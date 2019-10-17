Su kaydırağına başını çarpan gurbetçi, hastanede hayatını kaybetti

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Alanya ilçesinde su kaydırağına başını çarparak ağır yaralanan 40 yaşındaki bir kişi, tedavi gördüğü hastanede 10 gün sonra hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Almanya'dan Alanya'ya tatile gelen Hakan Şeker (40) İncekum Mahallesi'ndeki bir otele yerleşti. 6 Ekim Pazar günü otelin su kaydırağında kayarken dengesini kaybederek düşmesi sonucunda kafasını kaydırağa çarpan Şeker'in boynu kırıldı. Otel çalışanları tarafından çağrılan sağlık ekipleri talihsiz adamı ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye götürdü. Şeker, tedavi gördüğü hastanede 10 gün sonra hayatını kaybetti.

Şeker'in cenazesi savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

ANTALYA 17 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:40

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