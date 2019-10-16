Antalyaspor, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını sürdürüyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Antalyaspor, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını sürdürüyor

İHA

Süper Lig'in 8. haftasında evinde Gençlerbirliği ile karşılaşacak olan Antalyaspor maçın hazırlıklarını sürdürüyor.

Antalyaspor, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını sürdürüyor

Süper Lig’in 8. haftasında evinde Gençlerbirliği ile karşılaşacak olan Antalyaspor maçın hazırlıklarını sürdürüyor.
Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde Teknik Direktör Bülent Korkmaz yönetimindeki antrenmana Gustavo Blanco, Fredy ve Harun Kavaklı sakatlıkları dolayısıyla katılamadı. Isınma hareketleri ile başlayan antrenman çift kale maç ile devam etti. Taktik çalışan kırmızıbeyazlılarda Korkmaz’ın antrenman esnasında oyuncularını sık sık uyardığı gözlendi. Hafif yağışlı havada yaklaşık 1 saat süren antrenman sonrası oyuncular takım halinde basın mensuplarına poz verdi

ANTALYA

16 Ekim 2019 Çarşamba

  • İMSAK 05:39
  • GÜNEŞ 06:58
  • ÖĞLE 12:48
  • İKİNDİ 15:57
  • AKŞAM 18:28
  • YATSI 19:42
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Barış Pınarı Harekatı'na STK'lardan destek
YEREL HABERLER Barış Pınarı Harekatı'na STK'lardan destek
Antalya'da güz dönemi domates hasadı başladı 52 bin dekarlık örtü altı alanın 30 bin dekarında domates üretiliyor
YEREL HABERLER Antalya'da güz dönemi domates hasadı başladı 52 bin ...
Alışveriş yaparken ölen turistin cenazesi ülkesine gönderildi
YEREL HABERLER Alışveriş yaparken ölen turistin cenazesi ülkesine ...
Bülent Korkmaz: Merih ve Çağlar benden daha iyi
YEREL HABERLER Bülent Korkmaz: Merih ve Çağlar benden daha iyi
'Her turist günlük 650 litre su tüketiyor, 2,5 kilo atık bırakıyor'
YEREL HABERLER 'Her turist günlük 650 litre su tüketiyor, 2,5 kilo ...
Antalya'da yıldırım manzarası
YEREL HABERLER Antalya'da yıldırım manzarası
'Pişmanım' diyen çifte cinayet sanığına müebbet ve 26 yıl hapis
YEREL HABERLER 'Pişmanım' diyen çifte cinayet sanığına müebbet ve 26 ...
İç Anadalu YÖREX'te
YEREL HABERLER İç Anadalu YÖREX'te
Bülent Korkmaz’dan Merih ve Çağlara övgü Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz: “Benden daha iyiler. Merih benim üzerime geçti diyebilirim” " Ligdeki hedefimiz 41 puan "
YEREL HABERLER Bülent Korkmaz’dan Merih ve Çağlara övgü Antalyaspor ...
Durakta otobüs bekleyen kişinin cebinden parasını çalan hırsız yakalandı
YEREL HABERLER Durakta otobüs bekleyen kişinin cebinden parasını ...
Alanya mutfağı dünyaya açıldı
YEREL HABERLER Alanya mutfağı dünyaya açıldı
1023 öğrenciden Mehmetçiğe 'selam'
YEREL HABERLER 1023 öğrenciden Mehmetçiğe 'selam'
Hedef, yılda 1 milyon ton muz üretimi
YEREL HABERLER Hedef, yılda 1 milyon ton muz üretimi
Başkan Genç, Bilim Üniversitesi’nde derse girdi
YEREL HABERLER Başkan Genç, Bilim Üniversitesi’nde derse girdi
'Grip, risk grubunda ölüme bile yol açabilir'
YEREL HABERLER 'Grip, risk grubunda ölüme bile yol açabilir'
Gece evinin bahçesine gelen adamı öldüren kadına 10 yıl hapis cezası Kendisine daha önce cinsel saldırıda bulunduğu, gece vakti ise eşinin olmadığı saatte evine geldiğini iddia ettiği adamı öldürdü
YEREL HABERLER Gece evinin bahçesine gelen adamı öldüren kadına 10 ...
Tecavüzcüsünü öldüren kadına 10 yıl hapis
YEREL HABERLER Tecavüzcüsünü öldüren kadına 10 yıl hapis
Altın Portakal’ın Uluslararası Yarışması da iddialı geçecek Japonya’dan İran’a, Brezilya’dan Tunus'a, dünyanın dört bir yanından bir araya gelen 10 film, Türkiye’de ilk kez Antalya’da gösterilecek 10 film arasından bir filme 65 bin TL değerindeki En İyi Film Ödülü verilecek
YEREL HABERLER Altın Portakal’ın Uluslararası Yarışması da iddialı ...
Topluluk Tanıtım Günlerine büyük ilgi
YEREL HABERLER Topluluk Tanıtım Günlerine büyük ilgi
Baba oğlun öldürüldüğü olayda cinayet zanlısına ceza yağdı 5 yıl kaçtıktan sonra yakalanan zanlıya müebbet ve 26 yıl hapis cezası Aracın lastiklerinin kesildiği iddiasıyla başlayan kavga cinayetle sonuçlandı
YEREL HABERLER Baba oğlun öldürüldüğü olayda cinayet zanlısına ceza ...
Göçmen kaçakçılığına 2 tutuklama
YEREL HABERLER Göçmen kaçakçılığına 2 tutuklama
Antalya iş dünyası ve STK'lardan Barış Pınarı Harekatı'na destek Antalya Ticaret ve Sanayi Odası(ATSO) Başkanı Davut Çetin: "İş dünyası olarak devletin ve kahraman Mehmetçik’in yanındayız" "Türk Silahlı Kuvvetlerimizin bölgedeki terör unsurlarını yok edeceğine ve terör örgütlerini hezimete uğratacağına olan inancımız tamdır"
YEREL HABERLER Antalya iş dünyası ve STK'lardan Barış Pınarı ...
Turizmci, 2020'de de rekor bekliyor
YEREL HABERLER Turizmci, 2020'de de rekor bekliyor
Gazi Bulvarı’na 600 metrelik koruyucu tel örgü çekildi
YEREL HABERLER Gazi Bulvarı’na 600 metrelik koruyucu tel örgü ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X