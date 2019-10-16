Kaş Belediyesi Futbol Turnuvası başladı

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Bu yıl 11'incisi düzenlenen Kaş Belediyesi Kalkan Halı Saha Futbol Turnuvası başladı.

Kaş Belediyesi tarafından Kalkan Mahallesi’nde düzenlenen turnuvada, 24 takım 6’lı 4 grup halinde mücadele edecek. Kura çekiminde Kaş Belediyespor B grubunda yer alırken, oluşan gruplar şu şekilde sıralandı:

A Grubu İtimat Spor, Erikli Kalkanspor, Akbelspor, Yayla Gücü, Efsaneler, Çayköy

B Grubu Kaş Belediyespor, Muallim Tayfa, Göktürk Alim Baba, Ova İdman Yurdu, Çayköy Gençlik, Solhanspor

C Grubu Karadere, Fırnazspor, Kalkan F.C, Canerler Ticaret, Çavdır, Sarıbelen Gençlik

D Grubu Fakir Gençlik, Çukurincir, Bezirganspor, Belenlispor, F.C Seçkin, Ova Gençlik

Turnuva sonunda dereceye giren takımlara kupa ve madalya, centilmen takıma ve en değerli oyuncuya plaket verilecek.

Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş yaptığı açıklamada, turnuvada hedefin birlik, beraberlik ve dostluğu kaynaştırmak olduğunu ifade ederek, kazananın spor ve dostluk olması temennisinde bulundu.

ANTALYA 16 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:39

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