ALKÜ GES Tesisi törenle hizmete girdi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

ALKÜ GES Tesisi törenle hizmete girdi

İHA

ALKÜ Kestel Yerleşkesi Güneş Enerji Santrali (GES) Tesisi ve Teknik Eğitim Altyapısı Kurulumu" Projesi, Antalya Valisi Münir Karaloğlu'nun katılımlarıyla törenle hizmete girdi. Proje ile artık Rafet Kayış Mühendislik Fakültesi'nin enerji tüketiminin yaklaşık yüzde 4045'i güneş enerjisinden karşılanacak.

ALKÜ GES Tesisi törenle hizmete girdi

ALKÜ Kestel Yerleşkesi Güneş Enerji Santrali (GES) Tesisi ve Teknik Eğitim Altyapısı Kurulumu” Projesi, Antalya Valisi Münir Karaloğlu’nun katılımlarıyla törenle hizmete girdi. Proje ile artık Rafet Kayış Mühendislik Fakültesi’nin enerji tüketiminin yaklaşık yüzde 4045'i güneş enerjisinden karşılanacak.
Geçtiğimiz aylarda Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı 2018 Yılı Mali Destek Programları kapsamında destek almaya hak kazanan “ALKÜ Kestel Yerleşkesi Güneş Enerji Santrali (GES) Tesisi ve Teknik Eğitim Altyapısı Kurulumu” ismiyle gerçekleştirilen proje düzenlenen törenle hayata geçirildi. Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Rektörü Prof. Dr. Ekrem Kalan’ın ev sahipliğinde Rafet Kayış Mühendislik Fakültesi’nde düzenlenen törene Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Alanya Kaymakamı Mustafa Harputlu, İl Jandarma Komutanı Tuğ General Tekin Aktemur, Alanya Belediye Başkan Vekili Mehmet Ali Kiriş, BAKA Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Alaattin Özyürek, Önceki Dönem İstanbul Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, kamu kurum ve kuruluşlarının daire amirleri, siyasi parti temsilcileri ile akademisyenler, daire başkanları, idari personel katıldı.

“Güç olarak en büyük çatı kurulumu ALKÜ’de”
Açılış töreni öncesinde katılımcılara bilgilendirme sunumu gerçekleştiren proje kays yetkilisi Öğr. Gör. Leyla Akbulut, “ALKÜ Kestel Yerleşkesi Güneş Enerji Santrali (GES) Tesisi ve Teknik Eğitim Altyapısı Kurulumu” Projesinin Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA) 2018 Yılı Mali Destek Programları kapsamında 854 bin 683 Türk Lirası destek almaya hak kazanarak gerçekleştirildiğini dile getirdi. Akbulut konuşmasının devamında proje ile bölgede eğitim alan lise, ön lisans, lisans düzeyindeki öğrencilerin sürdürülebilir teknolojiler hakkındaki bilinç düzeyini arttırmak amacıyla 145 kW AC (156,6 DC) güneş enerjisi santrali ve yenilebilir enerji eğitim alt yapısı kurulumunun yapıldığını söyledi. Konumu itibarıyla güneş enerjisi üretimi için Türkiye'nin enerji üretim potansiyeli yüksek bölgeleri içerisinde yer Alanya’da hayata geçirilen güneş enerji santralinin ilçede güç olarak en büyük çatı kurulumu niteliği taşıdığını ifade eden Öğr. Gör. Leyla Akbulut, projenin beklenen sonuçlarını katılımcılara anlattı. Akbulut konuşmasında; “Rafet Kayış Mühendislik Fakültesi çatısında kurulan güneş enerjisi santralimiz sayesinde bulunduğumuz bölgenin yılda ortalama 7 buçuk saatlik günlük güneşlenme süresi olduğu bilindiğinden tesisin yıllık 300 bin ile 350 bin kWh elektrik üretmesi beklenmektedir. Ayrıca düşük karbonlu ekonomiye geçişin desteklenmesine katkı sağlayacak olan santralimiz sayesinde CO2 salınımının 180 ton azalması planlanmaktadır” dedi.

“Enerji tüketiminin yüzde 4045’i güneş enerjisinden karşılanacak”
Sunumun ardından protokol eşliğinde Rafet Kayış Mühendislik Fakültesinin çatısında kurulan tesisin temsili açılış töreni gerçekleştirildi. Törende katılımcılara yönelik açılış konuşması gerçekleştiren Rektör Kalan, “ALKÜ Kestel Yerleşkesi Güneş Enerji Santrali (GES) Tesisi ve Teknik Eğitim Altyapısı Kurulumu” adlı proje, Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA) 2018 Yılı Mali Destek Programları kapsamında desteklenmesiyle altyapı kurulumunu gerçekleştirdik. Bu doğrultuda projemizin açılışına katılan başta Sayın Valimiz olmak üzere herkese şükranlarımı sunarım” sözleriyle konuşmasına başladı.
Bu proje ile Rafet Kayış Mühendislik Fakültesinin enerji tüketiminin yaklaşık yüzde 4045’inin güneş enerjisinden karşılanmasının beklendiğini ifade eden Kalan, “ Projenin eğitim yönünü de göz ardı etmedik. Bu doğrultuda, Proje ortağı olan Alanya İlçe Milli Eğitimi Müdürlüğü’ne bağlı 6 lise ve 300 öğrenciye eğitim verdik, vermeye devam edeceğiz. Bu projenin örnek bir proje olarak başta Alanya’mız olmak üzere bölgeye ve ülkeye önemli katkılar sağlamasını yürekten temenni ediyorum. Projemize destek veren Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı’na, Proje Koordinatör Yardımcısı Prof. Dr. Erhan Cengiz’e, Proje Kays Yetkilisi Öğr. Gör. Leyla Akbulut’a, Proje araştırmacıları Dr. Öğr. Üyesi Hacı Taşmaz, Dr. Öğr. Üyesi Sefa Yıldırım, Dr. Öğretim Üyesi Bertan Beylergil, Dr. Öğr. Üyesi Ayhan Atız’a ve emeği geçen herkese, proje paydaşlarına teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“Türkiye’de 300 gün ile en çok güneş gören il Antalya’dır”
Ardından protokol konuşmasını gerçekleştiren Antalya Valisi Münir Karaloğlu sözlerine, “Genç bir üniversite olmasına karşın Türkiye’de önemli bir bilim yuvası haline gelen Alaaddin Keykubat Üniversitemizde bulunmaktan ve yenilikçi bir tesisin açılışını yapmaktan büyük mutluluk duyduğumu belirtmek isterim” diyerek başladı. Vali Karaloğlu konuşmasının devamında; “Türkiye’de 3 yüz gün ile en çok güneş gören il Antalya’dır. Allah’ın verdiği en büyük nimet güneş enerjisidir. Temizdir, kirletmez, her hangi bir şeyi yok etmez. Bu sebeple güneş enerjisinin hem teknolojisini geliştirmeli hem de güneş enerjisi santrallerini arttırarak enerjide çeşitliliği arttırma noktasında önemli çalışmalar yapmalıyız” dedi.
Son dönemde Türkiye’de güneş enerjisinde önemli gelişmelerin olduğunu ifade eden Karaloğlu, hem Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın hem de özel sektörün de önemli yatırımların yapıldığını söyledi. Karaloğlu, "Biz Batı Kalkınma Ajansı olarak toplumun genelinin istifade ettiği bu ve benzeri yatırımlara destek vermeyi önceliyoruz. Bu projenin sağlayacağı ekonomik yarardan daha çok özellikle mühendislik fakültesinde eğitim gören öğrencilerimiz ile meslek liselerinde okuyan çocuklarımızın GES’in nasıl bir şey olduğunu görerek, güneş enerji santralimizi yerinde görmek, incelemek ve eğitimini uygulamalı olarak yapma noktasında da önemli bir fırsat bulacak diye tahmin ediyorum” ifadelerinde bulundu.
Konuşmaların ardından protokol üyelerinin katılımlarıyla temsili kurdele kesimi ile tesisin açılışı gerçekleştirildi.

ANTALYA

17 Ekim 2019 Perşembe

  • İMSAK 05:40
  • GÜNEŞ 06:59
  • ÖĞLE 12:48
  • İKİNDİ 15:56
  • AKŞAM 18:27
  • YATSI 19:41
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yörük Mustafa'dan Mehmetçiğe selam
YEREL HABERLER Yörük Mustafa'dan Mehmetçiğe selam
Finike'den Mehmetçiğe sebze ve meyve gönderildi
YEREL HABERLER Finike'den Mehmetçiğe sebze ve meyve gönderildi
Kepez Belediye Meclisi'nden Barış Pınarı Harekatı'na destek
YEREL HABERLER Kepez Belediye Meclisi'nden Barış Pınarı Harekatı'na ...
Hortum felaketinde kaybolan Kader Buse'nin annesinden yürek burkan paylaşım
YEREL HABERLER Hortum felaketinde kaybolan Kader Buse'nin annesinden ...
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, “Halkbank, 100 bin TL’ye kadar olan kredilerde yüzde 2 komisyonu almayacak” dedi.
YEREL HABERLER Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, “Halkbank, 100 bin ...
Antalya'da Barış Pınarı Harekatı paylaşımlarına 3 tutuklama
YEREL HABERLER Antalya'da Barış Pınarı Harekatı paylaşımlarına 3 ...
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Esnafımız çektiği krediyi ister 3, ister 6 ayda ödesin, ödeme sürelerini de 4 yıldan 5 yıla çıkarıyoruz” dedi.
YEREL HABERLER Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Esnafımız çektiği ...
Başkan Geyikçi, belediye personeline kask dağıttı
YEREL HABERLER Başkan Geyikçi, belediye personeline kask dağıttı
Genç kız kazada hayatını kaybetti Antalya'da trafik kazası: 1 ölü 1 yaralı
YEREL HABERLER Genç kız kazada hayatını kaybetti Antalya'da trafik ...
Manavgat Irmak kenarında çalılık alanda yangın çıktı Yangın, itfaiye ve orman ekiplerinin müdahalesi sonucunda söndürüldü
YEREL HABERLER Manavgat Irmak kenarında çalılık alanda yangın ...
Kaş Belediye Meclisinden Barış Pınarı Harekatına tam destek
YEREL HABERLER Kaş Belediye Meclisinden Barış Pınarı Harekatına tam ...
Manavgat Belediyesi kadına yönelik şiddete karşı protokol imzaladı
YEREL HABERLER Manavgat Belediyesi kadına yönelik şiddete karşı ...
Marmara ve Trakya YÖREX'te
YEREL HABERLER Marmara ve Trakya YÖREX'te
Kepez Meclisi Barış Pınarı Harekatı kapsamında ‘Tek yürek’ oldu
YEREL HABERLER Kepez Meclisi Barış Pınarı Harekatı kapsamında ‘Tek ...
JÖAK derin dalış eğitiminden acı haber Astsubay Kıdemli Üstçavuş Mesut Akmeşe şehit oldu
YEREL HABERLER JÖAK derin dalış eğitiminden acı haber Astsubay ...
Eğitim-Sen: Müdürün öğretmene saldırısını psikologlar araştırsın
YEREL HABERLER Eğitim-Sen: Müdürün öğretmene saldırısını psikologlar ...
Antalya'da, derin dalış eğitiminde 1 asker şehit oldu (2)- Yeniden
YEREL HABERLER Antalya'da, derin dalış eğitiminde 1 asker şehit oldu ...
Mahmut Arslan: Kadına şiddetin önüne geçmek için sorumluluk almalıyız
YEREL HABERLER Mahmut Arslan: Kadına şiddetin önüne geçmek için ...
Evin, yeni yüzüne bir ay sonra kavuşacak
YEREL HABERLER Evin, yeni yüzüne bir ay sonra kavuşacak
Kayıp Kader Buse'nin annesinden yürek burkan paylaşım Anne Ayla Acar: "Gel artık be kızım Orhan amcanı görme zamanın gelmedi mi?" "Ben nasıl yürürüm çarşıda sensiz ben çarşıya nasıl giderim sensiz"
YEREL HABERLER Kayıp Kader Buse'nin annesinden yürek burkan ...
JÖAK askeri derin dalış eğitiminde şehit oldu
YEREL HABERLER JÖAK askeri derin dalış eğitiminde şehit oldu
Sürünerek sınıfa ulaşan Ali'nin dersliği değiştirildi
YEREL HABERLER Sürünerek sınıfa ulaşan Ali'nin dersliği değiştirildi
Bakan Soylu: Kimsenin hamalı değiliz (2)
YEREL HABERLER Bakan Soylu: Kimsenin hamalı değiliz (2)
Başkan Çoban'dan "öğretmene saldırı" açıklaması
YEREL HABERLER Başkan Çoban'dan "öğretmene saldırı" açıklaması

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X