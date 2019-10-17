Bakan Soylu: "Amerika'dan da Batı'dan da büyük Allah var" "Ay yıldızlı bayrağımıza sarılan tabutları uğurlamakla büyüdük, kaç yıl daha sürecek" "Avrupa terör örgütünün rehberliğini kendisine yol tutmuş"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Bakan Soylu: "Amerika'dan da Batı'dan da büyük Allah var" "Ay yıldızlı bayrağımıza sarılan tabutları ...

İHA

Bakan Soylu: "Amerika'dan da Batı'dan da büyük Allah var" "Ay yıldızlı bayrağımıza sarılan tabutları uğurlamakla büyüdük, kaç yıl daha sürecek" "Avrupa terör örgütünün rehberliğini kendisine yol tutmuş"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bizim kimsenin toprağında gözümüz yok, biz Suriye'nin toprak bütünlüğünden yanayız. Amerika'dan da Batı'dan da büyük Allah var" dedi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sahil Güvenlik Komutanlığı Karadeniz Ülkeleri Sınır Sahil Güvenlik Teşkilatları İşbirliği Forumu (BSCF) Yıllık Liderler Toplantısına katıldı. Antalya'da düzenlenen toplantıya Soylu'nun yanı sıra Sahil Güvenlik Komutanı Ahmet Kendir ve Antalya Valisi Münir Karaloğlu da katıldı.
Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren Bakan Soylu, dünyanın güvenlik parametreleri üzerinden yeni bir yön arayışı içinde olduğu bu dönemde Karadeniz'e kıyı ülkelerin, buradaki fırsatları ve tehditleri birlikte yönetmesinin önemli olduğunu belirtti. Karadeniz'in Türkiye'nin temasta olduğu bölgelerin ve denizlerin en huzurlu, en istikrarlı ve en az problemli olduğunu aktaran Soylu, "Ülkemizin Ege ve Akdeniz'de göçmen kaçakçılığına verdiği mücadeleyi hepiniz biliyorsunuz. 2017'de Karadeniz'i de bir göç yolu haline getirmeye çalıştılar. Türk Sahil Teşkilatı olarak zamanda aldığımız tedbirler ve Romanya ve Bulgaristan makamlarının ortaya koyduğu işbirliği sayesinde kısa zamanda bu yolu kapattık. Karadeniz'de 27 Kasım 2017 den bu yana herhangi bir düzensiz göç olayını yaşamadık. Elbette ki bu tehlike hala geçmiş değil. Karadeniz güvensiz olursa Asya'nın da Avrupa'nın da güven içerisinde olması mümkün değildir. Bu noktadan hareketle Karadeniz'in güvenliğinin ve gelişmesinin bu 6 sahil devlet tarafından sağlanabileceği, buraya ait olmayan iradelerin süreçlere dahil olmamaları gerektiğinin altını çiziyorum" ifadelerine yer verdi.

"Tabutları uğurlamakla büyüdük"
Türkiye'nin terörle, düzensiz göçle, özellikle organize suçlar, kaçakçılık, uyuşturucu ticareti ile karada ve denizde mücadele verdiğini dile getiren Soylu, "Bu başlıkların hiçbirisi kendi iç dinamiklerimizin ürettiği problemler değildir. Yıllardır mücadele ettiğimiz PKK terörünün de en başından itibaren dışarıdan lojistik ve stratejik destek aldığı gerçektir. Ülke olarak çok bedeller ödedik, çok acılar çektik ancak Türkiye olarak bu mücadelemizin her adımında hem etik hem de samimi olduk. Dünyayı özellikle terör konusunda her zaman uyarmaya çalıştık ancak ne yazık ki terör örgütlerinin küresel güç mücadelesinde maalesef engel olamadık. Muhataplarımızı bu tavırlarından vazgeçiremedik. Bugün gelinen noktada karşımızda 258 milyon göçmen, 70.8 milyon zorla yerinden edilmiş mülteci, yıllık 1.3 trilyon dolarlık küresel savunma harcaması, uyuşturucu kullanımından sadece 2017'de yaklaşık 585 bin kişinin hayatını kaybettiği bir tablo var, bu dünya tablosu bize yakışıyor mu" şeklinde konuştu.
Soylu ayrıca, "Ay yıldızlı bayrağımıza sarılan tabutları uğurlamakla büyüdük, kaç yıl daha sürecek" dedi.

"Cezaevlerinde bin 500 DEAŞ'lı var"
Türkiye'nin DEAŞ'la göğüs göğse mücadele eden tek ülke olduğunu söyleyen Soylu, Fırat Kalkanı Harekatı'nda 3 bin 69 DEAŞ'lının etkisiz hale getirildiğini ve bölgenin temizlendiğini aktardı. Soylu, "Şu anda bizim cezaevlerimizde bin 500 DEAŞ ve El Kaideli var. Türkiye DEAŞ'la mücadeleyi dünyadaki hiçbir ülkenin yapmadığı kadar güçlü bir şekilde yapmıştır. Rakka'da DEAŞ'lılarla karşı karşıya gelmeye çalışan PYD ne yaptı onlarla anlaştı, el sıkıştı. Onların Afganistan, Pakistan, Ürdün, Lübnan ve Libya'ya geçmelerine sebebiyet verdi, becerebilen de Avrupa'ya gitsin dedi. DEAŞ'la mücadele eden biz, DEAŞ'ı serbest bırakan Amerika'nın talimatı ile PYD, şimdi DEAŞ'ı kontrol altına almaya çalışan bir akıl tutulmasıyla karşı karşıyayız. Bu kadar devletler ne işe yarar, bu kadar askerler neden var? Bir terör örgütünü diğer bir terör örgütüyle kontrol edebilmek için mi? Avrupa akıl tutulmuşcasına bir terör örgütünün peşinden gitmektedir" diye konuştu.

Barış Pınarı Harekatı
Barış Pınarı Harekatı'na değinen Soylu, "Avrupa ayağa kalktı burada sivilleri öldürüyorsunuz diyor. Bir tek sivil göstersinler. Koskoca Avrupa terör örgütünün rehberliğini kendisine yol tutmuş. Bizim kimsenin toprağında gözümüz yok. Biz Suriye'nin toprak bütünlüğünden yanayız. Amerika'dan da Batı'dan da büyük Allah var. Kim desteklerse desteklesin, ne yaparlarsa yapsınlar biz bunlara nasıl müsaade ederiz, buna ev sahipliği yapılmasına nasıl müsaade ederiz. Biz NATO'da müttefikiz, müttefiklerimiz bizi değil terör örgütlerini tercih ediyor, bunun için de DEAŞ'ı bahane ediyor. Bunu ilkokul mantığı ile bile çözemeyenler ile nasıl yol yürünecek, nasıl izah edilecek büyük bir soru işareti" ifadelerini kullandı.
Soylu, terör örgütlerine teslim olacak bir Türkiye olmadığının da altını çizdi.

ANTALYA

17 Ekim 2019 Perşembe

  • İMSAK 05:40
  • GÜNEŞ 06:59
  • ÖĞLE 12:48
  • İKİNDİ 15:56
  • AKŞAM 18:27
  • YATSI 19:41
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Didem, denizde boğuldu
YEREL HABERLER Didem, denizde boğuldu
Altın Palet’ Kaş’ta başladı
YEREL HABERLER Altın Palet’ Kaş’ta başladı
Başkan Yılmaz: İstanbul'u besleyen Silivri yaratmak istiyoruz
YEREL HABERLER Başkan Yılmaz: İstanbul'u besleyen Silivri yaratmak ...
Antalyalılardan hem milli takıma hem de Mehmetçiğe asker selamı
YEREL HABERLER Antalyalılardan hem milli takıma hem de Mehmetçiğe ...
Evde düşüp başını duvara vuran yaşlı adam öldü
YEREL HABERLER Evde düşüp başını duvara vuran yaşlı adam öldü
Aydınlatma direğinin tepesindeki sarmaşık şaşırtıyor
YEREL HABERLER Aydınlatma direğinin tepesindeki sarmaşık şaşırtıyor
Antalyaspor Başkanı Öztürk: Galibiyet istiyoruz
YEREL HABERLER Antalyaspor Başkanı Öztürk: Galibiyet istiyoruz
Ağına yüzlerce balon balığı takılan balıkçı: Bu balık, denizin piranası
YEREL HABERLER Ağına yüzlerce balon balığı takılan balıkçı: Bu ...
AÜ'de 32 ayda 160 karaciğer nakli
YEREL HABERLER AÜ'de 32 ayda 160 karaciğer nakli
Mermer ocakları, habitattaki yaban hayvanlarını da yok ediyor
YEREL HABERLER Mermer ocakları, habitattaki yaban hayvanlarını da ...
Gasp mağduru engelli, yaşadığı dehşeti anlattı
YEREL HABERLER Gasp mağduru engelli, yaşadığı dehşeti anlattı
Üniversiteli Kardelen'in organları 4 kişiye can oldu
YEREL HABERLER Üniversiteli Kardelen'in organları 4 kişiye can oldu
Duvar ustası uçuruma yuvarlanan otomobilinde ölü bulundu
YEREL HABERLER Duvar ustası uçuruma yuvarlanan otomobilinde ölü ...
Erol Bulut: “Futbolcularımızın Mehmetçiğimize selam göndermeleri çok doğal”
YEREL HABERLER Erol Bulut: “Futbolcularımızın Mehmetçiğimize selam ...
Antalya'da PKK/KCK propagandası şüphelisi tutuklandı
YEREL HABERLER Antalya'da PKK/KCK propagandası şüphelisi tutuklandı
Erol Bulut: Rizespor karşısında hedefimiz 3 puan
YEREL HABERLER Erol Bulut: Rizespor karşısında hedefimiz 3 puan
14 yaşındaki Ali, sürünerek sınıfına ulaşabiliyor
YEREL HABERLER 14 yaşındaki Ali, sürünerek sınıfına ulaşabiliyor
Engelliye önce darp, sonra gasp Bedensel engelli vatandaşı darp edip cebindeki 2 bin 900 lirasını gasp eden zanlı yakalandı İfadesinde sarhoş olduğunu ve bir şey hatırlamadığını söyleyen zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı
YEREL HABERLER Engelliye önce darp, sonra gasp Bedensel engelli ...
Öldürülen arkeoloğun ablası: Annem kardeşimin kalp krizinden öldüğünü sanıyor
YEREL HABERLER Öldürülen arkeoloğun ablası: Annem kardeşimin kalp ...
Yüzlerce balon balığı ağa takıldı (2)
YEREL HABERLER Yüzlerce balon balığı ağa takıldı (2)