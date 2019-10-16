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YORUM KURALLARINI OKUDUM

Barış Pınarı Harekatı'na STK'lardan destek

DHA

ANTALYA'da sivil toplum kuruluşu temsilcileri, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.

ANTALYA'da sivil toplum kuruluşu temsilcileri, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.
Antalya Ticaret ve Sanayi Odası'nda (ATSO) Başkan Davut Çetin'in yaptığı ortak açıklamaya, Antalya Ticaret Borsası (ATB) Başkanı Ali Çandır, Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) Başkanı Adlıhan Dere, ATSO Meclis Başkanı Süleyman Özer, Batı Akdeniz Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu (BAKSİFED) Başkanı Abdullah Erdoğan, Ziraat Odası Başkanı Nazif Alp, Memur Sen Temsilcisi Mustafa Çoban, Türkiye Kamusen Temsilcisi Yılmaz Danabaşoğulları, Hak İş Başkanı Muhammet Talha Kandil, Eğitim İş Antalya Şube Başkanı Fatin Iltar, Konyaaltı Sanayici ve İş Adamları Derneği (KONYSİAD) Başkanı İlhami Kaplan ile  çok sayıda temsilci katıldı.
AMAÇ TERÖR KORİDORUNU ORTADAN KALDIRMAK
81 ilden hem ülkemiz hem de dünya kamuoyuna seslendiklerini belirten ATSO Başkanı Davut Çetin, Türkiye'nin 9 Ekim 2019'da Suriye sınırı üzerinde başlattığı Barış Pınarı sınır ötesi harekâtının, hem ülkemiz sınırlarının güvenliğini sağlamak, hem de ülkemiz ve bölge ülkeleri için tehdit oluşturan terör koridorunu ortadan kaldırmayı amaçladığını söyledi. Çetin, "Bu bölgeyi PKK/PYD/YPG ve DEAŞ gibi terör örgütlerinden temizleyerek, Suriye halkını teröristlerin baskı ve zulmünden kurtarmak, bölgede huzur, güven ve barış ortamını yeniden tesis etmektir" dedi.
MEŞRU MÜDAFAA HAKKI
Devletin aldığı bu kararın arkasında olduklarını ve desteklediklerini aktaran Çetin, "Zira Türkiye, uluslararası kurallardan doğan hakkını kullanmıştır. Barış Pınarı Harekatı, evrensel hukuk ve Birleşmiş Milletler Güvelik Konseyi terörle mücadele kararları ile BM Sözleşmesi'nde yer alan meşru müdafaa hakkı çerçevesinde başlatılmıştır. Suriye'nin toprak bütünlüğüne, egemenliğine ve siyasi birliğine saygı gösterilmektedir. Dolayısıyla bu harekât, meşrudur ve uluslararası hukuka uygundur" diye konuştu.
TERÖR ÖRGÜTLERİ AÇIK TEHDİT
Ülkemizin özellikle Fırat'ın doğusunda sınırın ötesinde konuşlu terör örgütü unsurlarınca, son iki yılda 100'ün üzerinde taciz ve hasmane eyleme maruz kaldığına dikkat çeken Çetin, "Bu terör örgütleri, Suriye içinde ve Suriyelilere yönelik de saldırılar düzenlemektedir. Suriye'deki yerel halkın da terör örgütlerinin giderek artan insan hakkı ihlalleri, göçe zorlanma, taciz ve zulmüne karşı şikâyetleri ve tepkileri sürekli artmaktadır. Herkes artık şunu çok iyi görmelidir ki masum insanları katleden ve ülkemizin güvenliğine de açık tehdit oluşturan terör gruplarına sessiz kalmamız beklenemez" dedi.
BÖLGEDE HAYAT NORMALE DÖNÜYOR
Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekâtı'yla başlayıp devam eden tüm bu operasyonlarıyla Türkiye'nin, terör örgütlerine ve destekçilerine gereken cevabı en güçlü şekilde verdiğini anlatan Çetin, "Aynı zamanda da sivillerin ve masumların korunmasına azami dikkat gösterilmektedir. Zaten bunu hem Fırat Kalkanı hem de Zeytin Dalı harekâtlarında da gösterdik. Önceden terörün hâkim olduğu bölgede hayat normale döndü, barış ve huzur geldi. Yurtlarını terk etmek zorunda kalmış Suriyelilerin geri dönüşüne de zemin hazırlamış olduk" şeklinde konuştu.
'TARAFIMIZ HUZUR VE BARIŞ'
Türkiye'nin elinden gelen tüm imkânlarını bu bölgeler için nasıl seferber ettiğini de tüm dünya kamuoyunun gördüğüne işaret eden Çetin, "Çünkü biz inanıyoruz ki, gönül dünyasını ve insanları imar edemeyenler, yeryüzünü imar edemezler. Bizler Türkiye olarak yıkmaktan, yakmaktan yana hiç olmadık, olmayacağız. Bizim tarafımız huzurdur, barıştır, kardeşliktir" dedi.
TSK, TERÖR UNSURLARINI YOK EDECEK
Çetin şöyle devam ett: "Türkiye iş dünyası dualarıyla ve bütün gönülleriyle devletimizin ve kahraman askerlerimizin yanındadır. Türk Silahlı Kuvvetlerimizin bölgedeki terör unsurlarını yok edeceğine ve terör örgütlerini hezimete uğratacağına inancımız tamdır. Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz, mekânları cennet olsun. Yaralılarımıza acil şifalar temenni ediyoruz. Cenab-ı Hak Mehmetçiğimizi korusun, ordumuzu muzaffer kılsın. Allah, yar ve yardımcımız olsun." 

ANTALYA

16 Ekim 2019 Çarşamba

  • İMSAK 05:39
  • GÜNEŞ 06:58
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  • İKİNDİ 15:57
  • AKŞAM 18:28
  • YATSI 19:42
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