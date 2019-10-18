Alanya'da 'kredi kartı' operasyonu

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde, 'banka ve kredi kartlarının kötüye kullanılması' suçlamasıyla 5 kişi, gözaltına alındı. Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, Antalya Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Alanya Jandarma Komutanlığı ekipleri, ortak çalışma gerçekleştirdi. 'Banka ve kredi kartlarının kötüye kullanılması' suçundan aranan Cem S., Yahya Y., Ozan S., Faruk B. ve Yakup K., gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda; 100 gram kubar esrar, çok sayıda pos cihazı, suç işlemede kullanıldığı değerlendirilen cep telefonları ve SIM kartları ile bilgisayarın yanı sıra 1014 kredi kartı slipi ele geçirildi. Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye gönderildi.



ANTALYA 18 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:41

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