Antalya'da, jandarmanın derin dalış eğitiminde 4 personel rahatsızlandı (1)

Bugün ne oldu?

Bugün ne oldu?

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ANTALYA'nın Kaş ilçesinde, jandarma ekiplerinin derin dalış eğitimi sırasında rahatsızlanan 4 personel, hastaneye götürüldü.

Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) personelinin Kaş ilçesinde, saat 11.30 sıralarındaki derin dalış eğitiminde 4 askeri personel, bilinmeyen nedenle rahatsızlandı. Durumun anlaşılması üzerine sudan çıkarılan 4 personel, Kaş Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan askeri personelden birinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.



ANTALYA 17 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:40

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