Kepez Meclisi Barış Pınarı Harekatı kapsamında ‘Tek yürek’ oldu

Kepez Belediyesi Meclisi’nin AK Parti, MHP, İyi Parti ve CHP üyeleri, ‘Barış Pınarı Harekatı’na destek amaçlı ortak deklarasyon yayımladı.

Kepez Belediye Meclisi, Belediye Başkanı Hakan Tütüncü’nün başkanlığında olağanüstü toplandı. Suriye’de yürütülen Barış Pınarı Harekatı için hazırlanan deklarasyon, AK Parti Grup Sözcüsü Serhat Demir tarafından okundu. “Barış Pınarı Harekatını Destekliyoruz” diyen Demir, “Kırk yıldan bu yana karanlık bir ideolojiyle on binlerce vatandaşımızın hayatına kast eden Güneydoğu Anadolu Bölgemiz başta olmak üzere ülkemizin gelişmesini ve kalkınmasını engelleyen; bebek, çocuk, kadın dinlemeden insanlarımızı katleden PKK terör örgütü, yok edilmesi gereken bir cinayet şebekesidir. Devletimiz, güvenlik kuvvetleriyle bölücü terör örgütü PKK’ya karşı yıllardan beri büyük bir mücadele vermektedir” diyerek sözlerine devam eden Demir, “Devletimizin yalnızca terör örgütüne karşı değil, uluslararası destekçilerine karşı da verdiği büyük mücadele sınırlarımız içinde olduğu kadar sınırlarımız dışında da yürütülmektedir. Teröre karşı milletçe verdiğimiz bu mücadelenin bir diğer ayağını da Barış Pınarı Harekatı oluşturmaktadır” diye konuştu.



"DEAŞ, PKK, PYD, YPG aynıdır"

Demir, “Suriye'de sekiz yıldır sürmekte olan iç savaşta tarihin gördüğü en büyük insanlık dramlarından biri yaşanmaktadır. Bu savaşta milyonlarca insan yurtlarından olmuştur. Binlerce insan barbarca katledilmiştir. İç savaşla birlikte doğan otorite boşluğunda terör örgütleri geniş bir alan bulmuştur. Suriye topraklarının önemli bir bölümünün DAEŞ/PYD/YPG gibi terör örgütlerinin eline geçmiştir. PKK'nın Suriye'deki yapılanması olan PYD/YPG, Kuzey Suriye'de geniş bir alanı kontrol etme imkanı bulmuştur. Bu alan üzerinden ülkemize saldırılar düzenlenmektedir” dedi.

Terör örgütüne sağlanan binlerce tır silah ve yoğun dış destekle bir terör koridoru yaratılmaya çalışılmaktadır” diyerek sözlerine devam eden Demir, “Bu terör örgütleri Suriye'de yaşanan iç savaşla birlikte ortaya çıkan istikrarsızlıktan faydalanarak kontrol ve otorite imkanı bulmuşlardır. Otoritelerini yüz binlerce insanı öldürerek ve milyonlarca insanı yerlerinden ederek sağlayan, en uzun kara sınırımızı sürekli olarak tehdit eden terör örgütleri isimlendirilme, görünüş ve üniformaları açılarından farklılaşsalar da özlerinde aynıdırlar. Birbirinin ikiz kardeşidirler" ifadelerinde bulundu.



"Operasyonun amacı bölgeyi teröristlerden temizlemek"

Demir, “Etnik temizlik uygulayan, demografik yapıyı kendi ideolojileri çerçevesinde değiştiren bu zalim örgütlere karşı milli güvenliğimizi sağlamak için uluslararası antlaşmalardan aldığımız yetkiyle Suriye Milli Ordusu ile birlikte Barış Pınarı Harekatı düzenlenmiştir. Bu operasyonun amacı bölgemizi teröristlerden temizlemek ve yurtlarından edilmiş Suriyelileri ülkelerine geri göndermektir. Bölgemizin istikrar, barış ve refahına karşı en büyük tehdit olan DAEŞ, PKK, PYD, YPG terör örgütlerinin bu yıkıcı faaliyetleri sonlandırmak, yurtlarını zulüm, sürgün, baskı ve katliamla yitirmiş yüz binlerce Suriyeli'nin vatanlarına dönüşlerini sağlamak için düzenlenen Barış Pınarı Operasyonu'nu Belediye Meclisleri olarak destekliyor, ordumuza muvaffakiyetler diliyoruz. Belediye Meclislerimiz, kahraman Mehmetçiklerimizin yanındadır” diye konuştu.

Ortak deklarasyonun okumasının ardından, Kepez Belediyesi meclis üyeleri, olağanüstü yapılan meclis toplantısının ‘Huzur Hakkı’ gelirini şehit çocuklarının eğitimlerinde kullanılmak üzere Antalya Şehit ve Gazi Aileleri ve Malulleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’ne bağışladılar. Kepez Belediye Meclisi üyeleri daha sonra da şanlı Türk Bayrağımızı açarak, asker selamı verdi.

ANTALYA 17 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:40

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