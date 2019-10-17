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Çiçekçilerden Mehmetçik Vakfı'na 20 bin lira bağış

DHA

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde Türkiye Çiçekçiler Birliği (TÇB) tarafından organize edilen Geleneksel Çiçekçiliğin En'leri yarışmasında dereceye giren yarışmacılar, aldıkları toplam 6 bin liralık ödülü Mehmetçik Vakfı'na bağışlayacaklarını açıkladı. Bağışa salonda bulunan diğer çiçekçiler de katılınca yardım miktarı 20 bin liraya ulaştı.

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde Türkiye Çiçekçiler Birliği (TÇB) tarafından organize edilen Geleneksel Çiçekçiliğin En'leri yarışmasında dereceye giren yarışmacılar, aldıkları toplam 6 bin liralık ödülü Mehmetçik Vakfı'na bağışlayacaklarını açıkladı. Bağışa salonda bulunan diğer çiçekçiler de katılınca yardım miktarı 20 bin liraya ulaştı.
Türkiye genelinde 1200 üyesiyle faaliyet gösteren TÇB tarafından Geleneksel Çiçekçiliğin En'leri Ödül Töreni'nin 6'ncısı, Antalya'nın Manavgat ilçesinde gerçekleştirildi. Çiçekçilik sektörünün geliştirilmesi ve daha iyi hizmet sunması için hazırlanan eğitim programının ardından, son gece 16 Ekim 2019'da çiçekçiliğin en iyilerine ödülleri verildi. TÇB Başkanı İsmail Başaran ve yönetim kurulu üyeleri ve birlik üyelerinin katılımıyla gerçekleşen gecede 7 ana kategori ve 8 alt kategori olmak üzere 15 kategoride en iyilere plaketleri verildi.
YARIŞMACILAR BAŞLATTI SALONDA DEVAM ETTİ
Toplantıda ayrıca gözü kapalı çiçek şovu yarışması düzenlendi. 10 yarışmacının yer aldığı ve 20 dakikada en iyi çiçek sepetini yapma yarışmasında birinciliği Muş ve Bingöl'den katılan Hayrullah Alpay ve Yavuz Taşdemir elde etti. Alpay ve Taşdemir ikilisinin aldıkları 6 bin liralık ödülü Barış Pınarı Harekatı'ndaki Mehmetçik için bağışlayacaklarını açıklaması, salondan büyük alkış aldı. Yarışmada dereceye girenlerin ve toplantıya katılan diğer çiçekçilerin ve Çiçek Filosu yetkililerinin de katılmasıyla birlikte salonda bir anda 20 bin liralık bağış toplandı.
TÇB Başkanı İsmail Başaran, "Ülkemizi ve bayrağımızı seviyoruz, Barış Pınarı Harekatı'nı sonuna kadar destekliyoruz. İnşallah oradan da hayırlarla döneceğine inanıyoruz" dedi. Başkan Başaran toplanan yardımın Mehmetçik Vakfı'nın hesabına aktarılacağını belirtti.
'ÇİÇEKÇİLİK E-TİCARETLE GELİŞTİ'
Yarışmanın ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan İsmail Başaran, e-ticaretle çiçekçilik sektörünün dönüşüm yaşadığını belirterek, "Türkiye'de çiçekçilik e-ticaretle evrim değiştirdi. Bu değişiklik, teknolojinin gelişmesine uyum sağlamak ve e-ticaret pazarında var olmakla beraber çiçekçiler yeni bir kategoriye geçti" dedi.
'TÜRKİYE'NİN İKLİMİ ÇOK UYGUN'
Türkiye'de çiçekçiliğin gelişmesinin ve pazardan daha fazla pay alması için, üretim kalitesinin artırılmasından geçtiğini anlatan Başaran, bu durumda çiçek ihracatının da gelişeceğini söyledi. İsmail Başaran, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Bizim doğu bloğuna ürün satmamız çok kolay ancak yaptığımız ürünlerin kalitesini artırmak mecburiyetimiz var. Ürünün standardı oluşacak, dayanıklılığı oluşacak, vazo ömrü oluşacak ve bu anlamda da çeşitliliği de sağlarsak, Türkiye bu anlamda çok uygun ve pazar payını rahatlıkla alabilir ki küçücük bir Hollanda bütün dünyaya çiçek satıyor, neden biz onun yerinde olmayalım? Aslında biz Hollanda gibi olabiliriz ama sadece ürünü hangi tarihlerde yetiştirip, pazarlamaya çıkaracağımıza bir türlü üretici karar veremiyor."
'HOLLANDA'DAN LALE İTHAL EDİYORUZ'
Türkiye'nin iklimsel olarak lale ve birçok çiçeği yetiştirmeye müsait olduğunu belirten İsmail Başaran, "Şu anda biz gelin eli çiçeği için Hollanda'dan lale ithal ediyoruz. İklimsel olarak sıcak havalarda lale çok dayanıklı bir bitki değil ancak Türkiye'de yaylalarımız buna müsait. Seralarımızda buna müsait sadece yatırım yapmamız gerekiyor. Seranın içerisinde o iklimi sağlamamız gerekiyor. Onu sağladıktan sonra lale zaten mağazalarda yerini alıyor" dedi.

ANTALYA

17 Ekim 2019 Perşembe

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