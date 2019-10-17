Üniversiteliler miniklerle buluştu

Akdeniz Üniversitesi Finike Meslek Yüksekokulu Turizm ve Otel İşletmeciliği öğrencileri Finike 50. Yıl Anaokulu öğrencileri ile buluştu.

Finike Meslek Yüksekokulu Turizm ve Otel İşletmeciliği 1. sınıf öğrencileri, Topluma Hizmet Uygulamaları dersi kapsamında Finike 50. Yıl Anaokulu öğrencilerini ziyaret ederek birlikte çeşitli fiziksel aktiviteler yaptılar. Fiziksel aktivitenin her yaşta çok önemli olduğunu belirten öğrenciler, sporun hayatın parçası haline gelmesi gerektiğine vurgu yaparak bu alışkanlığın küçük yaşlarda başladığını ifade etti. Öğrenciler, "Daha az ekran daha çok aktivite sloganıyla yola çıktığımız bu etkinlikte anaokulu öğrencileriyle jimnastik, futbol, yakan top ve koşu yarışı gibi çeşitli etkinlikler gerçekleştirdik. Bu sayede minik öğrenciler bir yandan spor yaparken bir yandan da eğlenceli anlar yaşadılar. Spora teşvik amacıyla yaptığımız bu etkinlikte miniklerin mutluluğu her şeye değerdi" diye konuştu.

Etkinlik sonunda 50.Yıl Anaokulu yönetimi, güzel ve anlamlı bir çalışmayı gerçekleştiren Finike Meslek Yüksekokulu öğrencilerine teşekkür etti.

ANTALYA 17 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:40

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