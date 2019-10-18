Gün ışığı görmeden 14 gün organ nakli yaptılar

ANTALYA Eğitim ve Araştırma Hastanesi organ nakli merkezinin 17 kişilik cerrahi ekibi, 30 günde 20 böbrek ve karaciğer nakli gerçekleştirdi. 14 gün boyunca ameliyathaneden neredeyse hiç çıkmayan ekip, 2 hastaya canlıdan böbrek, 18 hastaya ise kadavradan böbrek ve karaciğer nakli gerçekleştirdi.

Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi ve Organ Nakli Merkezi Sorumlu Hekimi Doç. Dr. Tuğrul Çakır, eylül ayında yoğun bakım servisinde 13 beyin ölümü gerçekleştiğini, o hastaların ailelerinin bağışçı olması üzerine 20'si Antalya'da, 21'i çevre illerdeki merkezlerde olmak üzere 41 hastaya umut olunduğunu söyledi. Doç. Dr. Tuğrul Çakır, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi organ nakli merkezi olarak, saat mefhumuna bakmaksızın sürekli teyakkuz halinde olan yaklaşık 80 kişilik bir ekip olduklarını kaydetti.

'41 HASTAYA VESİLE OLDUK'

Yardımcı sağlık personelinden hekimlere kadar organ nakli ameliyatlarının müthiş bir disiplinle yürütüldüğünü kaydeden Doç. Dr. Tuğrul Çakır, "Başta Sağlık Bakanlığı daire başkanlığındaki görevli arkadaşlarımızın gayretleriyle olmak üzere bir ay içerisinde 41 hastaya umut olduk. 41 hastanın 20'sine biz ekip olarak karaciğer ve böbrek nakli ameliyatları gerçekleştirdik. 9 karaciğer, 11 böbrek nakli ameliyatı yaptık" dedi.

Eylül ayında Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım ünitelerinde 13 beyin ölümüne tanık olduklarını belirten Doç. Dr. Çakır, şunları söyledi: "O hastaların yakınlarıyla yapılan görüşme sonunda organ bağışçısı haline getirilerek yaşam bekleyen diğer hastalarımızın nakil operasyonlarına aracı olduk. Çevredeki merkezlere de 21 organ gönderilmesine sebep olduk. Beyin ölümü gerçekleşen bir hastanın organlarını almak transplantasyon cerrahlarının tercihidir ama Türkiye'de yeterli organ bağışı olmadığı için canlıdan nakillere yöneliyoruz. Bizim geçen ay yaptığımız ameliyatlarımız içinde 2 tane canlıdan böbrek nakli de vardı."

'SADECE EKİBE DEĞİL, AİLELERİNE DE TEŞEKKÜR EDİYORUM'

Eylül ayında çok özverili bir süreç yaşadıklarını anlatan Doç. Dr. Çakır, "Genel cerrahi ekibi olarak 5 hekim, 8 ameliyathane hemşiresi, anestezi uzmanları ve teknisyenlerle birlikte ameliyathanede görevli personel, kademeli dinlenmeyle yani birbirimizi dinlendirerek bir ayın 14 gününü ameliyathanede geçirdik. Sadece ekip arkadaşlarımızın her birine teşekkür etmiyorum, evlerinde bu yükü çeken çocukları, eşlerine de bu yorucu tempoya ayak uydurabildikleri için teşekkür ediyorum" diye konuştu.

'BİZ ÇOK GÜZEL BİR EKİBİZ'

Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nefroloji Kliniği'nden Doç. Dr. Ayça İnci ise yoğun bir ay geçirdiklerini ve çok güzel bir ekip olduklarını belirtti. Cerrahi, nefroloji, gastroenteroloji, göğüs ve enfeksiyon hastalıkları, yoğun bakım ve yardımcı personelle birlikte gece gündüz özveriyle çalıştıklarını kaydeden Doç. Dr. İnci, "Ben bir nefrolog olduğum için böbrek yetmezliği hastalarımızın diyaliz süreçlerini iyi biliyorum. O süreç çok üzücü geçiyor. Kadavradan ya da canlıdan nakil sonrası onların mutluluklarını görmek benim için çok güzel. Yoğun bir tempo ama sonu keyifli" dedi.

'ALLAH HERKESTEN RAZI OLSUN'

Sağlıklarına kavuşarak taburcu olan hastalar ise bir araya gelerek doktorlarını ziyaret etti. Buluşmada duygulu anlar yaşanırken, hastalar minnettarlıklarını alkışlarla gösterdi. Geçen ay organ nakli olan Birgül Yaşar (31) ise doğuştan böbrek hastası olduğunu, 17 yıldır diyalize girdiğini belirterek, kadavradan yapılan nakille yeniden hayata döndüğünü söyledi. Çok mutlu olduğunu anlatan Yaşar, "Sanki yeniden doğdum. Yıllardır diyalize giriyordum. Herkese teşekkür ederim. Hepsinin ömrü uzun olsun, hepsinden Allah razı olsun" dedi.

'KENDİMİ ÇOK İYİ HİSSEDİYORUM'

Yeğeninden böbrek alan Hasan Çağıl (53) da 5 yıldır yüksek tansiyon nedeniyle kronik böbrek yetmezliği hastası olduğunu belirtti. Çağıl, "Hastalığım nedeniyle tedavi görüyordum ama artık son aşamaya gelmiştim. Diyalize girmem gerekiyordu. 35 yaşındaki yeğenim 'Dayı ben sana böbreğimi vereyim' deyince çok mutlu oldum. Yeğenime minnettarım" dedi. Kendisini sağlığına kavuşturan doktorlarına teşekkür eden Çağıl, "Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyorum. Artık kendimi çok iyi hissediyorum" diye konuştu.



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