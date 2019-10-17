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Antalya 4.0 Projesi’nin Raporu açıkladı ATSO Başkanı Davut Çetin: “Dünyadaki dijital dönüşüme ayak uydurmak zorundayız. ...

İHA

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) tarafından başlatılan 'Antalya 4.0 Projesi'nin, rapor tanıtımı gerçekleştirildi. Önce Sanayi 4.0'ı araştırdıklarını ifade eden ATSO Başkanı Davut Çetin, "Bunu araştırırken sadece sanayi 4.0'la olmayacağını görünce tarım, turizm, ticaret ve sanayiyi de içine dahil ettik. Çalışmalar başlayınca kentin de 4.0'a hazırlıklı olması gerektiği için kent 4.0'ı da koyduk. Çalışmada ciddi emek harcandı. Dünya artık, turizm, ticaret, sanayi kenti diye anılırken şu anda smart, teknolojik ve akıllı kentler ön plana çıktı" dedi.

Antalya 4.0 Projesi’nin Raporu açıkladı ATSO Başkanı Davut Çetin: “Dünyadaki dijital dönüşüme ayak uydurmak zorundayız. O yüzden farkındalık oluşturmak için çalışmalar yapıyoruz” “Sanayi 4.0’ı araştırdık ve sadece sanayi 4.0’la olmayacağını görünce tarım, turizm, ticaret ve sanayiyi de içine dahil ettik” “Çalışmalar başlayınca kentin de 4.0’a hazırlıklı olması gerektiği için kent 4.0’ı da koyduk. Çalışmada ciddi emek harcandı. Dünya artık, turizm, ticaret, sanayi kenti diye anılırken şu anda smart, teknolojik ve akıllı kentler ön plana çıktı”

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) tarafından başlatılan ‘Antalya 4.0 Projesi’nin, rapor tanıtımı gerçekleştirildi. Önce Sanayi 4.0’ı araştırdıklarını ifade eden ATSO Başkanı Davut Çetin, “Bunu araştırırken sadece sanayi 4.0’la olmayacağını görünce tarım, turizm, ticaret ve sanayiyi de içine dahil ettik. Çalışmalar başlayınca kentin de 4.0’a hazırlıklı olması gerektiği için kent 4.0’ı da koyduk. Çalışmada ciddi emek harcandı. Dünya artık, turizm, ticaret, sanayi kenti diye anılırken şu anda smart, teknolojik ve akıllı kentler ön plana çıktı” dedi.
Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) tarafından geçtiğimiz yıl başlatılan ‘Antalya 4.0 Antalya Geleceğini Konuşuyor’ projesi çalışmaları kapsamında, projede 1 yıllık gelişmelerin aktarıldığı basın toplantısı düzenlendi. Toplantıda kent, tarım, turizm, ticaret ve sanayi olmak üzere toplam 5 konu ele alındı. ATSO Başkanı Davut Çetin, 2018 yılının mart ayında Antalya 4.0’ın açılışını yaptıklarını kaydetti.

“Bu sadece ATSO’nun bir çalışması değil”
Aralık ayında ise projenin kapanışını yaptıklarını vurgulayan Çetin, “Çalışma ilk defa yapıldı. Tüm Türkiye’ye örnek olacak bir çalışma, Antalya’nın da önümüzdeki dönemde vizyonunu çizecek çok güzel bir çalışma çıktı. ATSO olarak stratejik olarak çalışıyoruz. 2023 hedeflerini belirlerken 2016 yılında inovasyon, yenilenme, dijital ve teknoloji diye başladık. Sanayi 4.0’ı araştırdık ve bunu araştırırken sadece sanayi 4.0’la olmayacağını görünce tarım, turizm, ticaret ve sanayiyi de içine dahil ettik. Çalışmalar başlayınca kentin de 4.0’a hazırlıklı olması gerektiği için kent 4.0’ı da koyduk. Çalışmada ciddi emek harcandı. Dünya artık, turizm, ticaret, sanayi kenti diye anılırken şu anda smart, teknolojik ve akıllı kentler ön plana çıktı. Önce kentin 4.0 olmasından başlamasıyla vizyonu Antalya 4.0 vizyonunun hep beraber hazırladık. Bu sadece ATSO’nun bir çalışması değil, kent, Türkiye için yaptığı çok ciddi bir çalışma” dedi.

“Türkiye’de konuşan ilk oda ATSO’dur”
2016 yılında çalışmaya başladıklarında kentlerde dijitalleşmenin, kent 4.0 teknolojisinin çok konuşulmadığına dikkat çeken Çetin, “Şuanda dünyada ve Türkiye de bir çok kent 4.0’la çalışmaya başladı. Birçok oda çalışmanız bittiyse bizde istiyoruz demeye başladı. Bu çalışmayı ilk başlatan ve Türkiye’de konuşan ilk oda ATSO’dur. Önümüzde 2023 Antalya 4.0 vizyonu ile ilgili çalışmalar var. 2016 yılında vizyonu koyduğumuzda ATSO’yu eoda olarak çalışmalarını yaptık. 3 sene de eoda olarak çalışmaya başladı ve bu da Türkiye’de ilk TSO’dur. Farkındalık çalışmaları yaptık son iki senedir. Hem teknoloji hem dijital ilerlemeyle ilgili. Bu farkındalık çalışmaları da Antalya’nın gerçekten Türkiye’de diğer illerle arasını ciddi anlamda açtı. Teknoloji ile ilgili çalışmalarda İstanbul’dan sonra ikinci teknoloji ve dijitalleşme farkındalığı Antalya’nın olduğu görüldü” diye konuştu.

“Bazı veriler açıklanmıyor”
Projenin merkezinde açık veri merkezinin olduğunu altını çizen Çetin, “Bununla ilgili çalışmaları yapıyoruz. Kişisel verileri koruma kanunda da bununla ilgili belki ek maddelerin yapılması lazım. Bazı veriler açıklanmıyor. Türkiye’de bütün STK’larda, odalarda, kamu kurumlarında her türlü veri var. Fakat bu verileri toplayıp işleyen bir mekanizma yok. Kime ne kadar açık olduğu belli değil, kimler bu verileri alacak belli değil. Bununla da ilgili çalışmalara başladık. Önümüzdeki günlerde bakan beyle de konuşup kişisel verileri koruma kanununda da bu verileri toplamak için bir miktar değişiklik yapılması gerekiyor” cümlelerini kullandı.

“Bakanlık o hedefi koydu”
Thomas Cook’un iflasının turizmdeki dijitalleşmeye bağlamanın doğru olacağını vurgulayan ATSO Başkanı Davut Çetin, “Biz hep ‘turist şehre gelmiyor’ diyoruz. Şehre niye girmiyor? ‘Oteller, operatörler göndermiyor’ diyoruz ama çok da öyle değil. Aslında bireysel turistler gelse, şuanda dünya da yüzde 20’ye falan geldi. Yüzde 80 bizde kitle turizm ve operatöre birine bağımlı olarak geliyor. Turizm bakanlığımızda o hedefi koydu. Yüzde 5060’lara kadar operatörlerle gelen kısmı çekip, diğer kısmının dijital ortamda karar verip, uçak biletini kendi aldığı, otel rezervasyonunu kendi yaptığı turist geldiği anda şehre turistin gelmeme durumu yok. Şehre turist her türlü gelir. Biraz daha dijital turizmde, turisti de dijital dünyaya çekersek, ‘kent merkezine turist gelmiyor’ diyecek kimse kalmayacak. Kente rahat girdiğini göreceğiz” ifadelerini kullandı.

Çetin, Antalya’nın dijital kent haritasını çıkardıklarını ve turistlerin turizm sezonunda dijital uygulamayı indirerek, Antalya’nın 300’e yakın noktasını görerek nereyi bağımsız gezebileceklerini ve onlarla ilgili bilgileri göreceği QR kodların olacağını ifade etti. Alternatif turizm dijital veri tabanının çok önemli olduğunu ifade eden Çetin, bununla ilgili bütçe ayırdıklarını söyledi.

“Dijital dönüşüme ayak uydurmak zorundayız”
Ticarette dijitalleşmeyen şirketin batmaya mahkum olduğunu söyleyen Çetin, “Caddede oturup bekleyerek müşteri gelmiyor. Şirketi tanıtmak lazım. Bir adam kuş yemi alacaksa, ‘yarı fiyatına satan daha kalitelidir’ demeyi bırakıyor, internetten bakıyor. Yemek yemek için bile internete bakıyor. Dünyadaki dijital dönüşüme ayak uydurmak zorundayız. O yüzden farkındalık oluşturmak için çalışmalar yapıyoruz. Burada siyasetle ilgili bir şey yapmıyoruz, kent için yapıyoruz” ifadelerini kullandı.
Akdeniz Üniversitesi (AÜ) İktisat Bölüm Başkanı Prof. Dr. Selim Çağatay, proje hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

“Kış turizmi için kaliteli hava şart”
AÜ Çevre Mühendisliği Bölümü Dr. Öğr. Görevlisi Güray Doğan, kentteki çevre kirliliğine yönelik sunum yaptı. Antalya’nın havasının ABD kriterlerine göre en alt seviyede olduğunu belirten Doğan, “Kış turizmi yapmak istiyorsak havamızın kaliteli olması gerekiyor. Evsel ısınma da mantıklı çözümlerle yol almamız gerekiyor. Benim gördüğüm Antalya’da 4 endüstriyel bölge var. Liman, kepez santral, havalimanı ve Döşemealtı ilçesinde bulunan Organize Sanayi Bölgesi. Bu yapılar etrafında emisyonlar söz konusu. 4 yerin emisyonlarını kontrol altına almamız lazım” dedi.
AÜ Serik İşletme Fakültesi Turizm İşletmeciliği Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Pınar Çelik ise, Antalya destinasyonunda akıllı turizm uygulamalarını aktardı. Antalya’nın destinasyon yönetimi örgütüne ihtiyacı olduğunu ifade eden Çelik, bunun önemli bir sorun olduğuna dikkat çekti.

Antalya’da akıllı kent uygulamaları
Toplantıda, Antalya’da yapılan akıllı kent uygulamaları paylaşıldı. TÜRKSAT A.Ş. ile Antalya Büyükşehir Belediyesi arasında imzalanan, ‘Akıllı Kent Projesi’ Sözleşmesi kapsamında kavşaklardaki trafik ışıklarının yönetilebileceği, sokak ve parklardaki aydınlatmaların insana duyarlı olacağı, park ve bahçe sulama sitemlerinin nem oranına göre hareket edeceği belirtildi. Projenin ilk aşamasını, kablosuz bağlantı alanı (WİFİ) hizmeti, hasta takibi, acil durum düğmesi, şehir bilgilendirme ekran çalışmaları oluşturuyor. Bir sonraki aşamada ise akıllı ulaşım, denetleme ve akıllı kavşak sistemleri, yönetilebilir kablosuz bağlantı alanı ve internet hizmeti, akıllı sulama, akıllı aydınlatma, şehir bilgilendirme ekranları ve şehir yönetim platformu gibi projelerin yer alacağı kaydedildi.

ANTALYA

17 Ekim 2019 Perşembe

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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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