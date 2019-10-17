Antalya B\u00fcy\u00fck\u015fehir Belediyesi 10\u2019uncu Antalya Kitap Fuar\u0131, 6 g\u00fcnde yakla\u015f\u0131k 271 bin ziyaret\u00e7i ile T\u00fcrkiye rekoru k\u0131rd\u0131. Antalyal\u0131 \u00f6\u011frenciler de fuara ak\u0131n ederek ihtiyac\u0131 olan kitaplar\u0131 al\u0131yor. Antalya B\u00fcy\u00fck\u015fehir Belediye ev sahipli\u011finde Cam Piramit\u2019te ger\u00e7ekle\u015fen Antalya Kitap Fuar\u0131, Antalyal\u0131lar\u0131n yo\u011fun ilgisiyle devam ediyor. Yakla\u015f\u0131k 150 yay\u0131n evi ve 205 yazar\u0131n kat\u0131l\u0131m\u0131yla devam eden fuar\u0131n 6\u2019nc\u0131 g\u00fcn\u00fcnde Erol Altun, Hanri Benazus, Vural Sava\u015f, Mavisel Yener, Fikret Ero\u011flu gibi de\u011ferli yazarlar okurlar\u0131yla bulu\u015ftu. Antalya genelindeki okullardan \u00f6\u011frenciler ak\u0131n ak\u0131n fuar merkezine ihtiyac\u0131 olan kitaplar\u0131 ald\u0131. Antalyal\u0131lar, fuarda sevdikleri yazarlar\u0131 g\u00f6rmenin, kitaplar\u0131n\u0131 imzalatman\u0131n mutlulu\u011funu ya\u015fad\u0131. 10\u2019uncu Antalya Kitap Fuar\u0131, 6 g\u00fcnde 271 bin ziyaret\u00e7i say\u0131s\u0131yla rekor k\u0131rd\u0131. Kepez Anadolu Lisesi 9. s\u0131n\u0131f \u00f6\u011frencisi Sude Nur K\u0131n\u0131k, \u201cBa\u015fkan\u0131m\u0131z\u0131n yapm\u0131\u015f oldu\u011fu kitap fuar\u0131 ile kitap okuma al\u0131\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 kazan\u0131yoruz. Merakla fuara ko\u015fuyoruz. \u0130htiyac\u0131m\u0131z olan her t\u00fcrl\u00fc kitab\u0131 burada uygun fiyatla bulabiliyoruz. 9 s\u0131n\u0131f \u00f6\u011frencisi oldu\u011fum i\u00e7in \u00fcniversiteye haz\u0131rl\u0131k test kitaplar\u0131 ald\u0131m\u201d dedi. Kitap okumay\u0131 \u00e7ok sevdi\u011fini ifade eden \u0130stek Koleji \u00f6\u011frencisi 12 ya\u015f\u0131ndaki \u00c7\u0131nar Durukan da, \u201cKitap okumak benim i\u00e7in \u00e7ok \u00f6nemli yeni bilgiler \u00f6\u011freniyorum. Herkesin okumas\u0131n\u0131 tavsiye ediyorum. Kitap Fuar\u0131 \u015fehrimize \u00e7ok b\u00fcy\u00fck yararlar sa\u011fl\u0131yor. \u0130nsanlar\u0131n kitap okumaya merak\u0131n\u0131 ilgisini artt\u0131r\u0131yor. Belediye Ba\u015fkan\u0131m\u0131z Muhittin B\u00f6cek\u2019e te\u015fekk\u00fcr ediyorum. Antalya\u2019da b\u00f6yle g\u00fczel organizasyonlarla bizleri kitap okumaya te\u015fvik etmesi \u00e7ok g\u00fczel\u201d diye konu\u015ftu. \u00c7ocuklar\u0131n eline telefon yerine kitap verelim Torunlar\u0131na \u00e7ocuk kitaplar\u0131 almak i\u00e7in Antalya Kitap Fuar\u0131\u2019n\u0131 ziyaret eden Handan G\u00fcl\u015fen, \u201c\u0130ki tane torunum var. Onlara kitap almak i\u00e7in buraya geldim. Bu fuarda bu y\u0131l benim dikkatimi \u00e7eken \u00e7ocuklar i\u00e7in kitaplar\u0131n bol miktarda olmas\u0131. Daha \u00f6nce yap\u0131lan kitap fuarlar\u0131n\u0131 da ziyaret ediyordum maalesef 05 ya\u015f aral\u0131\u011f\u0131 \u00e7ocuklar i\u00e7in yeterince kitap bulam\u0131yordum. Bu fuarda arad\u0131klar\u0131m\u0131 buldum. Kitap \u00e7ok \u00f6nemli. \u00c7ocuklar\u0131n\u0131n eline ak\u0131ll\u0131 telefon, tablet yerine kitap verelim dedi.