan daha iyi geçmesini beklediklerini kaydetti. 

ANTALYA

16 Ekim 2019 Çarşamba

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