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Kepez Belediye Meclisi'nden Barış Pınarı Harekatı'na destek

DHA

KEPEZ Belediyesi Meclisi'nin AK Parti, MHP, İYİ Parti ve CHP'li üyeleri, 'Barış Pınarı Harekatı'na destek amaçlı ortak deklarasyon yayımladı.

KEPEZ Belediyesi Meclisi'nin AK Parti, MHP, İYİ Parti ve CHP'li üyeleri, 'Barış Pınarı Harekatı'na destek amaçlı ortak deklarasyon yayımladı.
Kepez Belediye Meclisi, Belediye Başkanı Hakan Tütüncü'nün başkanlığında olağanüstü toplandı. Mecliste, Barış Pınarı Harekatı için hazırlanan deklarasyon okundu. Deklarasyonu okuyan AK Parti Grup Sözcüsü Serhat Demir, "Barış Pınarı Harekatını destekliyoruz" dedi. Demir, "Kırk yıldan bu yana karanlık bir ideolojiyle on binlerce vatandaşımızın hayatına kast eden Güneydoğu Anadolu Bölgemiz başta olmak üzere ülkemizin gelişmesini ve kalkınmasını engelleyen, bebek, çocuk, kadın dinlemeden insanlarımızı katleden PKK terör örgütü, yok edilmesi gereken bir cinayet şebekesidir" diye konuştu.
PKK'YA KARŞI YILLARDIR SÜREN MÜCADELE
"Güvenlik kuvvetlerimiz, bölücü terör örgütü PKK'ya karşı yıllardan beri büyük bir mücadele vermektedir" diyen Demir, "Devletimiz, terör örgütüne karşı olduğu gibi uluslararası destekçilerine karşı da büyük mücadele yürütmektedir. Teröre karşı milletçe verdiğimiz bu mücadelenin bir diğer ayağını da Barış Pınarı Harekâtı oluşturmaktadır" dedi.
KAHRAMAN MEHMETÇİKLERİMİZİN YANINDAYIZ
Serhat Demir, şunları kaydetti:
"Bölgemizin istikrar, barış ve refahına karşı en büyük tehdit olan DAEŞ, PKK, PYD, YPG terör örgütlerinin bu yıkıcı faaliyetlerini sonlandırmak, yurtlarını zulüm, sürgün, baskı ve katliamla yitirmiş yüz binlerce Suriyelinin vatanlarına dönüşlerini sağlamak için düzenlenen Barış Pınarı Operasyonu'nu Belediye Meclisleri olarak destekliyor, ordumuza muvaffakiyetler diliyoruz. Belediye meclisimiz kahraman Mehmetçiklerimizin yanındadır."
MECLİS ÜYELERİNDEN ANLAMLI BAĞIŞ
Ortak deklarasyonun okumasının ardından, meclis üyeleri, olağanüstü yapılan meclis toplantısının 'Huzur Hakkı' gelirini, şehit çocuklarının eğitimlerinde kullanılmak üzere Antalya Şehit ve Gazi Aileleri ve Malulleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'ne bağışladı. Meclis üyeleri daha sonra Türk bayrağı açarak, asker selamı verdi.

ANTALYA

17 Ekim 2019 Perşembe

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