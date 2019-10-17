Antalya'da derin dalış eğitimi yapan 4 asker hastaneye kaldırıldı

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Antalya’nın Kaş ilçesinde eğitim amaçlı derin dalış eğitiminde dalış yapan Jandarma Komando Özel Asayiş (JÖAK) Komutanlığı Arama Kurtarma Tabur Komutanlığı sualtı timlerine bağlı 4 komando dalış eğitimi yaptıkları esnada rahatsızlandı.

Komandolar hastanede tedavi altına alındı.

Olay, Kaş Belediyesi İnceboğaz Sosyal Tesisleri çevresinde bulunan CMASTSSF Akademi Serbest Dalış Eğitim Merkezi yakınındaki sahilde 11.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bölgede bulunan Jandarma Komando Özel Asayiş (JÖAK) Komutanlığı'na bağlı Arama Kurtarma Tabur Komutanlığı sualtı timleri 2 grup halinde 70 metreye daldı. Komandolardan bir grup deniz yüzeyine çıkarken diğer grupta henüz belirlenemeyen bir sebepten fenalaşan 4 komando, diğer askerlerin müdahalesiyle su yüzeyine çıkarıldı.

Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince müdahalesi yapılan 4 SAS komandosu , Kaş Devlet Hastanesine kaldırıldı.

ANTALYA 17 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:40

GÜNEŞ 06:59

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