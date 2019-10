Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, yapılan inceleme sonunda Sosyal Kart’ı gerçek anlamda hak eden kişi sayısının 18 bin 48’den, 2 bin 379’a düştüğünü, yardım paralarının da dün itibariyle yatırıldığını söyledi. Böcek, “Tüyü bitmemiş yetimin parası dediğimiz budur” dedi. Başkan Böcek, ulaşım esnafı gelir desteği uygulamasında yaptıkları düzenleme ile aylık 5 milyon 200 bin lira tasarruf ettiklerini söyledi. Ant Su, Halk Süt, Halk Mama, Ucuz Et projelerinin startını verdiklerini ifade eden Başkan Muhittin Böcek, “Ucuz Et projesine Muratpaşa, Konyaaltı Kepez’den başlayıp, diğer ilçelere taşıyacağız. Ant Su gelirlerini Antalyaspor’a vereceğiz. Kısa, orta ve uzun vadede planlarımızı yaptık” diye konuştu.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Antalya’yı ortak akılla yönetme hedefiyle gerçekleştirdiği ilçe buluşmaları kapsamında Muratpaşa’yı ziyaret etti. Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal’ın da katıldığı toplantıda muhtarlar ve STK’larla bir araya gelen Başkan Böcek, soru, talep ve önerileri dinledi. Çalmadan çaldırmadan, bir evi geçindirir gibi belediyeyi geçindireceklerinin altını çizen Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, “Bu süreçte kısa, orta ve uzun vade programlarımızı yaptık. Doğru yatırımlar yapacağız. Yatırımlarımızı yaparken tüyü bitmemiş yetimin de hakkını koruyacağız” dedi.



Sosyal kart ödemeleri başladı

Sosyal Kart’la ilgili incelemenin tamamlandığını açıklayan Başkan Böcek, şunları söyledi: “Yardım paraları dün yatırıldı. Göreve geldiğimizde 18 bin 48 kişiye Sosyal Kart yardımı yapılıyordu. Bu yardımı gerçek ihtiyaç sahiplerine vermek için inceleme başlattık. Bir komisyon kurdum ve başına da geçen dönem bu yardımlarla ilgilenen arkadaşı getirdim. Bu komisyonun yaptığı inceleme sonucu Sosyal Kart’ı gerçek anlamda hak eden kişi sayısı 18 bin 48’den, 2 bin 379’a düştü. Bu sizin paranız. Tüyü bitmemiş yetimin parası dediğimiz budur. Başkasının cebinden ağalık yapmak yok.”



Aylık 5 milyon TL tasarruf

Ulaşım esnafına her ay ödenen 6.5 milyon liralık gelir desteği uygulamasında düzenleme yaptıklarını kaydeden Başkan Böcek, bu sayede aylık 5 milyon 200 bin lira tasarruf ettiklerini anlattı. İlçe belediye başkanlarıyla el ele gönül gönüle, can cana, yan yana çalışacaklarını dile getiren Başkan Muhittin Böcek, “Hep beraber 5 yıl canla başla Antalya için koşacağız. Bu topraklara sizlere vefa borcum var. Hangi mahallede kaç oy aldım diye hiç bakmadım. Hepsi bizim mahallemizdir. Doğru olanları yapacağız. Geçmişle ilgili bir hesaplaşmamız yok. Hep geleceğe bakacağız. Beraberce Antalya’mızı yöneteceğiz. Ben sen yok biz varız. Biz birlikte yaparız. Güzel şeyler yaparız” ifadelerini kullandı.



Kırcami'de son durum

Kırcami planlaması ile ilgili soruları yanıtlayan Başkan Böcek, “Bu konunun siyasete alet edilmemesi gerektiğini söyledik. Planla ilgili meclisimizde gerekli kararları aldık. Muratpaşa Belediyemizle birlikte yolların açılması ve alt yapı ile ilgili programlarımıza başladık” dedi. Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal da planla ilgili hiçbir sorun olmadığını vurgulayarak, “Kesinleşmiş imar planı var. Uygulama aşamasına gelmiş imar planı var. Ortada hiçbir sıkıntı yok. Çap talep eden ailelerimiz var onlara çap vereceğiz. Bugünlerde kazma da vurulacak. Yollarımız açılacak, alt yapıya başlanacak hiçbir engel yok. Bu plan olmasın diye temenni eden, iptal olması için çalışanlara kötü haber. Hiçbir sorun yok” ifadelerini kullandı.



Projeler sart aldı

Ant Su, Halk Süt, Halk Mama, Ucuz Et projelerinin startını verdiklerini ifade eden Başkan Muhittin Böcek, “Ucuz Et projesine Muratpaşa, Konyaaltı Kepez’den başlayıp, diğer ilçelere taşıyacağız. Ant Su gelirlerini Antalyaspor’a vereceğiz. Kısa, orta ve uzun vadede planlarımızı yaptık” diye konuştu.



Üniversite öğrencisine bedava su

Başkan Muhittin Böcek, seçim öncesinde söz verdiği gibi üniversite öğrencilerine can suyu olarak, 5 ton su kullanımını ücretsiz yaptıklarını söyledi. 19 ilçeyi kapsayacak Ulaşım Master Planı çalışmalarına başladıklarını belirten Böcek, muhtarların ulaşımla ilgili talep ve önerilerini de dikkate alacaklarını belirtti.

Başkan Böcek, Balbey projesiyle ilgili çalışmaların sürdüğünü kaydederek, “Planlı kimlikli kurallı kent için geliyoruz dedik. Balbey sakinleriyle buluşacağız. Vatandaşlarımızın beklentilerine cevap verebilecek, mevzuatlara uygun bir çalışma yapacağız. Seçimlerden önce sözü verdik sonrasını da unutmadık” diye konuştu.

Başkan Böcek, yıkılan stadyum alanına yapılan parkı Cumhuriyet Bayramı’na kadar hizmete açacaklarını söyledi. Meltem’deki 40 bin metrekarelik alana Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Millet Bahçesi yapılacağını belirten Başkan Muhittin Böcek, Büyükşehir Belediyesi’nin önerileri doğrultusunda alanın aynı zamanda afet toplama merkezi olacağını, altına da otopark yapılacağını ifade etti.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Muratpaşa Kaymakamı Orhan Burhan ve Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal’ı makamında ziyaret ederek, ilçeye yapılacak yatırım ve projelerle ilgili görüş alışverişinde bulundu.

