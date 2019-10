MAKÜ Rektörü Korkmaz, uluslararası öğrencilerle Tanışma Çayı’nda bir araya geldi

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Rektörü Prof. Dr. Adem Korkmaz, uluslararası öğrencilerle tanışma çayında bir araya geldi.

Avşar Han’da gerçekleşen tanışma çayına Rektör Danışmanı Prof. Dr. Ömer Tekşen ve Uluslararası İlişkiler Koordinatörü Prof. Dr. Dursun Köse ile birlikte üniversitede eğitim gören uluslararası öğrenciler katıldı. Dünyanın 10 farklı ülkesinden öğrencilerin olduğu tanışma çayında konuşan Rektör Korkmaz, “Aramızda daha önce bulunanlar olduğu gibi yeni kayıt yaptıran öğrencilerimiz de bulunuyor. Üniversite olarak uluslararasılaşmanın ne kadar önemli olduğunu bildiğimiz için her yıl uluslararası öğrenci sayımızı bu doğrultuda yükseltmek için çabalıyoruz. Türk eğitim sistemi de benzer bir çabanın içerisinde. Geçmişte ülkemizde 2530 bin olan uluslararası öğrenci sayısı şu anda 200 binlere gelmiş bulunuyor. Bu çok ciddi bir rakamdır. MAKÜ de kendi akademik gelişimi bakımından bunu da bir politika olarak devam ettiriyor." dedi.

İlerleyen zamanlarda bu sayıların on binlere ulaştığına hep birlikte şahit olacaklarını söyleyen Rektör Prof.Dr.Korkmaz, "Mezun olduğunuz zaman ülkelerinize döndüğünüzde ülkenizin gelişim ve problemlerinde görevler alacaksınız. Bizlerin en büyük amacı, sizler mezun olduktan sonra ülkelerinizin gelişimine nitelikli katkı vermenizdir. Buradan edindiğiniz bilgileri, tecrübelerinizi daha da öteye taşıyarak ülke problemlerinizi çözmeye adamalısınız. " diye konuştu.

Programa katılan Suriyeli öğrencilere de seslenen Rektör Korkmaz, kendileriyle sohbet etme imkanı bulduklarını ve mezun olduktan sonra Suriye’ye dönüp ülkesine en iyi şekilde hizmet etmesinin gerekliliği üzerine konuştuklarını anlattı. Şu anda barışın sağlanabilmesi için Türk Ordusu tarafından bir operasyon da yürütüldüğünü hatırlatan Korkmaz, " Tek sebebi de tüm Suriye için barışın sağlanması ve yaklaşık 4 milyon mültecinin ülkesine geri dönmesi için güvenli bir koridor açılmasıdır. Türkiye başka ülkelerin oradaki oyunlarını bozmuş olacak ve bu da barışın garantörü olacak. Sizler de dua edin. Buradaki öğrencilerin de gönül desteğine ihtiyacımız var. Üniversitemizin uluslararası öğrenci politikası gereği tüm öğrencilere kapımız açık. Derdimiz sizlere diploma vermek değil, ülkelerinize vereceğiniz hizmetlerle aslında dünyaya yararlı olmanızı istemektir. Herhangi bir sorun yaşadığınız takdirde koordinatörümüz Prof. Dr. Dursun Köse hocamız ve ekibi sizler için her zaman elinden gelen desteği vermek için çalışıyorlar. Bizler de her zaman yanınızdayız. Ülkemize, üniversitemize tekrar hoş geldiniz” dedi.

Uluslararası İlişkiler Koordinatörü Prof. Dr. Dursun Köse de gerçekleştirilen tanışma çayına katılımın yüksek olduğunu ve bundan duyduğu memnuniyeti dile getirerek öğrencilerin her türlü sorunlarında mutlaka kendilerine gelmeleri ve en hızlı çözümü birlikte bulabileceklerini vurguladı.

Konuşmaların ardından öğrenciler birbirleriyle sohbet ederek tanışma, kaynaşma imkanı buldular.

ANTALYA 18 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:41

GÜNEŞ 07:00

ÖĞLE 12:48

İKİNDİ 15:55

AKŞAM 18:25

YATSI 19:40

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.