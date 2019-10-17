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Bakan Pekcan: Bu dinamik ekonomiyle Avrupa´da da dünyada da lokomotif oluruz

DHA

- TİCARET Bakanı Ruhsar Pekcan, "Barış Pınarı Harekatımızı yaparken, biz önce kendi ekonomimize güveneceğiz, kendi dinamiklerimize güveneceğiz. Biz bu dinamik ekonomiyle, Avrupa´da da lokomotif oluruz, dünyada da lokomotif oluruz" dedi.

- TİCARET Bakanı Ruhsar Pekcan, "Barış Pınarı Harekatımızı yaparken, biz önce kendi ekonomimize güveneceğiz, kendi dinamiklerimize güveneceğiz. Biz bu dinamik ekonomiyle, Avrupa´da da lokomotif oluruz, dünyada da lokomotif oluruz" dedi.
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Antalya´nın Manavgat ilçesinde düzenlenen Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği (TESKOMB) eğitim seminerine katıldı. Seminerde bir konuşma yapan Bakan Ruhsar Pekcan, esnafın sorunlarını bildiklerini ifade ederek, Bakanlar Kurulu´nda yapılan görüşmelerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan´ın esnafların korunması gerektiğini sürekli olarak kendilerine ifade ettiğini belirtti.
`KENDİNİZE İNANIN, DEVLETİNİZE İNANIN´
Türkiye´nin Suriye´nin kuzeyinde terör örgütüne yönelik Barış Pınarı Harekatı gerçekleştirdiğini hatırlatan Bakan Pekcan, "Barış Pınarı Harekatımızı yaparken, biz önce kendi ekonomimize güveneceğiz, kendi dinamiklerimize güveneceğiz. Biz bu dinamik ekonomiyle, Avrupa´da da lokomotif oluruz, dünyada da lokomotif oluruz. Siz de buna inanın, buna güvenin, kendinize inanın, devletinize inanın" dedi.
`HALK BANKASI KOMİSYONU YÜZDE 1´E DÜŞÜRECEK´
Bakan Pekcan, esnaf kuruluşlarının talepleri olan Halk Bankası kredileriyle ilgili olarak, "Halk Bankamızın kredilerini esnaflarımız ister 3 ayda ister 6 ayda ödesin. Bunun dışında ödeme sürelerini de 4 yıldan 5 yıla çıkardık. Halk Bankası 100 bin liraya kadar olan kredilerde yüzde 2 olan komisyonu kaldıracak. 100 bin liranın üzerinde olan kredilerde de yüzde 2 olan komisyonu yüzde 1´e düşürecek. Ama bizim sizden bir beklentimiz var. Siz de istihdam sağlayacaksınız. Her biriniz en az bir eleman alacaksınız" diye konuştu. Bakan Pekcan´ın sözleri salondan büyük alkış aldı.
`KÜÇÜK ESNAFLARA SAHİP ÇIKILMALI´
TESKOMB Başkanı Abdulkadir Akgül de işler iyi gittiği zaman esnafların sorunlarının bir şekilde çözüldüğünü belirterek, önemli olan şu anda olduğu gibi sıkıntılı dönemlerde esnaflara yardım etmek olduğunu söyledi. Başkan Akgül, şöyle dedi:
"Suriye sınırında devletimiz Barış Pınarı Harekatı yürütüyor. Harekat nedeniyle Suriye tarafından atılan top mermileri bizim esnaflarımızın iş yerlerine isabet ediyor. Olan esnafımıza oluyor. Büyüklere bir şey olmuyor. Bu yüzden esnaflara, küçük esnaflara sahip çıkılmalı."
TESKOMB Başkanı Abdülkadir Akgül, CHP´li Mahmut Tanal´ın kendisi hakkında tweet attığını hatırlatarak, "Tanal´a göre 5 yıldızlı otellerde sadece kendileri kalabilir, esnaf kardeşlerimiz kalamaz, bunlar böyle düşünüyor" dedi.

ANTALYA

17 Ekim 2019 Perşembe

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