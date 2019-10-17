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Bakan Pekcan'dan esnafa müjdeler Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: "Halkbank’ımızda burada, yeni ...

İHA

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Halkbank'ımızda burada, yeni kredilerimizin ödemelerini esnaf çektiği krediyi ister 3 ister 6 ayda ödesinler, ödeme sürelerini de 4 yıldan 5 yıla çıkaracağız. 100 bin TL'ye olan kadar olan kredilerde yüzde 2 komisyon alınmayacak.100 binin üzerindeki kredilerde de yüzde 2'yi yüzde 1'e düşürecek" dedi.

Bakan Pekcan'dan esnafa müjdeler Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: "Halkbank’ımızda burada, yeni kredilerimizin ödemelerini esnaf çektiği krediyi ister 3 ister 6 ayda ödesinler, ödeme sürelerini de 4 yıldan 5 yıla çıkaracağız" "100 bin TL’ye olan kadar olan kredilerde yüzde 2 komisyon alınmayacak.100 binin üzerindeki kredilerde de yüzde 2’yi yüzde 1’e düşürecek" "Bütün bu rakamlar aslında bütün bu şartlarda korumacılık önlemlerine rağmen dünya ticareti durgunlaşma seviyesine gitmesine rağmen bizim ihracatımız 9 ayda yüzde 2.6 arttı, 132.5 milyar dolara çıktı"

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Halkbank’ımızda burada, yeni kredilerimizin ödemelerini esnaf çektiği krediyi ister 3 ister 6 ayda ödesinler, ödeme sürelerini de 4 yıldan 5 yıla çıkaracağız. 100 bin TL’ye olan kadar olan kredilerde yüzde 2 komisyon alınmayacak.100 binin üzerindeki kredilerde de yüzde 2’yi yüzde 1’e düşürecek" dedi.
Bakan Pekcan, Antalya’nın Manavgat ilçesindeki bir otelde Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği(TESKOMB) tarafından düzenlenen istişare toplantısının kapanış programına katıldı. Burada konuşan Bakan Pekcan, esnaf hamisi bir cumhurbaşkanları olduğunun altını çizerek, esnafla ilgili götürdükleri hiçbir öneriye hayır demediğine değindi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın her zaman esnafın yanında olduğunu vurgulayan Bakan Pekcan, güney sınırında terör koridorunu bertaraf etmek için başlatılan Barış Pınarı Harekatı’nda mücadele veren asker ve emniyet güçlerine başarılar diledi. Mehmetçik’in başarısından hiçbir zaman kuşkularının olmadığının altını çizen Bakan Pekcan, “Zaten bu yüzden de dünya teröristin yanında yer almaya çalışıyor. Onlarda biliyor Türkiye’nin bir şeye niyet ettiği zaman başaracağını” dedi.
560 bin esnafın TESKOMB’tan kredi kullandığını aktaran Bakan Ruhsar Pekcan, “40 milyar TL kullanmış. Sadece bu sene 9 ayda 200 bin esnafımız 20 milyar kredi kullanmış. Bizde esnaf ve sanatkarımızı çağın gereklerine göre faaliyet gösterebilmesi dış dünya ile iletişimde olması, e ticaret yapabilmesi yönünde eğitimlerimizi sürdürüyoruz” diye konuştu.

"İhracatımız 9 ayda yüzde 2.6 arttı"
Bakanlık olarak esnafın kalkındırılması için yaptıkları çalışmalardan bahseden Bakan Pekcan, “Bütün dünyada küresel ekonomisinde bir yavaşlama var. IMF verileri açıklandı 3.7’den, 3.2’ye düştü. Çin’le Hindistan’ı çıkardığınız zaman yüzde 2. En çok yüzde 50 ihracat yaptığımız AB’nin büyümesi 1.3. En çok ihracat yaptığımız Almanya’nın büyümesi binde 4. Bütün bu rakamlar aslında bütün bu şartlarda korumacılık önlemlerine rağmen dünya ticareti durgunlaşma seviyesine gitmesine rağmen bizim ihracatımız 9 ayda yüzde 2.6 arttı, 132.5 milyar dolara çıktı. İhracatımızın, ithalatımızı karşılama oranı yüzde 70’lerden yüzde 86’ya geldi 9 aylık süreçte. Dış ticaret açığı 31.1 milyar dolar daha düştü. Dış finans ihtiyacı 9 ayda 31 milyar dolar daha azaldı. Turizmde başarılı bir yıl geçirdik. Türkiye 17 yılda ilk kez cari fazla verdi. İnşallah böylede devam edecek. Faizlerde aşağı yönlü bir düşme söz konusu yeterli mi yeterli değil. Yılbaşından sonra yeni bir çalışma üzerinde çalışıyoruz. Sizin taleplerinizin farkındayız, neler yapabiliriz değerlendiriyoruz” ifadelerini kullandı.

"Kendimize güveneceğiz"
Türkiye ekonomisinin 82 milyonla çok dinamik bir ekonomi olduğuna değinen Bakan Pekcan, “Dünyadaki küresel ekonomi gelişme böyleyken, bütün dünyanın gözü bizim üzerimizdeyken Barış Pınarı Harekatı’nı yaparken biz önce kedimize güveneceğiz, kendi ekonomimize, kendi dinamiklerimize güveneceğiz. Biz bu dinamik ekonomiyle Avrupa’nın da dünyanın da lokomotifi oluruz. Siyasi açıdan değil kendi dinamiklerimizle lider olabiliriz”diye konuştu.

"Desteklemeler"
Esnafın taleplerini de değerlendirdiklerini vurgulayan Bakan Pekcan, “ Halkbank’ımızda burada, yeni kredilerimizin ödemelerini esnaf çektiği krediyi ister 3 ister 6 ayda ödesinler, ödeme sürelerini de 4 yıldan 5 yıla çıkaracağız. 100 bin TL’ye olan kadar olan kredilerde yüzde 2 komisyon alınmayacak.100 binin üzerindeki kredilerde de yüzde 2’yi yüzde 1’e düşürecek. Bizde sizden bir şey bekliyoruz. Sizden beklentimiz var. Sizde istihdam oluşturacaksınız. Her biriniz yanınıza en az bir eleman alacaksınız. Bunu takip edeceğiz. Hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.

"İstihdam kredisi çalışması"
TESKOMB Başkanı Kadir Akgül ise Kadir Akgül, Bakan Pekcan’a müjdelerine teşekkür ederek, “Komisyon yok demektir. Biz bir gelene biz bin geliriz. Ayrıca bakanlığımızın yılbaşına kadar istihdam kredisi ile ilgili çalışması olacak” diye konuştu.
TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken de, ülkenin içinde bulunduğu konum itibariyle birlik ve beraberliğe daha fazla ihtiyaç olduğu günlerden olduğunu söyledi.

ANTALYA

17 Ekim 2019 Perşembe

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