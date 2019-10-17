Büyükşehir’den Alanya’da Mola Kavşağı’na düzenleme

Antalya Büyükşehir Belediyesi, özellikle akşam saatlerinde trafiğin adeta kilitlendiği Alanya’daki Mola Kavşağı’nda düzenleme yaptı. Düzenlemenin ardından kavşakta rahatlama sağlandı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri ve Alanya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Alanya’nın Şekerhane, Güllerpınarı ve Çarşı mahallelerinin kesişme noktasında bulunan Mola Kavşağı’ndaki sinyalizasyon ve yaya geçit yerlerinin yeniden düzenlenmesine ilişkin çalışmasını tamamladı. Standartlara uygun olmadığı için bölgede trafik sıkışıklığına neden olan sinyalizasyon ve yaya geçitleri standartlara uygun hale getirildi.

Ekipler, önce yaya geçitlerini uygun hale getirdi. Alanya Belediyesi Fen İşleri ekipleri kaldırım düzenlemesini yaparken, Antalya Büyükşehir Belediyesi Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri de trafik sinyalizasyon ışıklarını sökerek yeni yerine taşıdı. Böylece Alanya Belediyesi yönünden gelen araçlar, Atatürk Bulvarı’na daha rahat dönme imkanı buldu. Yeni düzenleme ile birlikte özellikle yaz aylarında ve akşam saatlerinde bölgede oluşan trafik

sıkışıklığı giderilerek, hem yayalar hem de araçlar için rahatlama sağlandı.

ANTALYA 17 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:40

GÜNEŞ 06:59

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