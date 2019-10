'Her turist günlük 650 litre su tüketiyor, 2,5 kilo atık bırakıyor'

BÜYÜKŞEHİR Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Türkiye'ye gelen turistlerin yüzde 67'sinin Antalya'yı tercih ettiğini belirterek, "Yerli ve yabancı 20 milyon turist ağırlıyoruz. Bir turistin havuzuyla, duşuyla günde 650 litre su gideri var. Her turist 2.5 kilogram atık bırakıyor" dedi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Kırgızistan'ın Ankara Büyükelçisi Kubanychbek Omuraliv'i makamında kabul etti. Kırgızistan hakkında bilgiler veren Büyükelçi Omuraliv, Antalya'nın özellikle turizm ve tarım alanlarında çok başarılı olduğunu belirterek, Başkan Muhittin Böcek'in de siyasette çok tecrübeli olduğunu söyledi.

'BAŞKAN BÖCEK ÇOK TECRÜBELİ'

Kırgızistan ile Türkiye'nin aynı dil ve dine sahip iki kardeş ülke olduğunu vurgulayan Kırgız Büyükelçi, Türkiye'de yaşayan 30 bin Kırgızın 8 bin 500'ünün Antalya'da ikamet ettiğini söyledi. Büyükelçi Omuraliv, 2020 yılında Antalya'da bir konsolosluk açılacağını kaydetti. Omuraliv, Antalya'nın turizm ve tarımda çok iyi yerlerde olduğunu da belirtti.

BİR TURİST GÜNLÜK 650 LİTRE SU TÜKETİYOR

Büyükelçi Omuraliv'in ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Böcek de Antalya'nın turizm, tarım ve ticareti hakkında bilgi verdi. Türkiye'ye gelen turistlerin yüzde 67'sinin Antalya'yı tercih ettiğini geldiğini belirten Başkan Böcek, böylesi bir kentte hizmet etmenin büyük sorumluluk olduğunu vurgulayarak, "Yerli turistle birlikte şehrimizi yaklaşık 20 milyon kişi ziyaret ediyor. Bir turistin havuzuyla, duşuyla günde 650 litre su gideri vardır. Her turist 2.5 kilogram atık bırakıyor. Biz burada gelen bütün vatandaşlarımızın mutlu ayrılması için, Antalya'mızın güzelleşmesi için elimizden geleni yapıyoruz" dedi.

SPOR TURİZMİNDE İŞBİRLİĞİ ÖNERİSİ

Başkan Böcek'in bir diğer konuğu ise Hırvatistan'ın İstanbul Başkonsolosu Ivana Zerec oldu. Hırvatistan ve Türkiye'nin bir Akdeniz ülkesi olarak her alanda işbirliğini daha ileriye taşıması gerektiğinin altını çizen Başkonsolos Zerec, "Antalya'da turizmle birlikte ticaret konusunda da işbirliklerimizin olacağına inanıyorum. Hırvatistan için de turizm çok önemli. Turizm konusunda çok tecrübeli olduğunuzu biliyorum. Bu anlamda sizden neler öğrenebiliriz ve artı olarak biz size neler katabiliriz bunları konuşmak isteriz. Golf turizmi ve spor turizmi konusunda işbirliği yapabiliriz" diye konuştu.

'HER TÜRLÜ DESTEĞE HAZIRIZ'

Başkonsolos Zerec'i ağırlamaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Başkan Muhittin Böcek de Antalya hakkında bilgi verdi. Antalya'nın Hırvatistan dahil olmak üzere bütün ülkelerle sosyal, kültürel ve ticaret alanlarında işbirliği içerisinde olduğuna dikkat çeken Başkan Böcek, bu ilişkilerin daha ileri boyuta taşınması adına her türlü desteğe hazır olduğunun altını çizdi.



