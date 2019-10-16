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Alanya mutfağı dünyaya açıldı

DHA

ALANYA Belediyesi'nin Türkiye'de lisans hakkını alan ilk belediye olduğu Culinary Heritage Europe sisteminin 5 günlük Gastronomi Çalışma Turu'nun Alanya ayağı tamamlandı. Culinary Heritage ekibi gurmelerinin başkanlığını yürüten Tuncay Tapar, "Gerçekten muazzam bir organizasyon oldu" dedi.

ALANYA Belediyesi'nin Türkiye'de lisans hakkını alan ilk belediye olduğu Culinary Heritage Europe sisteminin 5 günlük Gastronomi Çalışma Turu'nun Alanya ayağı tamamlandı. Culinary Heritage ekibi gurmelerinin başkanlığını yürüten Tuncay Tapar, "Gerçekten muazzam bir organizasyon oldu" dedi.
Avrupa'nın birçok ülkesinde yöresel lezzetleri ve mutfak kültürünü korumak ve geliştirmek amacıyla kurulan Culinary Heritage Europe (Mutfak Mirası Avrupa) kapsamında Antalya'nın Alanya ilçesine 7 ülkeden gelen 32 Culinary Heritage koordinatörü, 3 gün boyunca ilçenin yöresel lezzetlerini ve mutfak kültürünü inceledi. Oluşturulan Mutfak Mirası Gastronomi Çalışma Turu kapsamında katılımcılar, tarihi Alanya Kalesi'nde yöresel lezzetlerin tanıtılması amacıyla restore edilerek hizmete sunulan Mutfak Mirası Evi, yerel yemeklerin sunulduğu restoranlar, pazar yerleri, organik ile tropikal meyve ve sebzelerin üretildiği tarım alanlarını gezdi.
YÖRESEL TATLAR SUNULDU
İlk gün Alanya Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından organize edilen Çalışma Turu'nda Alanya usulü limonata, S pasta, baklava, sütlü kabak, su böreği, avokadolu lezzetler ve zeytinyağlı yiyecekler misafirlerin beğenisine sunuldu. Turun ikinci gününde Alanya'nın yöresel mutfak lezzetleri tattırıldı. Son gününde ise katılımcılar yerel pazarlar, tropik ve Alanya'ya özgü yetişen sebze meyveleri incelemek için tarım alanlarını gezdi.
'MUAZZAM ORGANİZASYON OLDU'
Tur hakkında bilgi veren Culinary Heritage ekibi gurmelerinin başkanlığını yürüten Tuncay Tapar, geniş yöresel mutfağı olan Alanya'nın tatlarını deneme fırsatı bulduklarını söyledi. Tapar, "Alanya Belediyesi'nin düzenlemiş olduğu Yöresel Lezzetler Mutfak Mirası konseptine biz de davet edildik. 3 gün süren lezzet turunda yöresel lezzetleri görme ve tatma şansına sahip olduk. Alanya Belediyesi yöresel lezzetler konusunda çok güçlü bir ekibe sahip. Biz de bunları yakından takip ediyoruz. Tura katılarak bunları yerinde görme şansımız da oldu. Öncelikle Alanya Belediyesi Başkanı Adem Murat Yücel'e ayrıca teşekkür ediyorum. Gerçekten muazzam bir organizasyon oldu. Avokado bahçelerinden tutun yöresel lezzetler konularında birçok katılımcı firmaları yerinde görme ve gezme şansımız oldu. Bu çalışmaların diğer belediyelere örnek olmasını istiyorum" dedi.
'ÖNEMLİ GURME TURU'
Turun Alanya ayağını organize eden Alanya Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Sevda Erdoğmuş da Culinary Heritage'e 7 ülkeden 32 mutfak koordinatörünün katıldığını söyledi. Turun amacının yöresel lezzetlerin keşfi ve geliştirilmesi olduğunu belirten Erdoğmuş, şöyle konuştu:
"Misafirlerimizin içinde bulundukları bölgenin Mutfak Mirası koordinatörleri, İsveç milletvekili, Polonya'nın en büyük eyaletinin belediye başkanı ve teknik ekip eşlik etti. Tur kapsamında şehrin belirli noktalarında lezzet durakları oluşturduk. Dimçayı'nda mangal partisi yaptık. Ardından Salı Pazarı ziyareti yaptık. Pazarda yöreye ait meyve, sebze ve tropikal meyvelerin tanıtımını gerçekleştirdik, Akdeniz balıklarını tanıttık. Lezzet noktalarında yöreye ait birçok ürünün tadımını yaptılar. Alanya'nın lezzetlerinin dünyaya tanıtılması noktasında önemli bir gurme turu oldu. İçinde bulunduğumuz Culinary Heritage sistemi çok iyi örneklendirmeler yaptık burada. Bir akşam yemeğinde yaylaya götürdük. Davullu zurnalı karşılamayla bir köy düğünü konsepti gerçekleştirdik ve o akşam sadece köy yemekleri ikram ettik. Buna benzer konseptler oluşturarak Mutfak Mirası üyelerimizin çok ciddi performansıyla misafirlerimiz, çok farklı, lezzetli ve eğlenceli bir 3 gün geçirdi."
Alanya ayağı tamamlanan tur, bugünden itibaren 2 gün boyunca Gaziantep'te devam edecek.

ANTALYA

16 Ekim 2019 Çarşamba

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