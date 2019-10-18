Antalya’da polisin 259 promil alkollü sürücüyle sabır imtihanı Gündüz vakti 259 promil alkollü olarak vali yardımcısının makam aracına çarptı,"Borcum ne kadar" diye sordu Polise ‘Ne kadar ödeyeceğim’, ‘Kaç para ceza keseceksiniz’ şeklinde sorular sordu Nerede olduğunu hatırlayamadığı ehliyetine daha önce el konulduğu anlaşıldı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde vali yardımcısının makam aracına çarpan alkollü sürücü polise zor anlar yaşattı. 259 promil alkol tespit edilen ve üzerinde atlet bulunan sürücünün kullandığı aracın konsolunda bardak içerisinde alkol, aracın ön kısmında ise yeni açılmış alkol şişesi bulundu. Daha önce ehliyetine 2 kez el konulduğu belirlenen ve bir otelde güvenlik görevlisi olduğu öğrenilen alkollü sürücü ehliyetinin nerede olduğunu hatırlayamadı.

Olay AntalyaManavgat D400 Karayolu Manavgat Gündoğdu mahallesinde meydana geldi. Antalya istikametinden Manavgat istikametine seyir halindeki Antalya Vali Yardımcısının içinde bulunduğu Mehmet Ç. idaresindeki 07 GBT 70 plakalı makam aracına kavşakta Turizm yolundan gelip D400 Karayoluna geçiş yapan Hasan Hüseyin M.’nin kullandığı 07 YON 92 plakalı otomobil çarptı.

Kazada şans eseri kimsenin burnu bile kanamazken, otomobil sürücüsü Hasan Hüseyin M. kaza yapan araçtan güçlükle çıktı. Aşırı derecede alkollü olduğu gözlenen Hasan Hüseyin M.’nin hareket halindeyken içmek için konsolda alkol dolu bardak bulundurduğu, ayrıca aracın sağ ön koltuğunun önünde yeni açılmış bir alkol şişesiyle kolalı içecek şişelerinin bulunduğu görüldü.

Hasan Hüseyin M.nin yapılan alkol muayenesinde 259 promil alkollü olduğu belirlenirken, ayakta durmakta güçlük çeken M., ehliyetinin nerede olduğunu hatırlamadı. Alkollü sürücü, sonunda ehliyetine Serik ilçesinde jandarma ekipleri tarafından el konulduğunu alıp almadığını ise hatırlamadığını söyledi.

Trafik görevlilerine sürekli olarak ‘Ne kadar ödeyeceğim’, ‘Kaç para ceza keseceksiniz’ şeklinde sorular soran Hasan Hüseyin M., çarptığı aracın kırmızı ışıkta geçtiğini, kendisinin ise yeşil ışığın yanmasını bekledikten sonra yola çıktığını iddia etti.

Hasan Hüseyin M.’nin ehliyetine alkollü araç kullanmak suçundan yeniden el konulurken, alkollü araç kullanarak kazaya sebebiyet vermekten dolayı para cezası uygulandı. Aracı ise bağlanmak suretiyle kurtarıcı ile yediemin otoparkına çekildi. Çekilen aracının arkasından ana yola çıkmaya çalışan alkollü saraca, jandarma tarafından engellenip olası bir kazanın önüne geçildi. Alkollü sürücü, kolunana giren polisin yardımıyla yolun karşısıya geçebildi.

ANTALYA 18 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:41

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