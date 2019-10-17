Kepez Belediyespor, deplasmana hazırlanıyor

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Süper Toto Bölgesel Amatör Ligi ( BAL ) 7. grupta mücadele eden Kepez Belediyespor ligin beşinci haftasında Konya Akşehir deplasmanına gidiyor.

Kepez Belediyespor, 20 Ekim Pazar günü Akşehir Nasrettin Hoca Stadyumunda yapılacak maç öncesi antrenman çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Turgut Özal Spor Salonu’ndaki antrenmanlar Kepez Belediyespor Takım Antrenörü Şakir Filiz, gözetiminde gerçekleşiyor. Futbolcular, ısınma hareketleri ve karşılıklı paslarla devam eden deplasman antrenmanlarını, çift kale maçlarla sürdürüyor. Kepez Belediyespor, Akşehir deplasmanında puan alarak dönmek istiyor.

ANTALYA 17 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:40

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