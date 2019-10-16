Antalyaspor, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını sürdürüyor

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Süper Lig’in 8. haftasında evinde Gençlerbirliği ile karşılaşacak olan Antalyaspor maçın hazırlıklarını sürdürüyor.

Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde Teknik Direktör Bülent Korkmaz yönetimindeki antrenmana Gustavo Blanco, Fredy ve Harun Kavaklı sakatlıkları dolayısıyla katılamadı. Isınma hareketleri ile başlayan antrenman çift kale maç ile devam etti. Taktik çalışan kırmızıbeyazlılarda Korkmaz’ın antrenman esnasında oyuncularını sık sık uyardığı gözlendi. Hafif yağışlı havada yaklaşık 1 saat süren antrenman sonrası oyuncular takım halinde basın mensuplarına poz verdi

ANTALYA 16 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:39

GÜNEŞ 06:58

ÖĞLE 12:48

İKİNDİ 15:57

AKŞAM 18:28

YATSI 19:42

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