Otomobil uçuruma yuvarlandı: 1 ölü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Otomobil uçuruma yuvarlandı: 1 ölü

İHA

Antalya’nın Kaş ilçesinde otomobilin yol kenarındaki uçuruma yuvarlanması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.
Kaza, saat 14.00 sıralarında Kaş’ın Yayla Aklar Mahallesi yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yayla Aklar istikametinden Saklıkent yönüne seyir halindeki Süleyman Kocakaya'nın kullandığı 44 EL 350 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yol kenarındaki uçuruma yuvarlandı. Otomobil taklalar attıktan sonra ağaca çarparak durabildi. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri geldi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Süleyman Kocakaya'nın hayatını kaybettiği belirlendi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ANTALYA

16 Ekim 2019 Çarşamba

  • İMSAK 05:39
  • GÜNEŞ 06:58
  • ÖĞLE 12:48
  • İKİNDİ 15:57
  • AKŞAM 18:28
  • YATSI 19:42
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Dünyaca ünlü sahil boşaldı, manzarayı gören turistler özçekim yarışına girdi
YEREL HABERLER Dünyaca ünlü sahil boşaldı, manzarayı gören turistler ...
Antalya'da balıkçı ağına yüzlerce balon balığı takıldı Saldırganlığı ve zehirli olmasıyla bilinen balon balığı, bir balıkçının ağına sürüsüyle yakalandı
YEREL HABERLER Antalya'da balıkçı ağına yüzlerce balon balığı ...
Kaş Belediyesi 330 adet Çöp Konteyneri aldı
YEREL HABERLER Kaş Belediyesi 330 adet Çöp Konteyneri aldı
Kaş Belediyesi Futbol Turnuvası başladı
YEREL HABERLER Kaş Belediyesi Futbol Turnuvası başladı
Vali Karaloğlu: " Bu şehrin de, tarım sektörünün de potansiyeli var. Tek, eksiğimiz, bir araya gelip güçlerimizi birleştirerek, sinerji oluşturarak yol yürümek" " Türkiye olarak Ortadoğu'ya lojistik olarak çok yakınız ama yaş meyve sebze ihracatında Ortadoğu pazarında yokuz. Bunu irdelememiz lazım." Yaş Sebze Meyve, Depolama, Paketleme, Ambalaj ve Lojistik sektörü Antalya'da buluştu
YEREL HABERLER Vali Karaloğlu: " Bu şehrin de, tarım sektörünün de potansiyeli var. ...
Engelliyi tekme tokat dövüp, parasını gasbetti
YEREL HABERLER Engelliyi tekme tokat dövüp, parasını gasbetti
Antalya'da iki midibüs çarpıştı: 3 yaralı
YEREL HABERLER Antalya'da iki midibüs çarpıştı: 3 yaralı
Valisi Karaloğlu: Yaş sebze meyve sektöründe depolama, paketleme ve lojistik sorunu var
YEREL HABERLER Valisi Karaloğlu: Yaş sebze meyve sektöründe ...
Yüzlerce balon balığı ağa takıldı
YEREL HABERLER Yüzlerce balon balığı ağa takıldı
Antalya'ya gelen 20 milyon turist kişi başı 650 litre su tüketip 2,5 kilo atık bırakıyor Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek: "Türkiye’ye gelen turistlerin yüzde 67’si Antalya’yı tercih ediyor" "Böyle bir kentte hizmet etmek büyük bir sorumluluk" “Yerli turistle birlikte şehrimizi yaklaşık 20 milyon kişi ziyaret ediyor"
YEREL HABERLER Antalya'ya gelen 20 milyon turist kişi başı 650 litre ...
Kepez’de step ve aerobik kursları başlıyor
YEREL HABERLER Kepez’de step ve aerobik kursları başlıyor
Kepez’de Sahaf Festivali
YEREL HABERLER Kepez’de Sahaf Festivali
'Durum çok ciddi koşun gelin' çağrısıyla hayatı değişti Belediyeden halat kurtaran mesaj Ücretsiz meme kanseri taramasına davet edildi, ileri evrede meme kanseri olduğunu öğrendi Hastalığı yenen İran uyruklu Katayoun Sayyaf: “Bu mesajın sayesinde benim hayatım bana ve kızıma bağışlandı"
YEREL HABERLER 'Durum çok ciddi koşun gelin' çağrısıyla hayatı ...
'Türkiye'de uçak kazalarının yüzde 80'i pilotaj kaynaklı'
YEREL HABERLER 'Türkiye'de uçak kazalarının yüzde 80'i pilotaj ...
Barış Pınarı Harekatı'na STK'lardan destek
YEREL HABERLER Barış Pınarı Harekatı'na STK'lardan destek
Antalya'da güz dönemi domates hasadı başladı 52 bin dekarlık örtü altı alanın 30 bin dekarında domates üretiliyor
YEREL HABERLER Antalya'da güz dönemi domates hasadı başladı 52 bin ...
Antalyaspor, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını sürdürüyor
YEREL HABERLER Antalyaspor, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını ...
Alışveriş yaparken ölen turistin cenazesi ülkesine gönderildi
YEREL HABERLER Alışveriş yaparken ölen turistin cenazesi ülkesine ...
Bülent Korkmaz: Merih ve Çağlar benden daha iyi
YEREL HABERLER Bülent Korkmaz: Merih ve Çağlar benden daha iyi
'Her turist günlük 650 litre su tüketiyor, 2,5 kilo atık bırakıyor'
YEREL HABERLER 'Her turist günlük 650 litre su tüketiyor, 2,5 kilo ...
Antalya'da yıldırım manzarası
YEREL HABERLER Antalya'da yıldırım manzarası
'Pişmanım' diyen çifte cinayet sanığına müebbet ve 26 yıl hapis
YEREL HABERLER 'Pişmanım' diyen çifte cinayet sanığına müebbet ve 26 ...
İç Anadalu YÖREX'te
YEREL HABERLER İç Anadalu YÖREX'te
Bülent Korkmaz’dan Merih ve Çağlara övgü Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz: “Benden daha iyiler. Merih benim üzerime geçti diyebilirim” " Ligdeki hedefimiz 41 puan "
YEREL HABERLER Bülent Korkmaz’dan Merih ve Çağlara övgü Antalyaspor ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X