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Finike'den Mehmetçiğe sebze ve meyve gönderildi

DHA

FİNİKE Toptancı Hal esnafı tarafından Barış Pınarı Harekatı'nda mücadele eden askerler için hazırlanan sebze ve meyve yüklü TIR, dualarla ve asker selamıyla uğurlandı.  

FİNİKE Toptancı Hal esnafı tarafından Barış Pınarı Harekatı'nda mücadele eden askerler için hazırlanan sebze ve meyve yüklü TIR, dualarla ve asker selamıyla uğurlandı.  
Finike Toptancı Hal esnafı, Barış Pınarı Harekatı'nda mücadele eden askerler için sebze ve meyve yüklü TIR gönderdi. Şanlıurfa Viranşehir Kaymakamlığı'na teslim edilmek üzere yola çıkan TIR, dualar ve asker selamıyla uğurlandı. Toptancı Hal Dernek Başkanı İsmail Karataş ve yönetim kurulu üyeleri tarafından organize edilen uğurlama törenine, Finike Kaymakamı Ergün Baysal, Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi, Cumhuriyet Başsavcısı Uygur Kaan Arısoy, Emniyet Müdürü Cevdet Arıcı, Jandarma Bölük Komutanı Teğmen Alper Yalçın, AK Parti İlçe Başkanı Osman Aladağ, CHP İlçe Başkanı Mustafa Ökten, MHP İlçe Başkanı Recep Şahin, İYİ Parti İlçe Başkanı Veli Göktepe, daire amirleri ve hal esnafı katıldı. Sebze ve meyve yüklü TIR, Finike İlçe Müftüsü Abdurrahim Durmuş tarafından yapılan duanın ardından asker selamıyla uğurlandı.
Toptancı Hal Dernek Başkanı İsmail Karataş, esnaf ve tüccarlar olarak şu an sahada olan askerlerin yanında olduklarını ve kalplerinin orada attığını göstermek için bu organizasyonu yaptıklarını kaydetti. Karataş, "Bir nebze de olsa askerimizin yanında ve arkalarında olduğumuzu, kalplerimizin onlarla birlikte attığını göstermek için sebze ve meyve topladık. İlk TIR'ımız bugün yola çıktı. Çünkü Suriye'de bir zulüm var. Terör örgütlerinden insanımız çok cefa çekti. 3.54 milyon Suriyeli kardeşimizi Türkiye'de misafir ediyoruz. Buraya huzur ve barışın gelmesi, ülkemizin terör belasından kurtulması için devletimiz orada operasyon yapılmasını uygun görmüş. Devletimizin masada, Mehmetçiklerimizin sahada olması gerekiyordu. Ve Barış Pınarı Harekatı'nı yapmayı uygun gördüler. Bizler de vatandaşlar olarak devletimizin ve askerlerimizin yanındayız" dedi.
'BİZ AYLAN BEBEKLER ÖLMESİN İSTİYORUZ'
Finikeli esnaf olarak onları yalnız bırakmak istemediklerini belirten İsmail Karataş, "Dualarımız her zaman onlarla ama nasıl bir katkıda bulunabiliriz diye hesapladık. Kendi aramızda istişare ederek sebze ve meyve göndererek onlarla birlikte olduğumuzu göstermek, onların Finike'de bir ağabey ve kardeşlerinin olduğunu unutmamaları için destek yapalım dedik. Bu amaçla bu organizasyonu yaptık. Allah'a şükürler olsun ki bu memlekette her doğan Türk asker doğar. Görev verilmesi halinde biz de o cepheye sahaya inmek isteriz. Bizi duygulandıran bu işe sebep kılanlara iki misal vereceğim. Bunları unutmadık. Bir tanesi Aylan bebek. Bunun üzerine dünyadaki herkes filmler çekti, senaryolar yazdı. Biz Aylan bebek için senaryolar yazmadık, filmler çekmedik. Ama biz gerçekten Aylan bebekler ölmesin istiyoruz. Biz filmci değiliz, senarist değiliz. Biz çocuklar gerçekten ölmesin istiyoruz. Gözü yaşlı anneler ve babalar olmasın. Mehmetçik huzur ve güven ortamını sağlamak için sahadalar. Biz de Mehmetçiğin arkasındayız" diye konuştu. 
`SURİYELİ KIZ ÇOCUĞUNUN YAZDIĞI MEKTUPTAN ÇOK ETKİLENDİK´
Suriyeli kız çocuğunun Allah'a yazdığı mektuptan da çok etkilendiklerini belirten İsmail Karataş, "Suriyeli bir kız çocuğunun Allah'a yazdığı mektup. 'Sizleri Allah'a şikâyet edeceğim' diye yazdığı bir mektup vardı. Bundan da çok etkilendik. Çocuklar umutsuzluk yaşamasın istiyoruz. Ruhumuzun, gönlümüzün Mehmetçikle birlikte olduğunu bilmeleri için kendi aramızda topladığımız, nar, portakal, armut, mandalina, limon, domates, kabak ve diğer sebzelerden göndererek onların hayır duasını almak istiyoruz" dedi.
Uğurlama töreninde ayrıca AK Parti İlçe Başkanı Osman Aladağ, CHP İlçe Başkanı Mustafa Ökten, MHP İlçe Başkanı Recep Şahin, İYİ Parti İlçe Başkanı Veli Göktepe, 'Finike Toptancı Hali olarak Pınar Barış Harekatı'nda Mehmetçiğimizin yanındayız' yazılı dövizin önünde birlikte durarak asker selamı verdi.

ANTALYA

17 Ekim 2019 Perşembe

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