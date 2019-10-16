Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Türkiye'nin yaş meyve sebze üretiminde dünyada önde gelen ülkeler arasında olduğunu ancak ihracat pazarlarında özellikle Orta doğu pazarında olmadığımı belirterek, ''Brezilya Ortadoğu pazarında ama biz lojistik olarak çok yakın olmamıza rağmen bu pazarda yokuz. Bunu iyi irdelememiz lazım. Bu şehrin de, tarım sektörünün de potansiyeli var. Yapamadığımız, beceremediğimiz tek şey, bir araya gelip güçlerimizi birleştirerek, sinerji oluşturarak yol yürüme noktasında hala eksiklerimiz var.'' dedi.



" Tek eksiğimiz, bir araya gelip güçlerimizi birleştirerek, sinerji oluşturarak yol yürümek "

Interfresh Eurasia Yaş Sebze Meyve, Depolama, Paketleme, Ambalaj ve Lojistik fuarının açılışında konuşan Antalya Valisi Münir Karaloğlu Antalya’nın kadim bir tarım şehri olduğunu ve Türkiye’nin yaş sebze meyve üretiminde deposu olduğunu söyledi. Karaloğlu, şunları kaydetti.

'' Geçen yıl hayal satıyorduk. Bir hayalimiz vardı, zorlansak da hayali satmanın peşindeydik. Artık her yıl üzerine bir şeyler koyarak bu fuarı büyütmek ve benzerlerinden birisi yapmak zorundayız. Bu şehrin de, tarım sektörünün de potansiyeli var. Yapamadığımız, beceremediğimiz tek şey, bir araya gelip güçlerimizi birleştirerek, sinerji oluşturarak yol yürüme noktasında hala eksiklerimiz var. Bunu da öğrenerek eksikliklerimizi gidererek bu fuarı büyütmeye devam edeceğiz” dedi.

Türkiye’nin tarımda önemli bir üretici ülke olduğunu vurgulayan Vali Karaloğlu, şöyle devam etti: ''Türkiye önemli bir ihracatçı ülke ama bu potansiyelimizi çok daha yukarılara çekme şansımız var. Özellikle depolamada, paketleme de ve lojistikte yaş sebze meyve sektörünün ciddi sorunları var. Türkiye’de geçen sene kamuoyunu en çok meşgul eden konu yaş sebze meyve fiyatlarıydı. Kış boyunca salatalık, domates, kabak ve patlıcan fiyatlarını konuştuk. Esas konuşmamız gereken noktası Türkiye’nin şu anda lojistikte yüzde 30’luk kaybı var. Bunu kimse konuşmadı. Fiyatları aşağıya çekecek esas meselenin lojistikteki nakliyedeki yüzde 30’luk kaybımızdı. Bu kaybı yüzde 1015’lere çekseydik zaten yaş sebze meyve fiyatlarımız bu oranda aşağıya gelecekti. Bunu kimse konuşmadı. Herkes kabzımalı, aracıyı konuştu. Yapmamız gereken durumlar da yeni çözümler üretmemiz gerekiyor.''

Antalya’nın her yıl 6,5 milyon ton yaş sebze meyve ürettiğini anlatan Vali Karaloğlu, Antalya’nın son dönemlerde tropik meyve üretiminde de öncülük yaptığın belirtti. Muz üretiminde Manavgat'ın önemli gelişme gösterdiğini anlatan Karaloğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü.

''Muz üretiminde Türkiye’nin 800 bin ton ihtiyacı var. Bunun 500 bin tonunu MersinAntalya sahil bandında üretiyoruz. Kalan 300 bin tonu ise ithal ediyoruz. Şu anda özellikle Manavgat bölgesinde muz seraları bugünkü trendde devam ederse önümüzdeki 56 yıl içerisinde Türkiye muz ihtiyacının tamamını karşıladığı gibi muz ihraç eden bir ülke konumuna gelebilir. Şu anda sadece Manavgat’ta 5 bin 500 dönüm muz seramız var. Bu 2 sene önce 2 bin dönümdü. 2 sene de neredeyse yüzde 120 büyüdü. Önümüzdeki 5 yıl içerisinde sadece Manavgat’taki sera miktarımız 2025 bin dönümü bulacak. Bu da Türkiye’nin muz ihtiyacının büyük çoğunluğunu Antalyalı üreticilerimizin sağlayacağını gösteriyor.”

Türkiye'nin yaş meyve sebze üretiminde dünyada bazı ürünlerde lider olduğunu ifade eden Karaloğlu, üretime rağmen, pazarlama ve paketleme konusunda sıkıntı yaşadığımızı söyledi. Vali Karaloğlu, şöyle devam etti. ''Orta Doğu pazarında yaş sebze meyve ihracatında olmamız lazım. Brezilya ta Amerika'dan yaş meyve sebze üretip Ortadoğu pazarında bulunuyor. Türkiye olarak Ortadoğu'ya lojistik olarak çok yakınız ama yaş meyve sebze ihracatında Ortadoğu pazarında yokuz. Bunu irdelememiz lazım.''

Konuşmaların ardından sektör temsilcileri ve Antalya Valisi Münir Karaloğlu ile büyükelçiler fuarın açılış kurdelesini keserek, stantları ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı.

ANFAŞ Expo Center’da düzenlenen fuar açılışına Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Cihangir Deniz ve ATSO Meclis Başkanı Süleyman Özer, Ankara Ticaret Odası, Mersin Ticaret Odası, Ege İhracatçı Birlikleri, Akdeniz İhracatçı Birlikleri temsilcileri, Silivri Belediyesi Başkanı Volkan Yılmaz, Letonya Büyükelçisi Peteris Elferts, Kırgızistan Büyükelçisi Kurbanychbek Omuraliev, Makedonya Büyükelçisi Zoran Mucunksa, BosnaHersek Büyükelçisi Bakir Sadoviç ve Malta Büyükelçisi Carmel Vassallo ile eşleri katıldı.

ANTALYA 16 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:39

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