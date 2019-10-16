Duvar ustası uçuruma yuvarlanan otomobilinde ölü bulundu

ANTALYA´nın Kaş ilçesinde sabah otomobiliyle yola çıktıktan sonra haber alınamayan duvar ustası Süleyman Kocakaya´nın (48) cansız bedeni 50 metrelik uçuruma yuvarlanmış otomobilinde bulundu.
Olay, Kaş´a bağlı Yayla Aklar Mahallesi ile Saklıkent arasında meydana geldi. Duvar ustası Süleyman Kocakaya, sabah 05.30 sıralarında 44 EL 350 plakalı otomobiliyle, İslamlar Mahallesi´ndeki evine gitmek üzere yola çıktı. Süleyman Kocakaya´dan bir daha haber alamayan ailesi Kaş İlçe Jandarma Komutanlığı´ndan yardım istedi. Aile kendi imkanlarıyla da Kocakaya´yı aramaya çıktı.
Arama çalışmalarını sürdüren jandarma ekipleri saat 11.30 sıralarında Süleyman Kocakaya´nın otomobilini yaklaşık 50 metrelik uçurumda bir ağaca tutunmuş halde buldu. Jandarma ekipleri uçurumdaki otomobilin içinde Süleyman Kocakaya´nın cansız bedeniyle karşılaştı. Evli ve iki çocuk babası Süleyman Kocakaya´nın cenazesi araçtan çıkarıldıktan sonra morga konuldu. Süleyman Kocakaya´nın direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu otomobiliyle uçurumdan yuvarlandığı tahmin ediliyor.
ANTALYA
16 Ekim 2019 Çarşamba
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