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Bülent Korkmaz’dan Merih ve Çağlara övgü Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz: “Benden daha iyiler. ...

İHA

Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, milli takımda oynadığı dönemde kendisi ve Alpay Özalan'a benzetilen A Milli Takımı'nın futbolcuları Merih ve Çağlar'ın kendisinden daha iyi olduğunu söyledi. Korkmaz, "Herkesin merak ettiği soruya cevap veriyim, ben de rahatlayayım. Kısacası benden daha iyiler. Merih benim üzerime geçti diyebilirim" dedi.

Bülent Korkmaz’dan Merih ve Çağlara övgü Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz: “Benden daha iyiler. Merih benim üzerime geçti diyebilirim” " Ligdeki hedefimiz 41 puan "

Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, milli takımda oynadığı dönemde kendisi ve Alpay Özalan’a benzetilen A Milli Takımı’nın futbolcuları Merih ve Çağlar’ın kendisinden daha iyi olduğunu söyledi. Korkmaz, “Herkesin merak ettiği soruya cevap veriyim, ben de rahatlayayım. Kısacası benden daha iyiler. Merih benim üzerime geçti diyebilirim” dedi.
Antalyaspor, Süper Lig’in 8. haftasında cumartesi günü evinde karşılaşacağı Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Antrenman öncesi Atilla Vehbi Konut Tesisleri’nde basın mensuplarıyla bir araya gelen Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz ve takım kaptanı Diego Angelo, takımın geride kalan 7 haftalık performansını değerlendirdi, basın mensuplarının sorularını cevapladı.

Bülent Korkmaz: “Milli takımla gurur duyuyorum”
Sözlerine Fransa deplasmanından puanla dönen Şenol Güneş ve milli takım oyuncularını kutlayarak başlayan Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, Barış Pınarı Harekatı’ndaki Mehmetçiklere selam ve sevgilerini iletti. Milli takım oyuncularıyla gurur duyduğunu belirten Korkmaz, “Fransa gibi son dünya şampiyonunu Türkiye’de yendikten sonra Fransa’da berabere kalarak, grup birincisi olmak çok önemliydi. Bu takımın oluşumunu sağlayan Lucescu ve bu takıma değer katacak, oyuncuları geliştirecek ve insani anlamda da bir duruşu olan Şenol Güneş ile beraber bu gruptan çıkacağını söylemiştim. Sadece Avrupa Şampiyonası değil Dünya Şampiyonası turnuvalarına gideceğini de söylemiştim. Çok güzel bir jenerasyon. Onlarla gurur duyuyoruz” dedi.

"Hedef 41 puan"
Milli takım arasını iyi değerlendirdiklerini ifade eden Korkmaz, takımda Gustavo Blanco’nun sakatlığının devam ettiğini, Fredy’in ise en son hazırlık maçında arka adalesinden sakatlandığını söyledi. Genel anlamda iyi bir dinlenme dönemi geçirdiklerine de işaret eden Korkmaz, ligdeki hedeflerinin 41 puan olduğunu kaydetti. Korkmaz, bu hafta kendi sahalarında oynayacakları Gençlerbirliği maçını, “Zor bir hafta olacak. Çünkü hem çok puana ihtiyacı olan bir takım. Atletik yapıda oyuncuları var ve hücumda çok etkinliği olan bir takım. Bunun üzerinde çalışıyoruz. Hem hücumda hem savunmada takım halinde hareket ettiğimiz sürece her maçı kazanmaya adayız. Son iki maç da bunu gösterdi. Kendi evimizde oynayacağız inşallah gülen, mutlu olan taraf biz oluruz. Oyuncularımın elinden gelenin en iyisini yapacağını düşünüyorum” sözleriyle değerlendirdi.

“Merih ve Çağlar benden iyiler”
Bülent Korkmaz, A Milli Takım’ın defans oyuncuları Merih ile Çağlar’ın, kendisi ve yine eski milli futbolcu Alpay Özalan'a benzetilmesine yönelik soruya ise şöyle yanıt verdi:
"Her dönemin iyi oyuncuları var. Bizim dönemimiz de Alpay ile iyi bir ikiliydik. Merih ve Çağlar da iyi bir ikili. Çok beğendiğim oyuncular. Onları çok önemsiyorum. Zaten Arnavut maçından sonra Merih ile telefonda görüştüm. Ben zaten Merih Alanyaspor’da oynarken de geleceği parlak, çok iyi bir oyuncu olacağını, çok yetenekli, çok farklı yerlere geleceğini söylemiştim. Çağlar’ı da Altınordu’da seyrederken aynı şeyleri düşünüyordum. İkisi de Premier Lig ve İtalya gibi önemli liglerde oynuyor. Özellikle Merih’i denkleştiriyorlar benimle. Bence benim fikrim. Ben dönemin en iyi oyuncularından bir tanesiydim ama Merih benim üzerime geçti diyebilirim. Çağlar da öyle. Çağlar büyük ihtimalle devre arası veya sezon sonu daha büyük bir kulübe gidecek diye düşünüyorum. Juventus da Merih ile ilgili düşüncesi olursa onun da Premier Lig’e gideceğini düşünüyorum. Ama Juventus’un onu oynatacağını düşünüyorum. Herkesin merak ettiği soruya cevap verim de, ben de rahatlayayım. Kısacası benden daha iyiler."

Diego: "Sadece süper ligde kalmayı hedeflemiyoruz"
Takımın 7 haftalık performansından oldukça memnun olduğunu dile getiren Kaptan Diego Angelo, takım olarak güzel günler geçirdiklerini söyledi. İlk olarak Süper Lig'de kalıcı olarak kalmak istediklerini belirten Diego, 40 puan hedeflediklerini ve bunun yeterli olacağını ifade etti. Diego, “Bu hedefin sonrası başka hedef belirleyeceğiz. Çünkü bu takımın sadece süper ligde kalma hedefi yok. Bizim takımımızda yetenekli çok futbolcu var. O yüzden daha güzel hedefler istiyoruz” dedi.

ANTALYA

16 Ekim 2019 Çarşamba

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