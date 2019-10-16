KUZEY K\u0131br\u0131s T\u00fcrk Cumhuriyeti nde (KKTC),\u00a0\u00f6\u011frencisi oldu\u011fu \u00fcniversitenin bah\u00e7esinde ge\u00e7irdi\u011fi beyin kanamas\u0131 sonras\u0131nda tedaviye al\u0131nd\u0131\u011f\u0131 hastanede beyin \u00f6l\u00fcm\u00fc ger\u00e7ekle\u015fen Kardelen \u00c7etin in (22) ba\u011f\u0131\u015flanan kalbi ve karaci\u011feri Antalya da, b\u00f6brekleri ise KKTC de\u00a0iki hastaya nakledildi.KKTC Girne Amerikan \u00dcniversitesi \u0130ngilizce B\u00f6l\u00fcm\u00fc son s\u0131n\u0131f \u00f6\u011frencisi Kardelen \u00c7etin, ge\u00e7en hafta \u00fcniversitenin bah\u00e7esinde aniden fenala\u015ft\u0131. Arkada\u015flar\u0131n\u0131n g\u00f6z\u00fc \u00f6n\u00fcnde yere y\u0131\u011f\u0131lan\u00a0gen\u00e7 k\u0131z, ambulansla Yak\u0131n Do\u011fu \u00dcniversitesi T\u0131p Fak\u00fcltesi Hastanesine g\u00f6t\u00fcr\u00fcld\u00fc. Beyin kanamas\u0131 ge\u00e7irdi\u011fi belirlenen Kardelen \u00c7etin, yo\u011fun bak\u0131ma al\u0131nd\u0131. Bir hafta yo\u011fun bak\u0131mda kalan \u00c7etin in 14 Ekim Pazartesi g\u00fcn\u00fc beyin \u00f6l\u00fcm\u00fc ger\u00e7ekle\u015fti.\u00a0A\u0130LES\u0130 ORGANLARINI BA\u011eI\u015eLADIAyd\u0131n \u0131n Ku\u015fadas\u0131 il\u00e7esinde oturan annesi Alev ve Saffet \u00c7etin \u00e7ifti, KKTC ye giderek k\u0131zlar\u0131n\u0131n organlar\u0131n\u0131 ba\u011f\u0131\u015flamaya karar verdi. Ba\u011f\u0131\u015f karar\u0131n\u0131n ard\u0131ndan Akdeniz \u00dcniversitesi (A\u00dc) Hastanesi nden genel cerrah Do\u00e7. Dr. Abdullah K\u0131sao\u011flu ve hastane organ \u00e7\u0131kar\u0131m ekibi, KKTC ye giderek ba\u011f\u0131\u015flanan kalp ve karaci\u011ferini alarak Antalya ya getirdi.\u00a0KALP VE KARAC\u0130\u011eER ANTALYA DAKardelen \u00c7etin in kalbi, A\u00dc Hastanesi nde Prof. Dr. \u00d6mer Bayezid ve ekibi taraf\u0131ndan yakla\u015f\u0131k 5 saat s\u00fcren operasyonla Necip Faz\u0131l \u00c7etin e (31), karaci\u011feri ise hastanenin ba\u015fhekimi ve Organ Nakil Merkezi M\u00fcd\u00fcr\u00fc Prof. Dr. B\u00fclent Ayd\u0131nl\u0131 ve ekibi taraf\u0131ndan, 2014 y\u0131l\u0131ndan beri karaci\u011fer sirozu hastal\u0131\u011f\u0131 ile m\u00fccadele eden Mustafa D\u00f6nmez e (41) nakledildi. \u00c7etin in b\u00f6brekleri KKTC de b\u00f6brek nakli bekleyen 2 hastaya, kornealar\u0131 da bir hastaya nakledildi.