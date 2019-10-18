ASAT’tan vatandaşa erişim kolaylığı Abonelik ve fatura bilgileri e-devlette

Antalya Büyükşehir Belediyesi Antalya Su ve Atıksu İdaresi Genel Müdürlüğü (ASAT), tüm kamu hizmetlerine tek bir noktadan erişim sağlayan edevlet kapısındaki uygulamalarını hayata geçirdi. Vatandaşlar bu sayede edevlet üzerinden ASAT abonelik ve fatura işlemlerini gerçekleştirebilecek.

ASAT Genel Müdürlüğü, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından entegrasyonu sağlanarak vatandaşların hizmetine sunulan edevlet hizmetleri ile bilişim alanında yeniliklerini sürdürmeye devam ediyor. 42 milyondan fazla kullanıcının yararlandığı “www.turkiye.gov.tr” adresi üzerinden hizmet veren eDevlet Kapısı’na eklenen ASAT Abone Bilgileri Sorgulama ve Fatura Bilgileri Sorgulama hizmetleri ile vatandaşların abonelik ve fatura işlemlerini takibi kolaylaştı.

Edevlet ortamına kişisel hesabı ile giriş yapan kullanıcılar artık ASAT’ın sunduğu verilerle abone bilgilerine ve geçmiş kayıtlarla birlikte güncel fatura bilgilerine kolaylıkla ulaşabilecek. Fatura ödemeleri ise ASAT veznelerinin yanı sıra banka şubelerinden, internet bankacılığı üzerinden veya kurumun internet sayfasındaki “online ödeme” sekmesinden kolaylıkla yapılabiliyor.

ANTALYA 18 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:41

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