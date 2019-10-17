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Ağına yüzlerce balon balığı takılan balıkçı: Bu balık, denizin piranası

DHA

ANTALYA'nın Finike ilçesi açıklarında tekneyle avlanmaya çıktığında, ağına yüzlerce balon balığı takılan, 30 yıllık balıkçı Mehmet Sever, "Son 2 yıldır biraz daha çoğaldı ve popülasyonu arttı. Çoğalması diğer balık türlerinin azalmasına neden oldu. Bu balık denizin piranası gibi bir şey" dedi.

ANTALYA'nın Finike ilçesi açıklarında tekneyle avlanmaya çıktığında, ağına yüzlerce balon balığı takılan, 30 yıllık balıkçı Mehmet Sever, "Son 2 yıldır biraz daha çoğaldı ve popülasyonu arttı. Çoğalması diğer balık türlerinin azalmasına neden oldu. Bu balık denizin piranası gibi bir şey" dedi.
Son yıllarda Akdeniz'de popülasyonu artan balon balığı, balıkçıların korkulu rüyası haline gelirken, 13 Ekim Pazar akşamı kendi balıkçı teknesiyle Akdeniz'de ava çıkan Mehmet Sever'in ağına balon balığı sürüsü takıldı. Yüzlerce balon balığını ağ ile teknesine çeken Sever, gördüğü manzara karşısında şaşırdı. Bu anları cep telefonu kamerasıyla görüntüleyen Sever, sosyal medyada yaptığı paylaşımda, "Kısmetimizde balon balığı varmış. Ağlarda istediğimiz türde balık beklerken, balon balığı çıktı. Bu balıklar denizlerimizi istila etmiş durumda. En azından bu balıkların bir kısmını denizlerimizden temizlemiş olduk" dedi.
'BALIKÇILARIMIZIN MAĞDURİYETİ BÜYÜK'
Finike'de yaklaşık 30 yıldır balıkçılık yapan Mehmet Sever, balon balığı mağduriyetini bütün balıkçılardan duyduğunu ve bu konuya önlem alınması gerektiğini söyledi. Sever, "Balıkçılarımızın mağduriyeti büyük. Bu konuda düzgün bir araştırma yapılıp elde edilen verilerin devlete verilmesini istiyoruz. Devlet tarafından bir şekilde balığın avlanması ve ekonomiye kazandırılmasını istiyoruz" dedi.
'BALIKÇI BU BALIĞI GÖRDÜĞÜ ZAMAN UZAKLAŞIYOR'
Balıkçıların, balon balığını gördüğünde hemen o bölgeden uzaklaştığını anlatan Sever, "Balık ekonomiye kazandırılırsa hem değerlenecek hem de avlandığı için bu kadar zarar vermeyecek. Şu anda hiçbir şekilde avlanmıyor. Balıkçı bu balığı denizde gördüğü zaman onun olduğu yerden uzaklaşıyor. Uzaklaştığı için de çok fazla avcılık olmuyor. Balıkçı ufak da olsa ucunda para olsa avlar" diye konuştu.
'BU BALIK DENİZİN PİRANASI'
Hemen hemen bütün Akdeniz Körfezi'nde balon balığıyla karşılaşıldığını, bazı yerlerde ise daha yoğun ve alay halinde olduklarını söyleyen Mehmet Sever, "Son 2 yıldır biraz daha çoğaldı ve popülasyonu arttı. Çoğalması diğer balık türlerinin de azalmasına neden oldu. Balon balığının olduğu yerlerde artık başka balık göremiyoruz. Biz cihazda balon balığını gördüğümüz zaman orayı hemen terk ediyoruz. Başka taraflara gidiyoruz. Bu balık denizin piranası gibi bir şey" dedi.

ANTALYA

17 Ekim 2019 Perşembe

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