Esnaf ve Sanatkarlara E-Ticaret ve İhracat Eğitimi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Esnaf ve Sanatkarlara E-Ticaret ve İhracat Eğitimi

İHA

Ticaret Bakanlığı ile PTT A.Ş. arasında imzalanan işbirliği protokolü kapsamında Antalya esnaf ve sanatkarlarına yönelik düzenlenen ETicaret ve İhracat Eğitimi Toplantısı Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Ticaret Bakanlığı ile PTT A.Ş. arasında imzalanan işbirliği protokolü kapsamında Antalya esnaf ve sanatkarlarına yönelik düzenlenen ETicaret ve İhracat Eğitimi Toplantısı Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.
Ticaret Bakanlığı ve PTT A.Ş. işbirliğinde, ETicaret ve İhracat uzmanları tarafından eğitim sunumlarının gerçekleştirildiği bilgilendirme toplantısına Ticaret Bakanlığı Esnaf, Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürü Necmettin Erkan, Genel Müdür Yardımcısı Eyüp Aksoy, Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Adlıhan Dere, Eğitim Daire Başkanı İsmail Hak, Bilgi Sistem Daire Başkanı Cevat Akgönüllü, Yönetim Hizmetleri Daire Başkanı Akif Yılmaz, İhracatı Geliştirme Uzmanı Asım Çalış, PTT A.Ş. ETicaret Daire Başkanı Settar Ulu, Pazarlama ve Satış Daire Başkanı Özge Denli, PTT Bank Daire Başkanı Şefik Gündoğdu, Antalya Ticaret İl Müdürü Mesut İlter, Antalya PTT Başmüdürü Nurgül Altınöz, Daire Başkanları, Şube Müdürleri, AESOB Yönetim, Denetim ve Disiplin Kurulu Üyeleri, Oda Başkanları, çok sayıda esnaf ve sanatkar katıldı.

“Esnafımız eticarette gerekli entegrasyonu sağlayacak”
Açılış konuşmalarını gerçekleştiren Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Adlıhan Dere, “Dünyada olduğu gibi ülkemizde de bilgisayar ve internet kullanımının artmasıyla geleneksel ticaret dönüşüme uğramış sanal ortama taşınmaya başlamıştır. İnternet ile birlikte bilgisayar ve akıllı telefonların kullanımının yaygınlaşması elektronik ticaret alanında büyük değişimlere hız kazandırmıştır. Elektronik ticaret artık çağımızın alışveriş yapma alışkanlıklarından biri olmuş her geçen gün ticaretteki payını giderek artırmıştır. Eticaret aracılığıyla binlerce km ötedeki üretici ve tüketici kolaylıkla birbirlerine ulaşabilir hale gelmiş ticaretteki sınırlar ortadan kalkmıştır. Ülkemizin eticarette dünya ölçeğinde gerekli payı alması da bir anlamda esnaf ve sanatkarımızın bu alanda göstereceği efor ve gayrete bağlı olduğu gerçeği de önemli bir unsur olarak karşımıza çıkmaktadır. Turizmde bir dünya markası olan Antalyamızın eticarette de bir başarı hikayesi yaratabileceğine gönülden inancımın tam olduğunu, Antalya esnafının bu konuda gerekli entegrasyonu sağlayabileceğini buradan belirtmek isterim.” dedi.

“Ticaret Bakanlığı ve PTT A.Ş. işbirliği önemli avantajlar sunuyor”
Ticaret Bakanlığı ve PTT A.Ş. arasında imzalanan işbirliği protokolünün esnaf ve sanatkarlara önemli avantajlar sağlayacağını belirten AESOB Başkanı Adlıhan Dere, “Vatandaşlarımız artık ihtiyaçlarının büyük bir bölümünü internet üzerinden karşılamaya yönelmektedirler. Tüketiciler artık sokak sokak gezmek yerine oturdukları yerden bilgisayar ve cep telefonları vasıtasıyla istedikleri ürünlerin siparişini veriyor, bölgesel olarak mal ve hizmet sunan işletmeler, eticaret sayesinde daha geniş kitlere ulaşabilmekte, daha düşük maliyetlerle, daha geniş pazarlara ürünlerini tanıtabilme imkanı bulabilmektedirler. Bu kapsamda, esnaf ve sanatkarlarımıza destek olmak ve eticarette var olmaları amacıyla Ticaret Bakanlığız ile PTT arasında bir protokol imzalanmıştır. İmzalanan protokol ile esnaf ve sanatkarlarımız, PTT'nin eticaret altyapısı sayesinde ürünlerini ülkemize ve dünyaya pazarlarına açabileceklerdir. Protokol ile PTT, özel komisyon ve indirim oranları ile ürünlerin satış, pazarlama ve reklam kampanyalarında esnafımıza destek olacaktır. Esnaf ve sanatkarlarımızın eticarette var olmaları ve eticaretin fırsatlarından yararlanmaları amacıyla gerçekleştirilen bu protokol sayesinde esnafımız PTT’nin güçlü altyapısı sayesinde dünya rekabetinde yerini alabilecektir. Ayrıca esnafımızın PTT’den alacağı Esnaf Kart ile Esnaf Kart Sahipleri Pttcell, PTTKargo, PTT KEP, PTT Sigorta, Nakit ve Değerli Lojistiği Hizmetlerinden indirimli yararlanacak, esnafımız daha güçlü hale gelecektir. Bu işbirliğinin hayata geçirilmesinde emekleri geçen Ticaret Bakanımıza, Esnaf, Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürümüze ve PTT A.Ş. Genel Müdürümüze çok teşekkür ediyor, toplantımızın hayırlı olmasını diliyorum.” dedi.

“Esnaf ve sanatkarlarımız Türkiye’nin temel dinamiği”
Esnaf ve sanatkarların sorunlarının çözümü için sektör analiz programı başlattıklarını ve program doğrultusunda ortaya çıkan raporlara göre hareket ettiklerini aktaran Esnaf, Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürü Necmettin Erkan, “Esnaf ve sanatkarlarımızın sorunlarının çözümünde etkili bir yol izlemek için öncelikle sorunların ne olduğunu ortaya koymaya çalıştık ve bu bağlamda sektör analiz programını başlattık. Daha sonra ortaya çıkan tüm sorunların çözümü noktasında çeşitli reçeteler hazırladık ve bu raporları ilgili Bakanlıklarımıza ilettik. Bugüne kadar ele aldığımız sorunlarımızın büyük bir çoğunluğu çözüme kavuştu ve devam eden sorunlarımızın da takipçisi olmaya devam ediyoruz. Bugün geldiğimiz noktada, PTT A.Ş. ile gerçekleştirdiğimiz bu proje, esnaf ve sanatkarlarımıza faydalı ne yapabiliriz, sizlerin işlerini nasıl kolaylaştırabiliriz diye düşünmemizin sonucu ortaya çıkan bir proje. Bizler, esnaf ve sanatkarlarımızı Türkiye’nin temel dinamiği olarak görüyoruz. Dolayısıyla bu projedeki temel amacımız, esnaf ve sanatkarlarımızın çağa ayak uydurmaları noktasında işlerini kolaylaştırmak, destek sağlamak. İnşallah bu projeyle birlikte, ülkemizin 2023 hedefleri doğrultusunda esnaf ve sanatkarımızın eticaret ve ihracat alanında da çeşitli kazanımlar elde edeceğine ve eticarette büyük başarılara imza atacağına inanıyoruz.” dedi.
Ticaret Bakanlığı ve PTT A.Ş. işbirliğinde, Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’nde gerçekleştirilen ETicaret ve İhracat Eğitimi Toplantısı Ticaret Bakanlığı ve PTT A.Ş. eticaret ve ihracat uzmanlarının eğitim sunumları ve PTT Esnaf Kart tanıtımlarıyla devam etti.

ANTALYA

17 Ekim 2019 Perşembe

  • İMSAK 05:40
  • GÜNEŞ 06:59
  • ÖĞLE 12:48
  • İKİNDİ 15:56
  • AKŞAM 18:27
  • YATSI 19:41
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bakan Pekcan'dan esnafa müjdeler Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: "Halkbank’ımızda burada, yeni kredilerimizin ödemelerini esnaf çektiği krediyi ister 3 ister 6 ayda ödesinler, ödeme sürelerini de 4 yıldan 5 yıla çıkaracağız" "100 bin TL’ye olan kadar olan kredilerde yüzde 2 komisyon alınmayacak.100 binin üzerindeki kredilerde de yüzde 2’yi yüzde 1’e düşürecek" "Bütün bu rakamlar aslında bütün bu şartlarda korumacılık önlemlerine rağmen dünya ticareti durgunlaşma seviyesine gitmesine rağmen bizim ihracatımız 9 ayda yüzde 2.6 arttı, 132.5 milyar dolara çıktı"
YEREL HABERLER Bakan Pekcan'dan esnafa müjdeler Ticaret Bakanı ...
Yörük Mustafa'dan Mehmetçiğe selam
YEREL HABERLER Yörük Mustafa'dan Mehmetçiğe selam
Finike'den Mehmetçiğe sebze ve meyve gönderildi
YEREL HABERLER Finike'den Mehmetçiğe sebze ve meyve gönderildi
Kepez Belediye Meclisi'nden Barış Pınarı Harekatı'na destek
YEREL HABERLER Kepez Belediye Meclisi'nden Barış Pınarı Harekatı'na ...
Hortum felaketinde kaybolan Kader Buse'nin annesinden yürek burkan paylaşım
YEREL HABERLER Hortum felaketinde kaybolan Kader Buse'nin annesinden ...
Antbirlik zeytinyağı sezonu açtı 1 kilo zeytinyağı sıkım ücreti 2 TL
YEREL HABERLER Antbirlik zeytinyağı sezonu açtı 1 kilo zeytinyağı ...
ALKÜ GES Tesisi törenle hizmete girdi
YEREL HABERLER ALKÜ GES Tesisi törenle hizmete girdi
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, “Halkbank, 100 bin TL’ye kadar olan kredilerde yüzde 2 komisyonu almayacak” dedi.
YEREL HABERLER Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, “Halkbank, 100 bin ...
Antalya'da Barış Pınarı Harekatı paylaşımlarına 3 tutuklama
YEREL HABERLER Antalya'da Barış Pınarı Harekatı paylaşımlarına 3 ...
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Esnafımız çektiği krediyi ister 3, ister 6 ayda ödesin, ödeme sürelerini de 4 yıldan 5 yıla çıkarıyoruz” dedi.
YEREL HABERLER Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Esnafımız çektiği ...
Başkan Geyikçi, belediye personeline kask dağıttı
YEREL HABERLER Başkan Geyikçi, belediye personeline kask dağıttı
Genç kız kazada hayatını kaybetti Antalya'da trafik kazası: 1 ölü 1 yaralı
YEREL HABERLER Genç kız kazada hayatını kaybetti Antalya'da trafik ...
Manavgat Irmak kenarında çalılık alanda yangın çıktı Yangın, itfaiye ve orman ekiplerinin müdahalesi sonucunda söndürüldü
YEREL HABERLER Manavgat Irmak kenarında çalılık alanda yangın ...
Kaş Belediye Meclisinden Barış Pınarı Harekatına tam destek
YEREL HABERLER Kaş Belediye Meclisinden Barış Pınarı Harekatına tam ...
Manavgat Belediyesi kadına yönelik şiddete karşı protokol imzaladı
YEREL HABERLER Manavgat Belediyesi kadına yönelik şiddete karşı ...
Marmara ve Trakya YÖREX'te
YEREL HABERLER Marmara ve Trakya YÖREX'te
Kepez Meclisi Barış Pınarı Harekatı kapsamında ‘Tek yürek’ oldu
YEREL HABERLER Kepez Meclisi Barış Pınarı Harekatı kapsamında ‘Tek ...
JÖAK derin dalış eğitiminden acı haber Astsubay Kıdemli Üstçavuş Mesut Akmeşe şehit oldu
YEREL HABERLER JÖAK derin dalış eğitiminden acı haber Astsubay ...
Eğitim-Sen: Müdürün öğretmene saldırısını psikologlar araştırsın
YEREL HABERLER Eğitim-Sen: Müdürün öğretmene saldırısını psikologlar ...
Antalya'da, derin dalış eğitiminde 1 asker şehit oldu (2)- Yeniden
YEREL HABERLER Antalya'da, derin dalış eğitiminde 1 asker şehit oldu ...
Mahmut Arslan: Kadına şiddetin önüne geçmek için sorumluluk almalıyız
YEREL HABERLER Mahmut Arslan: Kadına şiddetin önüne geçmek için ...
Evin, yeni yüzüne bir ay sonra kavuşacak
YEREL HABERLER Evin, yeni yüzüne bir ay sonra kavuşacak
Kayıp Kader Buse'nin annesinden yürek burkan paylaşım Anne Ayla Acar: "Gel artık be kızım Orhan amcanı görme zamanın gelmedi mi?" "Ben nasıl yürürüm çarşıda sensiz ben çarşıya nasıl giderim sensiz"
YEREL HABERLER Kayıp Kader Buse'nin annesinden yürek burkan ...
JÖAK askeri derin dalış eğitiminde şehit oldu
YEREL HABERLER JÖAK askeri derin dalış eğitiminde şehit oldu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X