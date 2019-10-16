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Valisi Karaloğlu: Yaş sebze meyve sektöründe depolama, paketleme ve lojistik sorunu var

DHA

ANTALYA Valisi Münir Karaloğlu, yaş sebze meyve sektörünün depolamada, paketlemede ve lojistikte ciddi sorunları olduğunu belirterek, "Türkiye'de geçen sene kamuoyunu en çok meşgul eden konu yaş sebze meyve fiyatlarıydı. Kış boyunca salatalık, domates, kabak ve patlıcan fiyatlarını konuştuk. Esas konuşmamız gereken Türkiye'nin şu anda lojistikte yüzde 30'luk kaybı var. Bu kaybı yüzde 10-15'lere çekseydik zaten yaş sebze meyve fiyatlarımız daha aşağıda olurdu" dedi.
Türkiye'nin yaş sebze meyve alanında en büyük uluslararası fuarı olan Interfresh Eurasia Yaş Sebze ve Meyve Ambalaj, Depolama ve Lojistik Fuarı'nın ikincisi, Antalya Expo Center'da açıldı. 19 Ekim'e kadar açık kalacak fuar, yurt içi ve yurt dışından gelen sektör temsilcilerine ev sahipliği yapacak.
ANFAŞ EXPO Center'daki fuarın açılışına, Antalya Valisi Münir Karaloğlu, İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, Antexpo Fuarcılık A.Ş Yönetim Kurulu üyesi Uğur Fora, Ankara Sebze ve Meyve Komisyoncuları Dernek Başkanı Ceyhan Gündüz, Akdeniz Yaş Sebze Meyve İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcısı ve Yaş Sebze Meyve Sektör Kurulu Başkanı Kemal Kaçmaz, Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçılar Birliği Başkanı Hayrettin Uçak'ın yanı sıra, Makedonya, Letonya, Bosna Hersek, Malta ve Kırgızistan büyükelçileri ve eşleri katıldı.
26 ÜLKEDEN 600'Ü AŞKIN HEYET FUARDA
Türkiye'nin en büyük yaş meyve sebze, ambalaj ve lojistik fuarının bu sene ikincisini gerçekleştirdiklerini belirten Antexpo Fuarcılık A.Ş Yönetim Kurulu üyesi Uğur Fora, "100'ü aşkın markanın sergilendiği fuarımızda bu sene 26 ülkeden 600'ü aşkın akım heyeti yer alacak. Türkiye ve Antalya'yı bölge ülkeleri içerisinde yaş sebze meyve sektöründe buluşma noktası yapma hedefiyle yola çıktık ve emin adımlarla ilerliyoruz" dedi.
GÜÇ BİRLİĞİ ÇAĞRISI
Antalya Valisi Münir Karaloğlu ise Suriye'nin kuzeyinde yürütülen Barış Pınarı Harekatı'nda görev alan askerlere başarı dileyerek konuşmasına başladı. Şehitlere Allah'tan rahmet dileyen Vali Karaloğlu, Antalya'nın kadim bir tarım şehri olduğunu, Türkiye'nin yaş sebze meyve üretiminde deposu olduğunu belirtti. Vali Karaloğlu, "Fuarın geçen sene birincisini yaptık, bu sene ikincisini gerçekleştiriyoruz. Geçen sene hayal satıyorduk. Bir hayalimiz vardı, zorlansak da hayali satmanın peşindeydik. Artık her sene üzerine bir şeyler koyarak bu fuarı büyütmek zorundayız. Bu şehrin de tarım sektörünün de potansiyeli var. Yapamadığımız, beceremediğimiz tek şey, bir araya gelip güçlerimizi birleştirerek, sinerji oluşturmak. Bu konuda eksiklerimiz var" dedi.
'SEKTÖRÜN DEPOLAMA, PAKETLEME VE LOJİSTİKTE CİDDİ SORUNU VAR'
Türkiye'nin tarımda önemli bir üretici ülke olduğunun altını çizen Vali Karaloğlu, "Türkiye önemli bir ihracatçı ülke ama bu potansiyelimizi çok daha yukarılara çekme şansımız var. Özellikle depolamada, paketlemede ve lojistikte yaş sebze meyve sektörünün ciddi sorunları var. Türkiye'de geçen sene kamuoyunu en çok meşgul eden konu yaş sebze meyve fiyatlarıydı. Kış boyunca salatalık, domates, kabak ve patlıcan fiyatlarını konuştuk. Esas konuşmamız gereken Türkiye'nin şu anda lojistikte yüzde 30'luk kaybı var. Bunu kimse konuşmadı. Fiyatları aşağıya çekecek esas mesele nakliyedeki yüzde 30'luk kaybı geri çekmek. Bu kaybı yüzde 10-15'lere çekseydik zaten yaş sebze meyve fiyatlarımız bu oranda aşağıya gelecekti. Bunu kimse konuşmadı. Herkes kabzımalı, aracıyı konuştu" dedi.
'MUZ ÜRETİMİNDE ATAĞA KALKTIK'
Antalya'nın her yıl 6,5 milyon ton yaş sebze meyve ürettiğini ifade eden Karaloğlu, Antalya'nın son dönemlerde tropik meyveler ürettiğini de söyledi. Vali Karaloğlu, "Muz üretiminde Türkiye'nin 800 bin ton ihtiyacı var. Bunun 500 bin tonunu Mersin-Antalya sahil bandında üretiyoruz. Kalan 300 bin tonunu ise ithal ediyoruz. Özellikle Manavgat bölgesinde muz seraları bugünkü haliyle devam ederse 5-6 yıl içerisinde Türkiye'nin muz ihtiyacının tamamını karşılayacak duruma gelir ve ihraç eden bir ülke dahi oluruz. Şu anda sadece Manavgat'ta 5 bin 500 dönüm muz seramız var. 2 sene önce 2 bin dönümdü. 2 senede neredeyse yüzde 120 büyüdü. Önümüzdeki 5 yıl içerisinde sadece Manavgat'taki sera miktarımız 20-25 bin dönümü bulacak. Bu da Türkiye'nin muz ihtiyacının çoğunluğunu Antalyalı üreticilerimizin sağlayacağını gösteriyor" dedi.
'MARKA DEĞERİ OLUŞTURMALIYIZ'
Ankara Sebze ve Meyve Komisyoncuları Dernek Başkanı Ceyhan Gündüz de Türkiye'nin dünyada kendi yetiştirdiği ürünlerle kendini geçindirebilen ülkelerden biri olduğunu belirtti. Gündüz, "Bu gibi fuarlara destek olmalıyız. Türkiye'nin her noktasında çok fazla üretilen ürün var ama tanıtma konusunda sıkıntılar yaşıyoruz. Ürünü satmak ve üretmek yetmiyor. Marka değeriyle oluşturmak gerekiyor" diye konuştu.
'SEKTÖR OLARAK FUARI DESTEKLİYORUZ'
Akdeniz Yaş Sebze Meyve İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcısı ve Yaş Sebze Meyve Sektör Kurulu Başkanı Kemal Kaçmaz ise tarımın dünyada stratejik bir sektör olduğunu belirtti. Stratejik sektöre önem veren ülkelerin fuarlarla, festivallerle, kongrelerle üretimlerini, ihracatlarını artırmak istediğini anlatan Kaçmaz, "Biz de bu tür fuarlarla özellikle Antalya'da gerçekleştirilen fuarda ülkemizde yetiştirdiğimiz tüm ürünleri dünyaya tanıtma fırsatı bulacağız. Sektör olarak bu fuarı önemsiyoruz. Yaş sebze meyve ihracatının bugün yüzde 45'ini turunçgil sektörü gerçekleştiriyor. Bizler dünyada küresel bir oyuncu haline geldik. Üretimde üretici ülkeler arasında dünyada 7'nci sırada yer alıyoruz. Bazı ürünlerde ihracatta ilk sıralardayız" diye konuştu.
'DÜNYANIN HER TARAFINA İHRACAT YAPIYORUZ'
Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçılar Birliği Başkanı Hayrettin Uçak ise bu yılın 9 aylık döneminde sektör olarak 2 milyon 200 bin ton, değer bazında ise 1 milyar 355 bin dolarlık yaş sebze meyve ihracatı yapıldığını kaydetti. İhracatta ağırlıklı pazarların Rusya, Almanya, Irak, Romanya ve Hollanda'dan oluştuğunu ifade eden Uçak, "Bu yıl Çin'e kiraz ihracatımızın başlamasıyla yakın zamanda önemli bir pazar haline geleceğine inanıyoruz. Türkiye olarak 45 milyon tonun üzerinde yaş sebze meyve üreten bir ülkeyiz. Bu üretimin ancak 5 milyon tonunu ihraç etmekteyiz. İhracatı arttırmak için fuarlara katılmalıyız" dedi. 

ANTALYA

16 Ekim 2019 Çarşamba

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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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